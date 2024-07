'Tânăra și marea', povestea excepțională a primei femei care a traversat înot Canalul Mânecii apare pe Disney+

„Tânăra și marea”, filmul ce prezinta povestea reala a lui Trudy Ederle, prima femeie care a reușit să traverseze înot Canalul Mânecii, are premiera pe Disney+ pe 19 iulie.

comunicat de presa:

Drama inspirațională a fost primită călduros de critici în tările unde filmul a rulat în cinematografe de la finalul lunii mai, la fel ca și interpretarea lui Daisy Ridley în rolul lui Trudy Ederle. Katie Walsh de la LOS ANGELES TIMES a declarat: „Acest film biografic antrenant despre sport este o întoarcere la genul de povești inspirate de cei dezavantajați, pe care le iubim, precum "Rudy", dar cu o tentă feministă și tematica femeii împotriva naturii." Tomris Laffly de la VARIETY scrie: „Daisy Ridley uimește și îți câștigă lacrimile în acest film frumos clasic.”

„Tânăra și marea” o are în rolul principal pe Daisy Ridley în rolul desăvârșitei înotătoare născută din părinți imigranți în New York, în 1905. Prin sprijinul ferm al surorii sale mai mari și al antrenorilor care o susțineau, ea a depășit obstacolele și ostilitatea unei societăți patriarhale pentru a se alătura echipei olimpice de înot și pentru a realiza o performanță uluitore - un traseu de 21 de mile din Franța până în Anglia.

Din distribuția filmului „Tânăra și marea” fac parte și Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston și Glenn Fleshler. Filmul este regizat de Joachim Rønning și scris de Jeff Nathanson, bazat pe cartea "Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World" de Glenn Stout. Producătorii sunt Jerry Bruckheimer, Chad Oman și Jeff Nathanson, iar John G. Scotti, Daisy Ridley și Joachim Rønning sunt producători executivi.