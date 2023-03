Luna Noua de pe 21 martie are puterea a 100 de luni. Sufletele noastre atrag energia tamaduitoare si eliberatoare a Cosmosului 

Prima Luna a primaverii se intampla imediat dupa echinoctiul de primavara si inceputul sezonului Berbecului - ceea ce inseamna ca vine dupa ea cu o energie mai puternica ca niciodata. Soarele si-a incheiat calatoria prin Pesti, ultimul semn zodiacal din horoscopul european si a intrat plin de energie si forta in amibitiosul si curajosul Berbec.

Bucuria unui nou inceput bate la usa sufletelor noastre si aduce tot ce este mai frumos in viata de acum. Suntem mai pregatiti ca niciodata sa inchidem usa trecutului si sa profitam de energia tamaduitoare si eliberatoare a Cosmosului astfel incat sa deschidem pagina unui nou capitol al vietii noastre. Tot ce se intampla adauga un strop de magie prezentului si curaj viitorului.

In ziua de 21 martie, la 19:23, pe cerul pastelat al primaverii va rasari prima Luna Noua a primaverii. Aceasta va sosi in semnul indraznet al Berbecului si va veni cu o energie foarte puternica deoarece vine la o zi dupa inceputul anului nou astrologic, al sezonului Berbecului si dupa echinoctiul de primavara.

De asemenea, tot pe 20 martie a avut loc un alt eveniment important: echinoctiul de primavara, momentul in care ziua a fost egala cu toamna. Toate aceste energii se cumuleaza cu energia Lunii Noi, venind in ajutorul nostru si transformandu-ne vietile. Suntem indemnati sa ne eliberam sufletul de toate gecile trecutului inghetat si sa permitem sufletelor noastre sa infloreasca asa cum infloreste natura primavara.

Luna Noua apare in momentul in care Soarele si Luna se apropie de acelasi semn, simbolizand un timp de manifestare si reinnoire. O Luna Noua reprezinta un moment pentru a ne intoarce catre interior, a reflecta asupra tuturor lucrurilor intamplate in trecut, a invata lectii frumoase sau chiar dureroase care sa ne ajute in viitor si a ne concentra pe momentul prezent in timp ce stabilim noi intentii pentru urmatoarea perioada.

Luna Noua in Berbec - Ce inseamna asta pentru noi?

Berbecul este primul semn al zodiacului si este asociat cu rabdare, curaj, determinare, incredere si transformare. Este scanteia de care ai nevoie intr-un moment greu, este creativitatea care te scoate din probleme, este transformarea care iti schimba viata.

Acest semn de foc este strans legat de actiune, de inceperea unor noi proiecte, de initiative importante aducand atat un entuziasm de neegalat, cat si incredere si determinare pentru a depasi obstacolele ce stau in calea noastra si pentru a face ca lucrurile importante si necesare sa se intample.

Berbecul simbolizeaza scanteia manifestarii, a ciclurilor noi si a posibilitatilor infinite. Primul dintre cele 3 semne de foc, Berbecul marcheaza inceputul ciclului in jurul marii roti a vietii.

Luna Noua in Berbec vindeca si schimba destine. Puterea acesteia ne incurajeaza sa facem salturi majore - acum avem ocazia sa iesim din zona de confort si sa incepem sa alergam dupa ceea ce ne dorim cu adevarat. Exploram modalitati constructive si reactive, ne lasam condusi de intuitie si alegem cu inima. Mai mult decat atat, Luna Noua ne ia valul de pe fata si ne determina sa vedem lucrurile foarte clar astfel incat sa putem merge pe drumul care ne este destinat.

Teme importante de care sa tinem cont in timpul Lunii Noi in Berbec:

- cresterea energiei spirituale;

- incredere si loialitate;

- vindecare si transformare;

- curajul de a incepe ceva nou (angajamente noi, proiecte noi, aliante noi);

- pregatirea pentru viitor;

- capacitatea de a elimina indoiala din sufletele noastre si de a ne asculta intuitia.

foto main: pixabay

Vizionare placuta