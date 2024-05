Seri de film sub stele: vara aceasta, Happy Cinema aduce magia cinematografică la Herăstrău Open Air

Vara aceasta, Happy Cinema aduce cele mai noi filme pe un ecran gigantic la Herăstrău Open Air. Super producții de la Hollywood, comedii, thrillere, concerte și documentare vor fi proiectate în aer liber la Teatrul de Vară din parcul Herăstrău din București, începând cu luna iunie, până în luna septembrie.

comunicat de presa: Odată cu venirea verii peisajul cultural al Bucureștiului își deschide larg porțile către o experiență cinematografică specială. Pentru al doilea an la rând, Happy Cinema, unul dintre cele mai populare lanțuri de cinematografe din țară, cu capital 100% românesc, aduce magia filmului în aer liber, la Teatrul de Vară din Parcul Herăstrău. Cu o selecție vastă de superproducții hollywoodiene, comedii, thrillere, concerte și documentare, vara aceasta promite să fie una memorabilă pentru cinefili.

Herăstrău Open Air devine astfel punctul de întâlnire al pasionaților de film, oferind o experiență cinematografică ce combină farmecul verii cu emoțiile puternice pe care doar un ecran mare le poate transmite. Locația aleasă, Teatrul de Vară din Parcul Herăstrău, reprezintă un cadru idilic pentru proiecțiile cinematografice, cu spațiu generos pentru spectatori și o atmosferă relaxantă.

Programul de filme propuse de Happy Cinema este adaptat pentru toate gusturile și toate vârstele, astfel încât serile de film din parc sunt o experiență de neratat, pentru întreaga familie. De la cele mai recente blockbustere hollywoodiene, cu efecte speciale spectaculoase și povești captivante, până la comedii care te fac să râzi în hohote și thrillere ce îți țin respirația până la final, fiecare seară este plină de surprize și aventuri cinematografice. Cele mai așteptate filme ale verii pot fi urmărite la Herăstrău Open Air: Băieți răi: Pe viață și pe moarte (2024), The Bikeriders, A Quiet Place: Day One, Despicable Me 4, The Exorcism, Borderlands, Tornade și multe altele. De asemenea, iubitorii de senzații tari se pot bucura de experiența unică oferită de filmele 3D, care prind viață sub cerul senin al Bucureștiului. Cu tehnologia avansată și echipamente de proiecție de ultimă generație, Happy Cinema garantează o experiență de neuitat pentru toți cei prezenți.

Herăstrău Open Air debutează pe data de 1 iunie, cu Prieteni imaginari, un film dedicat copiilor și întregii familii, iar distracția continuă pe 2 iunie, cu proiecția În inima Naționalei - Din vestiar până în Germania. Filmul spune povestea unei calificări și a unei echipe în care nimeni nu mai credea. Aproape nimeni. O poveste din culisele campaniei de calificare la Euro 2024 care își propune să descopere cum în vestiare jucătorii au devenit echipă și apoi echipa a devenit familie. Un film documentar emoționant despre oameni și fotbal. Despre ambiție, determinare, curaj, pasiune pentru sport, devotament și încredere în sine și despre ce înseamnă să fi o echipă.

Totodată, cinefilii se vor bucura, pe data de 6 iunie, de Avanpremiera națională a filmului Masha și cele 6 umbre, cu Maia Morgenstern și Vlad Baba.

Ca o continuare a poveștii din serialul de succes 6ASE, Mașa este o mercenară plătită de Mafia Gorda pentru a obține un stick cu informații ce ar putea duce la arestarea Mafiei. În demersul ei,aceasta îl întâlnește pe Nick,un elev din Central Hight School,victimă a bullyngului în școală. Acesta își propune să schimbe mentalitatea colegilor săi,deși este un copil timid.În ciuda acestui fapt,Nick se dovedește a fi cel mai curajos dintre colegii săi,și trece de partea Mașei. Oare cei doi vor reuși să-și atingă scopurile prin asocierea binelui cu răul?

Melomanii îndrăgostiți de muzica rock vor putea savura filmul GHOST: RITE HERE RITE NOW, care combină filmări din seria de concerte sold-out de la Kia Forum din Los Angeles cu o poveste care face aluzii la seria de episoade web a trupei.

Herăstrău Open Air powered by Happy Cinema este singurul cinema 3D în aer liber din România și totodată singurul care proiectează filme în aer liber în avanpremieră și premieră națională. Publicul este așteptat și la Marțea documentarelor de artă, când la Herăstrău Open Air vor fi proiectate filme captivante despre maeștrii artei, precum Jeff Koons: A Private Portrait, Munch: Love, Ghosts and Lady Vampires sau Borromini and Bernini. The Challenge for Perfection.

Experiența cinematografică la Herăstrău Open Air nu se rezumă doar la filmele proiectate. Atmosfera plină de energie, aroma delicioasă a popcorn-ului și a altor bunătăți specifice cinematografelor completează tabloul perfect pentru o seară de neuitat în mijlocul naturii. Biletele pentru proiecțiile de la Happy Cinema în aer liber sunt disponibile deja și se pot achiziționa online de pe https://www.happycinema.ro/happy-cinema-herastrau.

Nu rata experiența Herăstrău Open Air:

Vizionare placuta