Francis On My Mind revine în atenția publicului cu piesa 'Cămașa'

Francis On My Mind, artista emergentă cunoscută pentru stilul ei unic și melodii captivante, lansează noul single - "Cămașa", un imn al inimilor frânte.

comunicat de presa: „Cămașa" este o piesă care explorează teme de introspecție și auto-descoperire, prin prisma unei povești de dragoste. Cu o producție muzicală modernă și influențe din muzica pop și indie, Francis On My Mind reușește să creeze o atmosferă intimă, dar în același timp vibrantă.



„Am scris piesa asta aproape acum un an, iar la acel moment pentru mine, ,,Cămașa”, simboliza o legatură fragilă și intimă dintre doi îndrăgostiți, devenind un martor tăcut al tristeții. În acea perioadă fiecare notă și fiecare cuvânt din piesă purta un ecou al dorului, făcând din ,,Cămașa” un imn al inimilor frânte ce rămân în urma unei relații defectuase. Acum, după multe luni de zile în care am lucrat să îmi vindec sufletul, pentru mine ,,Cămașa” înseamnă evoluție și odata cu ea mi-am dat seama că există întotdeauna flori pentru cei care doresc să le vadă.” – declară Francis On My Mind.





Muzica și versurile sunt realizate de Francis On My Mind, iar pentru producție, mix & master a lucrat alături de Cristian Prăjescu, piesa fiind acompaniată de un videoclip muzical simplu, dar cu un impact puternic.



Cu un amestec unic de lirism emoționant, melodii catchy și o voce care poartă greutatea emoțiilor profunde, Francis On My Mind este un artist în ascensiune a cărei călătorie de la senzația de debut la un artist introspectiv, care a captivat inimile iubitorilor de muzică de pe tot globul. Pe măsură ce lumea a observat finețea ei lirică și peisajele sonore captivante, ea a urmat calea evoluției artistice, lăsându-și amprenta asupra industriei.



Francis On My Mind nu este doar un muzician, este o povestitoare; o țesătoare de emoții și o gardiană a amintirilor. Cu fiecare cântec, ea deschide o ușă către inimă, permițându-ne să privim în profunzimile propriilor noastre experiențe. Arta ei este o dovadă a puterii muzicii de a transcende timpul, granițele și culturile, atingând însuși miezul a ceea ce înseamnă a fi uman.



„Cămașa" este acum disponibilă pe toate platformele de streaming majore, inclusiv Spotify, Apple Music, și YouTube. De asemenea, videoclipul oficial al piesei poate fi vizionat pe canalul de YouTube al artistei.