Kings Of Leon a lansat albumul 'Can We Please Have Fun'

Trupa rock multi-platină, câștigătoare a premiilor GRAMMY, Kings of Leon, lanseaza albumul "Can We Please Have Fun".

comunicat de presa: Al 9-lea album de studio contine 12 melodii. Can We Please Have Fun, după cum sugerează și titlul, este o declaratie a uneia dintre marile trupe rock & roll din această epocă, despre eliberare, încercarea unor lucruri noi și distracție.



Kings of Leon anunță și un turneu mondial în 2024. Turneul, produs de Live Nation în America de Nord, va ajunge in 26 de orașe din SUA și Canada, începând cu 14 august 2024.



Înregistrat la studioul Dark Horse din Nashville și produs cu noul colaborator Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine), albumul vede o nouă latură a Kings of Leon. Pe noul album, trupa se întoarce la originile lor serioase, în timp ce găsește simultan viteze noi. Este sunetul unei trupe unificate în viziune și scop, eliberată de orice așteptări, și albumul că întotdeauna și-au dorit să facă.





"A fost cel mai plăcut disc la care am făcut parte vreodată”, spune Caleb. „Parcă ne-am permis să fim vulnerabili din punct de vedere muzical”, adaugă Nathan. „Îmi place când o trupă rock nu se jenează să recunoască că fiecare melodie nu trebuie să fie pe 11.”



1. Ballerina Radio

2. Rainbow Ball

3. Nowhere To Run

4. Mustang

5. Actual Daydream

6. Split Screen

7. Don’t Stop The Bleeding

8. Nothing To Do

9. Television

10. Hesitation Generation

11. Ease Me On

12. Seen



De la debutul lor în 2003, Kings of Leon (Caleb (chitară/voce), Nathan (tobe), Jared (bas) și Matthew

Followill (chitară)) a lansat opt albume, a vândut peste 20 de milioane de unitati și aproape 40 de milioane de single-uri în întreaga lume. Trupa premiata cu multi-platină a avut cinci single-uri in topul Billboard Hot 100, toate cele șapte albume ale lor de studio in lista Billboard Top 200 și două single-uri care au ajuns pe #1 la radioul Modern Rock. Odată cu lansarea WALLS, trupa a obținut primul album numărul unu în Billboard Top 200. În plus, au avut opt nominalizări la premiile Grammy, cu 3 victorii. Au făcut concerte în toată lumea, cântând in

locații de top și la principalele festivaluri precum Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits și Glastonbury.

Vizionare placuta