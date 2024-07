Filmele verii la Happy Cinema Luceafărul: o selecție de blockbustere pentru toate gusturile

Vara aceasta Happy Cinema Luceafărul aduce o selecție impresionantă de filme care promit să ofere experiențe cinematografice de neuitat.

comunicat de presa: Astfel, în luna iulie spectatorii se pot bucura de filme pentru toate gusturile și întreaga familie, pe care le pot urmări într-o sală reamenajată modern, cu dotări de ultimă generație și un istoric de marcă, chiar în inima Capitalei.

De la animații adorabile și aventuri la acțiuni spectaculoase și întâlniri epice, iată care sunt titlurile de neratat ale acestei veri: Despicable Me 4, Fly Me to the Moon, Twisters, Deadpool & Wolverine, Noah’s Ark, Inside Out 2, The Exorcism.

Despicable Me 4 (Sunt un mic ticălos)

Pentru fanii animațiilor, Despicable Me 4 este cu siguranță un highlight al verii. Gru și adorabilii Minioni revin cu noi aventuri, pline de umor și momente emoționante. Gru, Lucy, Margo, Edith și Agnes primesc un nou membru în familie, pe Gru Jr., al cărui scop pare acela de a-și chinui tatăl. Când Gru are de înfruntat un nou dușman în persoana lui Maxime Le Mal și a prietenei sale Valentina, familia este nevoită să-și ia tălpășița. Aceasta este o alegere perfectă pentru întreaga familie, oferind momente de râs garantate și lecții de viață valoroase.

Urmărește trailer aici: https://m.cinemagia.ro/trailer/despicable-me-4-32745/

Fly Me to the Moon (Trimite-mă la Lună)

Având pe fundal evenimentele extraordinare care au dus la misiunea NASA de a trimite oameni pe Lună, comedia romantică regizată de Greg Berlanti prezintă relația turbulentă dintre Kelly Jones (Scarlett Johansson), o foarte talentată specialistă în vânzări, și Cole Davis (Channing Tatum), directorul responsabil cu lansarea misiunii. Când președintele SUA subliniază că întregul proiect este prea important pentru a se pune problema unui eșec, Jones primește sarcina de-a regiza o aselenizare falsă în cazul în care misiunea reală eșuează.

Urmărește trailer aici:

https://www.cinemagia.ro/trailer/fly-me-to-the-moon-33399/

Twisters (Tornade)

Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Cooper, o fostă vânătoare de furtuni care a rămas marcată de o tornadă devastatoare cu care s-a întâlnit în timpul anilor de facultate, ce acum studiază tiparele furtunilor în New York. Ea este atrasă înapoi în câmpiile deschise de prietenul ei, Javi, pentru a testa a un sistem de urmărire a tornadelor inovator. Acolo, ea se întâlnește cu Tyler Owens (Powell), fermecătorul și nesăbuitul superstar pe rețelele de socializare care se bucură să poată posta aventura urmăririi furtunii împreună cu echipajul lui la fel de imprudent, pe modelul cu cât mai periculos, cu atât mai bine. Pe măsură ce sezonul furtunilor se intensifică, se declanșează fenomene terifiante nemaivăzute până acum, iar Kate, Tyler și echipele lor concurente se regăsesc direct pe căile furtunilor ce converg peste centrul Oklahomei în lupta vieții lor.

Urmărește trailer aici: https://m.cinemagia.ro/trailer/twisters-32825/

Deadpool & Wolverine

Pentru fanii genului cu supereroi, vara aceasta aduce un film de neratat: Deadpool & Wolverine. Ryan Reynolds își reia rolul titular în cel de-al treilea capitol al francizei, în care se va reîntâlni cu Wolverine, personajul X-Men interpretat de Hugh Jackman.Va schimba iresponsabilul Deadpool istoria Universului Cinematic Marvel? Această colaborare între două dintre cele mai iubite personaje Marvel promite să fie plină de acțiune, umor și momente memorabile.

Urmărește trailer aici:

https://www.cinemagia.ro/trailer/deadpool-wolverine-33495/

Noah’s Ark (Arca lui Noe: Aventuri șoricești)

Animația urmărește doi șoricei, pe Vini, un poet carismatic, dar foarte timid, și pe Tito, un chitarist talentat și fermecător. Când vin ploile, doar un mascul și o femelă din fiecare specie au voie să urce pe Arca lui Noe. Cu ajutorul unui gândac ingenios și al norocului, Vini și Tito se strecoară pe Arcă și, împreună, evită o confruntare între carnivorele de pe corăbii și consumatorii de plante.

Urmărește trailer aici:

https://www.cinemagia.ro/trailer/noahs-ark-33967/

Inside Out 2 (Întors pe dos 2)

Urmărește-o în Inside Out 2 pe Riley care, acum adolescentă, are de cunoscut noi emoții. DISTRIBUTIE / VOCI ORIGINALE: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale.

Urmărește trailer aici:

https://www.cinemagia.ro/trailer/inside-out-2-33873/

The Exorcism (Exorcism: Mântuirea)

Anthony Miller (Russell Crowe), un actor tulburat care filmeaza pentru un film horror, începe s-o ia razna. Lee (Ryan Simpkins), tânăra lui Fiică de care s-a răcit, observă totul și se întreabă dacă tatăl ei alunecă din nou către fostele dependențe sau este vorba de altceva. Ceva chiar mai sinistru.

Urmărește trailer aici:

https://www.cinemagia.ro/trailer/the-exorcism-33537/

Fii parte din experiența cinematografică a lunii iulie la Happy Cinema Luceafărul! Indiferent de preferințele tale cinematografice, Happy Cinema Luceafărul are ceva special pregătit pentru tine vara aceasta. De la animații amuzante și aventuri la acțiuni spectaculoase și supereroi carismatici, fiecare film din această selecție promite să ofere momente de neuitat. Nu rata ocazia de a te bucura de aceste blockbustere într-un mediu confortabil și plăcut, alături de prieteni și familie. Vino la Happy Cinema Luceafărul și lasă-te purtat de magia filmelor verii! Rezervă-ți acum biletele pe https://www.happycinema.ro/happy-cinema-sala-luceafarul.