Mantra magica a iubirii in primavara 2023 pentru fiecare zodie in parte

Cum poti atrage iubirea in viata ta in aceasta primavara in functie de zodia in care te-ai nascut. Afla care este mantra magica a iubirii pentru tine pentru a debloca drumul sufletului pereche catre tine si a intalni dragostea adevarata.

Descopera mantra magica a iubirii pentru zodia ta pentru primavara acestui an:

Horoscop Berbec

Sunt impacata cu ceea ce mi se intampla in aceste momente. Sunt fericita cu tot ce traiesc. Sunt pregatita pentru urmatorul capitol al vietii mele. Sunt aproape de a intalni dragostea adevarata.

Horoscop Taur

Am curajul sa imi accept prezentul asa cum este el. Sunt recunoscatoare pentru tot ce am trait si merg mai departe cu viata mea astfel incat sa gasesc iubirea de care sufletul meu are nevoie.

Horoscop Gemeni

In aceasta primavara fac un pas in spate si ii permit divinitatii sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg mai departe. Iubirea este la un pas distanta de mine si sunt pregatita sa o intalnesc.

Horoscop Rac

Promit sa invat sa am mai multa grija de mine si sa ma iubesc cu adevarat. Nu pot primi dragoste adevarata daca nici eu nu imi ofer. Asadar, fac un pas in spate si lucrez la relatia pe care o am cu mine insami.

Horoscop Leu

Inchid usa trecutului pentru ca nu vreau sa ma mai intorc acolo unde unde am suferit cel mai mult. Inchid usa trecutului si merg mai departe cu viata mea. Invat sa traiesc in prezent si ma pregatesc pentru intalnirea cu sufletul meu pereche.

Horoscop Fecioara

Sufletul meu este pregatit pentru tot ce urmeaza sa se intample. Inima mea este pregatita sa iubeasca din nou. Eu sunt pregatita pentru un nou capitol al vietii mele.

Horoscop Balanta

Universul este de partea mea si imi ofera tot ce am nevoie. Am incredere in planurile pe care divinitatea le-a pregatit pentru mine, stiu ca sunt aproape de a imi intalni sufletul pereche.

Horoscop Scorpion

Ceea ce traiesc acum nu voi mai trai niciodata. Imi deschid inima si sunt pregatita pentru acest nou capitol al vietii mele. Sufletul meu este pregatit sa isi intalneasca jumatatea.

Horoscop Sagetator

Renunt la toate zidurile pe care le-am construit in jurul inimii mele si imi permit sa fiu vulnerabila. Nu imi mai este teama sa iubesc din nou. Nu imi mai este teama de dragoste.

Horoscop Capricorn

Aceasta primavara este una speciala pentru mine. Sunt pregatita pentru un nou capitol al vietii mele, sunt pregatita sa dezvolt cea mai frumoasa relatie de pana acum. Sunt pregatita sa iubesc neconditionat.

Horoscop Varsator

Aleg sa ma conectez cu iubirea pentru viata. Aleg sa ma conectez cu iubirea pentru tot ce ma inconjoara. Aleg sa ma conectez cu iubirea pentru mine insami. Si aleg sa ma conectez cu iubirea pentru sufletul meu pereche.

Horoscop Pesti

In lumea mea lucrurile sunt mai frumoase ca niciodata. Iubirea este la un pas distanta de mine, simt cu toata inima asta. Asadar, imi deschid sufletul si incerc sa il ghidez astfel incat sa ajunga la ea.

foto main: nadiia Shutterstock

