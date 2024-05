Thrillerul despre inteligența artificială Concordia va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime în 23 mai

Thrillerul despre inteligența artificială Concordia, realizat de Frank Doelger, câștigător al premiului Emmy®, va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime în 23 mai

comunicat de presa: SkyShowtime a anunțat că thrillerul polițist despre inteligența artificială Concordia va fi difuzat în exclusivitate pe SkyShowtime din 23 mai, cu două episoade noi disponibile în fiecare joi.

Anunțul a fost făcut de către directorul de conținut al SkyShowtime, Kai Finke, în timpul unui panel de discuții din cadrul unui eveniment de top al industriei, MIPTV x Cannes Series Connection, unde a oferit detalii privind viitorul serial.

Susținut cu ajutorul monitorizării AI, Concordia este un oraș al viitorului din Suedia, care se bazează pe supraveghere și colectare de date – nu în scopuri nefaste și egoiste, ci pentru binele general al cetățenilor, având ca ultim țel crearea unei societăți mai libere, mai echitabile și mai umane. La cea de-a 20-a aniversare a sa, Concordia este un succes incontestabil până când o serie de catastrofe lovesc orașul: prima crimă și un atac asupra inteligenței artificiale impenetrabile a orașului - care îi compromit însăși fundația și posibilitatea de extindere. O echipă încearcă să rezolve ambele crime și să obțină expansiunea însă, în acest proces, descoperă un păcat originar șocant care amenință să distrugă tot ce au realizat creatorii orașului.

Concordia este un serial nordic Noir, din șase părți, în care joacă, printre alții, Ruth Bradley (Ted Lasso), Nanna Blondell (Black Widow, House of the Dragon), Christiane Paul (Counterpart), Steven Sowah (For Jojo), Ahd Kamel (Collateral), Hugo Becker (Gossip Girl), Kento Nakajima (Love Like The Falling Petals), Joséphine Jobert (Death In Paradise), Karoline Eichhorn (Dark), Jonas Nay (Deutschland 83), Alba Gaïa Bellugi (The Swarm), Maeve Metelka (Unorthodox) și Mohamed Achour (Liberame).

Desfășurat în Suedia, serialul multinațional este regizat de Barbara Eder (The Swarm, Barbarians, Cop Stories), alături de câștigătorul premiului Emmy© Frank Doelger (The Swarm, Game of Thrones) ca producător executiv și director.

Co-creat de Nicholas Racz (The Burial Society, The Real Thing) și Mike Walden (The Frankenstein Chronicles, U Want Me 2 Kill Him), scenariul Concordia a fost scris de Nicholas Racz, Mike Walden și Isla van Tricht. Pe lângă Frank Doelger, alți producători executivi sunt Ute Leonhardt, Rafferty Thwaites, Jan Wünschmann și Robert Franke. Tobias Gerginov, Elle Raspin, Jacob Glass și Sergio Ercolessi sunt producători.

Concordia este produs de Intaglio Films, un joint venture al ZDF Studios și Beta Film.

SkyShowtime este disponibil direct către consumator prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitivele Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG, televizoare inteligente Samsung, prin intermediul unor furnizori de televiziune selectați pe anumite piețe, și prin intermediul site-ului său www.skyshowtime.com.

Vizionare placuta