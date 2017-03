Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Daca in bucataria ta nu exista urma de... canepa, este momentul sa faci ceva in acest sens. O gasesti in magazinele naturiste, atat sub forma de pudra - din care iti poti face shake cat si de seminte. Gustul lor este asemanator cu al nucilor si da savoare oricarei mancari sau gustari, fara a mai pune la socoteala faptul ca este un rezervor de sanatate. Iata ce ofera:

Semintele de canepa au grasimi bune

Semintele de canepa contin grasimi bune. Aproximativ 77 la suta dintre acestea contin omega-3, sustinand astfel functionarea inimii, sistemul imunitar si functiile cognitive.

Semintele de canepa contin "Proteina salvatoare"

Te-ai gandit ca doua linguri de seminte de canepa reprezinta echivalentul a 7 grame de proteina, adica aproape de doua ori cat gasim intr-o cantitate egala de seminte de chia si de in. De asemenea, semintele de canepa se afla printre rarele alimente disponibile in natura care contin proteina completa, adica toti cei noua aminoacizi esentiali. Trebuie totusi sa stii ca semintele de canepa contin putina lizina si un continut scazut de leucina. In afara faptului ca reprezinta un izvor de proteina care ajuta la construireamasei musculare, semintele de canepa sunt extrem de bogate in fibre, antioxidanti si mineralele atat de necesare pentru sanatatea ta.

Semintele de canepa au Minerale Magice

Din seminte iau nastere plantele asa ca nu este deloc de mirare faptul ca acestea contin o gama larga de nutrienti esentiali pentru crestere. Printre acestia se numara fierul, un mineral esential responsabil cu transportul oxigenului in corp.

Doua linguri de seminte de canepa contin aproape jumatate din cantitatea de magneziu de care ai nevoie zilnic. Cercetarile recente au demonstrat un fapt ingrijorator si anume ca majoritatea oamenilor au diete sarace in magneziu. Semintele de canepa reprezinta un mod eficient si usor pentru oricine de a se asigura ca nu duce lipsa de necesarul de magneziu. Semintele de canepa reprezinta, de asemenea, o sursa de fosfor si zinc, minerale de care corpul uman are nevoie pentru a functiona asa cum trebuie.

Foto by Elena Schweitzer / Shutterstock