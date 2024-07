Top 4 nuanțe perlate pentru unghii de mireasă

Unghiile pentru ziua nunții sunt un detaliu important, iar tendințele pentru 2024 oferă mai multe opțiuni elegante.

comunicat de presa: Se apropie ziua ce mare? Ziua în care vei străluci în rând cu soarele. Într-o astfel de zi, cu siguranță unghiile de mireasă sunt un detaliu esențial: acestea trebuie îngrijite și puse în valoare la maxim. Absolut! Unghiile pentru ziua nunții sunt un detaliu important, iar tendințele pentru 2024 oferă mai multe opțiuni elegante. Fiecare mireasă ar trebui să se simtă confortabilă, încrezătoare și radiantă, indiferent de alegerile sau preferințele sale personale.

Mai mult decât atât, când vine vorba de nunți, lucrurile se împart în mod egal între tradiție și încălcarea regulilor. Cu alte cuvinte, dă-ne ceva vechi și îți vom oferi ceva nou, cum ar fi unghiile perlate care te vor face să spui „Da!" cu toată ființa ta.

„Unghiile perlate sunt o tendință de vară care este la modă, mai ales pentru ziua cea mare, când tu vei fi mireasa! Inspirate de lacurile de unghii din anii '80, aceste unghii în nuanțe perlate vor fi alegerea ta perfectă.”, spune Diana Marandiuc, Education Manager OPI.

Pentru cine? Pentru oricine!

Acest stil se potrivește tuturor lungimilor și formelor unghiilor. Indiferent dacă sunt rotunde, pătrate, migdalate sau stiletto, unghiile cu lac perlat se transformă instantaneu în cele mai elegante. Singurul truc este să alegi o culoare care să se potrivească subtonului pielii tale. Dacă ai tenul cu subtonuri reci, optează pentru un lac de unghii perlat cu subtonuri argintii sau reci. Evită nuanțele aurii sau portocalii.

Indiferent dacă ești mireasă, domnișoară de onoare sau doar invitată, vei străluci în acest sezon de nunți cu cea mai recentă colecție Neo-Pearl de la OPI, o colecție ce conferă unghiilor tale o strălucire elegantă de perle. Indiferent dacă este soft și transparentă sau puternică și opacă: formula permite să construiești culorile așa cum îți dorești. Nuanțele Neo-Pearl conferă unghiilor tale o strălucire chic, fie ca o singură culoare, fie sub forma unor accente delicate.

Un mic detaliu? Acestea nu sunt perlele mamei tale, acestea sunt perlele tale... formate cu un luciu irizat care este unic.

Iată 4 alegeri de top de la OPI pentru cea mai frumoasă zi din viața ta:

Two Pearls in a Pod (Două perle într-o păstaie)

Un gri-albastru perlat care te va face să strălucești în interior și în exterior. Griul perlat este o nuanță fermecătoare și sofisticată. Griul și albastrul sunt culori care se combină într-un mod fascinant: griul, cu nuanțele sale discrete, conferă profunzime și mister, în timp ce albastrul aduce luminozitate și prospețime, creând un sentiment de seninătate.

Disponibilă în Nail Lacquer sau Gel Color, această nuanță va adăuga o pată de culoare mult iubită unei ținute complet albe sau va arăta grozav cu rochii în culori neutre pentru domnișoare de onoare.

You’re Full of Abalone (Ești plin de Abalone)!

Culoarea perlată este cu adevărat fascinantă! Neutrul perlat există și este pur, strălucitor și roz, strălucind la soare cu toate nuanțele curcubeului, similar culorilor holografice.

Disponibilă în Infinite Shine, această nuanță va merge cu rochii în culori îndrăznețe, imprimeuri florale, you name it.

Love or Lust-er (Dragoste sau poftă)?

Îndrăznești mai mult? Mizează pe ceva, în mare parte, netradițional cu un violet strălucitor, de care te vei îndrăgosti imediat. Alege Purple Infinite Shine și strălucește pe ringul de dans toată noaptea.

Shellabrate Good Times (Shellabrate vremuri bune)!

Te-ai întors în trecut, privești fotografiile de la nunta mamei tale? Cu gândul în timp, dar trăind prezentul... acestea nu sunt perlele mamei tale! Această nuanță perlată albă este unică, la fel ca tine, și va rămâne un clasic pentru anii ce vor urma. Așa cum va rămâne ziua în care ai spus din inimă: „DA!”.

Alege să fii unică și strălucitoare!