Pentru ca fii-mea vrea sa se faca “bucatara, dar doar de pizza ca sa aiba timp sa fie si balerina, si doctorita”, cuptorul meu nu prea sta cand suntem acasa. Daca nu coacem placinta cu mere pe care v-o prezint cu alta ocazie, dar va las poza mai jos ca sa va fac pofta, facem pizza in toate formele si culorile.

Dupa ce, in teorie, rad toti de mine ca pasc, toata familia se napusteste peste pizza mea pentru ca e fresh si gustoasa si nu te face sa te simti ca un elefant dupa ce ajungi la ultima felie. Nu ca as ajunge eu vreodata la ultima felie… zic din auzite, de la o prietena ;).

Cea mai buna reteta pentru pizza in stil vegan

Ingrediente pentru aluat de pizza cu faina integrala (inspirat la inceputuri de pe blogul Laurei Adamache dar mutat in timp pana la variante vegetariene)

Ingrediente pizza vegetariana

500 g faina integrala (eu folosesc ce am in casa, cu cat mai multe tipuri, cu atat mai bine)

250 ml apa calduta

2 lingurite sare de mare

1 lingurita de miere

un plic drojdie uscata

Ingrediente pentru topping pizza vegana

o cutie de rosii decojite (intregi sau cuburi)

ulei de masline

sare de mare

2-3 catei de usturoi tocati - daca vrei tu neaparat

chestii care iti plac pe pizza - mozzarella, sunca

legume cat mai variate

Mod de preparare pentru blat de pizza cu faina integrala

Pentru ca „de ce nu?”, eu framant aluatul la masina de facut paine (adaug mai intai ingredientele lichide, apoi pe cele solide), dar poate fi framantat si de mana, iar apoi lasat la crescut 30-45 minute.

Tava mare de la cuptor se tapeteaza cu hartie de copt. Coca se intinde in tava cu mana, din aproape in aproape pana cand reusesti sa populezi intreaga suprafata (daca incerci cu facaletul, nu ai nicio sansa de succes, faina integrala nu este prietenoasa la modelare). Este un moment foarte bun de joaca, sa lasi copilul sa-si faca de cap, iar mai apoi sa poti sa-l arati cu degetul cand oamenii se minuneaza de aspectul neobsnuit al cinei.

Lasam aluatul in tava sa isi revina din soc (eu il las in cuptorul incins la 50 grade C), timp in care preparam sosul de rosii - se pune la fiert continutul unei cutii cu rosii fara pielita (ai putea sa pui rosii, daca ai avea unele cu gust, dar nu ai, asa ca nu mai zic nimic), se asezoneaza cu sare, putin zahar brun si busuioc si se lasa la fiert 20 minute, apoi se lasa la racit.

Se unge aluatul din tava cu sosul astfel obtinut. Este o alta etapa unde puteti fi ajutati de fara prea mari daune de catre bucatarele-balerine.

Mai departe, drumurile noastre se despart.

Pe bucata mea de pizza vegana aterizeaza toate legumele de prin frigider - ciuperci proaspete taiate felii subtiri, dovlecei taiati artistic cu ajutorul cutitului pentru decojire, vinete taiate cubulete sau rondele, ardei rosu, masline, porumb de la conserva... cum ar zice instructorita mea preferata de yoga - lasa-ti imaginatia sa te conduca, nimic nu poate fi cu adevarat gresit!

Pe partea lor de pizza ajunge mai intai mozarella data pe razatoare, carnita pe care si-o aleg - uneori ii pacalesc cu bucati de friptura rece de pui, alte ori ma pacalesc ei cu prosciutto.La final aterizeaza si legumele pe care si le aleg din cele insirate de mai sus (cu vanata si dovlecelul n-am avut pana acum succes, dar cine stie?).

Toata nebunia merge la cuptorul preincalzit la 200 grade C, timp de 15-20 minute.

Se lasa la racit ca sa nu va doare burtica.

Pofta buna!

PS: N-am uitat de poza cu placinta!