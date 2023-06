REBEL MOON - Primele imagini. O poveste epica de Zack Snyder, cu Sofia Boutella

REBEL MOON, o poveste epică semnată de Zack Snyder, cu Sofia Boutella în rolul principal, are premiera pe 22 decembrie, pe Netflix.

comunicat de presa: REGIZAT DE: Zack Snyder

SCRIS DE: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Shay Hatten

PRODUS DE: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller

PRODUCĂTORI EXECUTIVI: Bergen Swanson, Sarah Bowen, Shay Hatten, Kurt Johnstad

CU: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, cu Charlie Hunnam și Anthony Hopkins ca vocea lui „Jimmy”. Din distribuție fac parte și Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll

DATA DE LANSARE | Pe Netflix din 22 decembrie 2023

SINOPSIS | Zack Snyder, regizorul filmelor 300, Man of Steel și Army of the Dead, aduce REBEL MOON, un eveniment epic științifico-fantastic, aflat în lucru de decenii. Când o colonie pașnică de la marginea unei galaxii se trezește amenințată de armata unei forțe tiranice, Kora (Sofia Boutella), o străină misterioasă care trăiește printre săteni, devine speranța lor pentru supraviețuire. Însarcinată să găsească luptători antrenați care să i se alăture pentru a lupta împotriva Lumii Mame, Kora adună o mică gașcă de războinici - străini, insurgenți, țărani și orfani de război din diferite lumi, care caută mântuire și răzbunare. Pe măsură ce umbra unui întreg tărâm se îndreaptă asupra acestei luni fără noroc, se poartă o luptă pentru soarta unei galaxii și, în acest proces, se formează o nouă armată de eroi.

Vizionare placuta