3 Lucruri pe care le inveti pe masura ce renunti la trecut si incepi sa mergi pe drumul pe care Universul ti l-a pregatit

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care le inveti pe masura ce renunti la trecut si incepi sa mergi pe drumul pe care Universul ti l-a pregatit:

Nu mai lupta impotriva planului pe care Universul l-a pregatit pentru tine. Nu mai pierde timp pretios incercand sa te concentrezi pe lucrurile care nu conteaza absolut deloc. Focuseaza-te pe ceea ce esti, pe ce te face fericita si pe ce iti aduce impliniri. Da-ti seama care este scopul tau in viata si permite-i divinitatii sa iti arate drumul.

Nu uita: trecutul nu mai conteaza, el a fost, s-a intamplat, te-a invatat lectii importante pe care ar fi bine sa le accepti. Detaseaza-te de tot ce a fost, vindeca durerea din inima ta, elibereaza-te de toate emotiile dificile si indreapta-ti atentia asupra viitorului, incepand sa iti modelezi prezentul. Aceasta este calatoria ta, bucura-te de ea si nu te mai intoarce acolo unde nu mai exista absolut nimic.

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care le inveti pe masura ce renunti la trecut si incepi sa mergi pe drumul pe care Universul ti l-a pregatit:

1. Fericirea inseamna sa renunti la ceea ce presupui ca ar trebui sa fie viata ta acum si sa o apreciezi sincer pentru tot ceea ce este - pentru lucrurile marunte si frumoase care ti se intampla, pentru bucuriile speciale pe care le ai, pentru momentele in care inima iti este fericita si sufletul iti este linistit.

Asadar, la sfarsitul zilei, inainte sa inchizi ochii, fii in pace cu ceea ce esti si invata sa fii recunoscatoare pentru tot ce ai acum. Viata este incredibila, iubeste-o si bucura-te de ea.

2. Bogatia este egala cu fericirea din inima ta

Aminteste-ti ca cel mai bogat om rareori este cel care are cele mai multe lucruri. Cel mai bogat om este cel care are nevoie de cat mai putine lucruri. Bogatia nu este egala cu bunurile cumparate si nici cu salariul castigat... bogatia este o mentalitate zilnica ce presupune sa iti doresti mai putin si sa apreciezi mai mult.

Cum poti face asta? Inveti sa fii recunoscatoare pentru tot ceea ce traiesti si iti antrenezi mintea sa vada ce este mai frumos in viata ta si sa nu se mai concentreze atat de mult pe lucrurile dificile, pe probleme, pe stres, pe anxietate. Si, pe masura ce exersezi, reusesti sa iti transformi luptele trecute in lectii pe care sa le pui in aplicare in momentul prezent.

3. Nu mai conteaza ce s-a intamplat, ci ceea ce se intampla aici si acum

Renuntand la trecut reusesti sa traiesti in momentul prezent, sa vezi viata ta de acum si sa te concentrezi pe ceea ce ai, ceea ce este si ceea ce simti. Inveti sa fii recunoscatoare Universului pentru tot ce este frumos, pentru sanatatea ta, pentru familia ta, pentru prietenii tai, pentru casa ta. Nimic nu tine la nesfarsit, sa nu uiti niciodata asta.

foto main sashamolly, Shutterstock

Vizionare placuta