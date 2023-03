Pe 20 martie Soarele intra in Berbec pentru un nou inceput. Universul ne da curaj sa dam pagina si sa o luam de la capat

Ziua de 20 martie este una dintre cele mai importante si mai puternice zile ale anului 2023. Soarele isi incheie calatoria prin zodia Pesti, ultimul semn zodiacal din horoscopul european si intra plin de energie si forta in amibitiosul si curajosul Berbec.

Acum se intampla lucruri magice in Cosmos: se incheie un ciclu si incepe un altul. Universul ne spune sa profitam de aceasta perioada, sa dam pagina si sa incepem un nou capitol al vietii noastre. Primim curaj, insa totul tine doar de noi - in mainile noastre sta intreaga putere. Noi alegem cum sa ne traim prezentul si viitorul.

20 martie, zi incredibil de puternica in Cosmos

Pe 20 martie se intampla doua evenimente importante in Univers: Soarele iese din Pesti si intra in zodia Berbec, incepand astfel un nou ciclu al calatoriei sale prin cele 12 semne zodiacale. Tot astazi are loc si echinoctiul de primavara. Suntem indemnati sa ne eliberam sufletul de toate gecile trecutului inghetat si sa permitem sufletelor noastre sa infloreasca asa cum infloreste natura primavara.

Soarele in Berbec: ce inseamna asta pentru noi?

Calatoria Soarelui prin Pesti a fost strans legata de curatari spirituale ce ne-au ajutat sa ne conectam la puterea interioara si sa ne eliberam de toate dramele trecutului. Acum, Universul ne aminteste de importanta trairii in prezent si de curajul de a trai asa cum ne dorim.

Berbecul simbolizeaza scanteia manifestarii, a ciclurilor noi si a posibilitatilor infinite. Primul dintre cele 3 semne de foc, Berbecul marcheaza inceputul ciclului in jurul marii roti a vietii. Iar cand Soarele este in Berbec, cu totii simtim o activare dinamica a energiilor care incurajeaza puterea interioara, increderea in fortele proprii si stapanirea mintii.

Aceasta schimbare de energie poate avea un impact nu doar asupra fiecaruia dintre noi, ci si a colectivului, inspirand asadar dorinta de crestere si de a profita de noile oportunitati. Ne putem simti motivati sa incepem noi proiecte, sa ne descoperim noi pasiuni de care sa ne si ocupam si sa acceptam provocari de care pana acum ne-ar fi fost teama.

In plus, sezonul Berbecului ne va aduce si curaj, incuranjandu-ne sa ne asumam puterea pe care o avem asupra propriei vieti si sa facem schimbari pozitive care sa ne ajute nu doar in prezent, ci si in viitorul apropiat.

Soarele intra in Berbec pentru a ne oferi un sentiment de entuziasm, optimism si motivatie.

Tot in aceasta perioada intreaga natura se trezeste la viata. Semnele sunt peste tot - scapam de iarna rece si intunecata si ne deschidem sufletele pentru a inflori precum cele mai frumoase si mai colorate flori ale primaverii.

Temele principale ale acestei perioade:

- renuntarea la trecut;

- gasirea curajului de a face schimbari importante;

- acceptarea propriului destin;

- descoperirea de noi pasiuni si hobby-uri;

- indreptarea atentiei asupra vietii personale si descoperirea lucrurilor marunte ce aduc fericirea suprema;

- invatarea de a practica recunostinta si de a alege clipa de clipa sa vedem partea plina a paharului;

- gasirea unor visuri noi pentru care sa luptam;

- stabilirea unor intentii pentru viitorul apropiat.

