SkyShowtime anunță lansarea unui nou film documentar: Milli Vanilli ce va fi disponibil din 1 iunie

SkyShowtime prezintă noul film documentar Milli Vanilli, a cărui premieră mondială a avut loc la Festivalul Tribeca din 2023 și care va debuta în exclusivitate pe platforma de streaming în data de 1 iunie.

comunicat de presa: Produs de MRC și Keep on Running Pictures, Milli Vanilli spune povestea lui Robert „Rob” Pilatus și a lui Fabrice „Fab” Morvan, care au devenit rapid prieteni când erau tineri, în Germania. Rob provenea dintr-o familie destrămată, iar Fab lăsa în urmă niște părinți abuzivi, astfel că cei doi au împărtășit o educație similară și un scop pentru viitor: acela de a deveni superstaruri celebre. În câțiva ani, visurile lor s-au împlinit.

În 1989, primul lor album a obținut discul de platină de șase ori în SUA, iar hitul „Girl You Know It’s True” a vândut peste 30 de milioane de single-uri în întreaga lume. Rob și Fab, cunoscuți sub denumirea „Milli Vanilli”, au devenit în 1990 cel mai popular duo pop din lume și au câștigat premiul Grammy® pentru „Cel mai bun artist nou". Cu toate acestea, ascensiunea lor spre succes a avut un preț devastator care a dus, în cele din urmă, la faimoasa lor prăbușire.

Milli Vanilli este regizat și produs de Luke Korem; producția este semnată de Bradley Jackson, MRC și Keep On Running Pictures, Fulwell 73 și MTV Entertainment Studios. Hanif Abdurraqib este producător executiv.

Documentarul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

SkyShowtime este disponibil direct către consumator prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitivele Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG, televizoare inteligente Samsung, prin intermediul unor furnizori de televiziune selectați pe anumite piețe, și prin intermediul site-ului său www.skyshowtime.com.

