DISNEY+ ANUNȚĂ UN NOUL SERIAL ORIGINAL DIN 3 MAI: 'ED SHEERAN: THE SUM OF IT ALL'

SUPERSTARUL GLOBAL PREMIAT CU GRAMMY, ED SHEERAN, ÎI POARTĂ PE TELESPECTATORI ÎN CULISELE VIEȚII ȘI HITURILOR SALE MULTIPREMIATE ÎNTR-UN NOUL SERIAL ORIGINAL DISNEY+ : „ED SHEERAN: THE SUM OF IT ALL”

comunicat de presa: Cele patru episoade ale serialului documentar vor avea premiera globală, miercuri, 3 mai, pe Disney+

Realizat de producătorii de la Fulwell 73 Productions ('Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium', „Adele: One Night Only”, „The GRAMMY Awards”), câștigători ai Premiului Emmy®, „Ed Sheeran: The Sum of It All”, îmbină imagini inedite din arhiva personală, interviuri și interpretări în exclusivitate, dezvăluind o latură foarte personală a lui Sheeran și modul în care experiențele sale l-au modelat ca artist în prezent.

Noul single al lui Sheeran , „Eyes Closed”, ce se va lansa vineri 24 martie, și albumul său ’-’ („Substract”), ajung la publicul de peste tot pe 5 mai.

Disney+ anunță premiera documentarului în patru părți „Ed Sheeran: The Sum of It All” sub semnătura producatorilor de Fulwell 73 Productions („Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”, „Adele: One Night Only”, „The GRAMMY Awards”) premiați cu Emmy. Producția îi poartă pe telespectatori într-o călătorie în jurul lumii evidențiind cum a reușit un copil bâlbâit la care nimeni nu se aștepta, să ajungă unul dintre cele mai mari superstaruri ale muzicii și mai ales cum s-au născut hiturile sale. „Ed Sheeran: The Sum of It All”, de la Disney Branded Television, va avea premiera globală miercuri, 3 mai, pe Disney+.

Pentru prima dată, superstarul global Ed Sheeran deschide calea către o perspectivă extrem de sinceră asupra vieții sale private, în timp ce explorează temele universale care îi inspiră muzica. Această serie îl urmărește pe Ed după ce află o veste care îi schimbă viața și dezvăluie greutățile și triumfurile sale în timpul celei mai dificile perioade din viața sa. Îmbinând elemente exclusive și inedite din arhiva personală, elemente de actualitate, interviuri autentice cu soția și cu cei dragi lui și spectacole restrânse în locații cinematografice, serialul scoate la iveală opiniile lui Sheeran despre lume, despre el însuși și despre muzica sa, dar și aduce în prim-plan un deceniu de hituri de care se bucură fanii din întreaga lume.

De-a lungul lungii carierei sale de succes, Sheeran a inspirat mai multe generații de adulți, familii și copii din întreaga lume cu muzica sa și cu poveștile din cântecele sale. În fiecare episod, Ed se confruntă cu teme și emoții pe care le trăiesc majoritatea oamenilor. Și își exprimă gândurile în timp ce își reevaluează viața și modul în care această perioadă dificilă l-a influențat pe el și noua sa muzică. Cel de-al șaselea album de studio al lui Ed, " - " (pronunțat "Subtract"), va fi lansat vineri, 5 mai, prin intermediul Atlantic în SUA, Atlantic/Asylum Records în Marea Britanie și Atlantic/Warner Music în restul lumii, iar single-ul principal "Eyes Closed" va fi lansat vineri, 24 martie.

"În acest documentar, vom dezvălui o latură a lui Ed Sheeran pe care fanii nu au mai văzut-o până acum", a declarat Ayo Davis, președinte, Disney Branded Television. "Împreună cu Fulwell 73, am creat ceva cu adevărat autentic și personal, care nu numai că va distra publicul, ci îl va inspira să viseze măreț și să își urmeze pasiunile."

"Întotdeauna am fost foarte prudent în ceea ce privește viața mea personală și privată; singurul documentar pe care l-am făcut vreodată a fost unul care s-a concentrat pe compoziția cântecelor mele", a declarat Sheeran. "Disney m-a abordat pentru a face un documentar în patru părți și am simțit că este momentul potrivit să deschid ușa și să las oamenii să intre. Sper ca oamenii să se bucure de el".

"Toată lumea din lume cunoaște și iubește cântecele lui Ed Sheeran, fiind coloana sonoră a atâtor momente din viețile noastre", au declarat partenerii Fulwell 73, Ben Turner și Ben Winston, într-o declarație comună. "Dar această serie prezintă adevăratul om din spatele hiturilor, într-un mod cu totul diferit după un an tumultuos din punct de vedere personal și profesional. A fost o onoare pentru noi să realizăm această serie în patru părți."

