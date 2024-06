Mici binecuvântări, un nou roman de la Dennis Lehane, autorul celebru pentru cărțile sale care au inspirat filme de succes precum Mystic River sau Shutter Island!

comunicat de presa: Crime Scene Press aduce în România un adevărat eveniment literar: Mici binecuvântări, un nou roman semnat de autorul Dennis Lehane, celebru pentru cărțile sale care au inspirat filme de succes precum Mystic River sau Shutter Island! Cărțile sale au făcut înconjurul lumii, s-au vândut în milioane de exemplare și au stat la baza unor filme de top de la Hollywood. Patru dintre cărțile sale au fost transpuse în film – Mystic River (regizat de Clint Eastwood), Shutter Island (regizat de Martin Scorsese), Gone, Baby, Gone și Live by Night (ambele regizate de Ben Affleck). Lehane a colaborat cu HBO la serialele Redacția și Imperiul din Atlantic City, dar și cu Netflix, la Bloodline, și cu Apple TV+, la Black Bird.

Mici binecuvântări este cartea despre care maestrul Stephen King spunea că te pune pe gânduri, te captivează, te înfurie și pe care nu o poți lăsa din mână. Născut și crescut în Boston (5 August 1965), Dennis publică primul roman în 1994, A Drink Before the War, câștigând Premiul Shamus pentru debut. De atunci, Lehane a mai scris treisprezece romane, traduse în peste 30 de limbi, care au devenit bestsellere internaționale. Cariera lui explodează în 2003 cu ocazia lui Mystic River. La insistențele lui Clint Eastwood, acesta se lasă convins să transforme romanul lui într-unul din cele mai de referință thrillere produs vreodată în care joacă celebrii Sean Penn, Tim Robbins și Kevin Bacon.

În noul roman, scriitorul consacrat în vârstă de 58 de ani povestește despre evenimentul care i-a marcat copilăria și viața. Boston, vara caniculară a lui 1974. Mary Pat Fennessy încearcă din greu să-și întrețină singură ce i-a mai rămas din familie. Femeia a locuit toată viața în cartierul Southie, enclava americanilor de origine irlandeză care se agață cu încăpățânare de tradiții vechi și se delimitează cu mândrie de ceilalți.

Într-o noapte Jules, fiica adolescentă a lui Mary Pat, rămâne afară până târziu și nu mai ajunge acasă. În aceeași seară, un tânăr de culoare e găsit mort, lovit de un metrou în circumstanțe misterioase.

Cele două întâmplări nu par să aibă vreo legătură între ele. Însă în căutarea disperată după fiica ei, Mary Pat începe să descopere lucruri de care ar fi fost mai bine să nu se atingă, punând întrebări care-l deranjează pe Marty Butler, șeful mafiei irlandeze.

Având drept fundal lunile caniculare și tumultuoase când procesul de desegregare a școlilor din oraș a explodat în fapte de violență, romanul de față este un thriller superb care prezintă infracționalitatea și puterea într-un mod brutal. O lucrare hipnotizantă și emoționantă.

Într-un interviu publicat de anul trecut de Barnes & Noble, Dennis sugera că aceasta ar putea fi ultimul roman din cariera lui. Un motiv în plus pentru a explora universul propus de autor.

De același autor, la Crime Scene Press a mai apărut și romanul Mystic River, #1 Bestseller New York Times și roman ecranizat de Clint Eastwood, cu Sean Penn și Kevin Bacon în rolurile principale.