Detalii despre episoade:

“Love”

Ed Sheeran explică etica sa profesională care i-a adus succesul global. Cu imagini exclusive din adolescență, Ed descrie cum și-a planificat succesul improbabil. Când a fost ignorat de industria muzicală, a început să cânte în medii neașteptate, până când această determinare l-a adus în 2010 în contact cu antreprenorul media Jamal Edwards. Împreună, au folosit internetul în plină expansiune pentru a-și găsi publicul. "The A Team" obține succes în America, dar pentru Ed ceva încă lipsea. Ed împărtășește povestea din spatele melodiei sale emblematice de dragoste, "Perfect", despre vechea sa prietenă de școală și acum soție, Cherry, care spune povestea lor de dragoste romantică. Ed pare să aibă totul, până când Cherry primește o veste care îi schimbă viața, iar Ed își dă seama rapid că planurile se pot schimba într-o clipă și că va trebui să se adapteze.

“Loss”

Ed, părinții și soția sa, Cherry, se uită la fotografii vechi cu Ed și explică de ce a decis să se întoarcă să locuiască în orașul său natal din Anglia. Cu imagini inedite din Turneul Divide Tour al lui Ed, Ed prezintă fortăreața sa strânsă de prieteni de încredere care îl țin ancorat. Apoi, se întâmplă ceva de neconceput. Cel mai bun prieten al lui Ed, Jamal Edwards, moare brusc. Ed se chinuie să facă un memorial pentru Jamal în timp ce se gândește la moștenirea lui Jamal. Ed meditează asupra semnificației prieteniei și, folosind muzica ca terapie, se scufundă adânc în muncă. În timpul turneului de 5 nopți al lui Ed pe stadionul Wembley din Londra, artistul britanic Stormzy i se alătură lui Ed pe scenă într-un spectacol epic, înainte de un concert surpriză mai mic în orașul său natal. Într-un cântec de revenire acasă, Ed cântă emblematica piesă "Thinking Out Loud" sub privirile șocate ale localnicilor.

“Focus”

Ed își arată talentul de compozitor în imagini exclusive de arhivă care arată cum a fost creat unul dintre cele mai mari hituri ale sale, "Bad Habits". Ed explică povestea originii piesei "Eyes Closed" în 2018, până la cea mai recentă versiune sinceră a acesteia. După un an turbulent, Ed reușește să își canalizeze emoțiile și se revarsă pentru a-și finaliza cu Subtract masterplanul de 5 albume. Plângând pierderea lui Jamal, Ed continuă în ritm alert, filmând 14 videoclipuri pentru noul său album și își vede împlinit visul din copilărie când cântă cu Eminem la Rock N Roll Hall of Fame, dar Cherry se teme că s-ar putea să folosească munca ca pe o distragere a atenției. Într-un spectacol intim, Ed împărtășește în public pentru prima dată cântecele de pe Subtract, dar este copleșit când emoțiile pun stăpânire pe el.

“Balance”

În ultimul episod, Ed pleacă în America pentru a-și promova turneul. Atât Ed, cât și Cherry reflectă asupra modului în care reușesc să gestioneze provocările legate de echilibrul dintre viața de familie și muncă atunci când se află în mod regulat la kilometri distanță. Reuniți la ei acasă, Cherry explică cât de mult s-a schimbat Ed în ultimul an. Ed se întâlnește cu prietenul și colegul său britanic, Stormzy, pentru a-și împărtăși temerile legate de eliberarea în lume a celor mai personale gânduri ale sale cu Subtract. În semn de omagiu pentru Jamal, Ed scrie un ritm pentru rap-ul său "F64" despre prietenia lor pentru un spectacol intim pe terenul de acasă al lui Chelsea FC, Stamford Bridge. După niște vești bune despre starea de sănătate a lui Cherry, ea și Ed reflectă asupra tuturor greutăților și triumfurilor din ultimul an și privesc spre viitor având o perspectivă mai prețioasă asupra vieții.

“Ed Sheeran: The Sum of It All” is produced by Fulwell 73 Productions. For Fulwell 73, Ben Winston and Ben Turner are executive producers. David Soutar is series director. For Disney Branded Television, Marc Buhaj is vice president, Unscripted and Nonfiction, and Nicole Silveira is vice president, Unscripted.

"Ed Sheeran: The Sum of It All" este produs de Fulwell 73 Productions. Ben Winston și Ben Turner sunt producători executivi. David Soutar este regizorul seriei. Din parte Pentru Disney Branded Television: Marc Buhaj -vicepreședinte, Unscripted și Nonfiction, iar Nicole Silveira - vicepreședinte, Unscripted.

Vizionare placuta