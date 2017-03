Una din minunile bucataritului consta cu siguranta in acel moment cand dupa ai framantat un aluat, lasi drojdia si priceperea culinara sa isi faca efectul si sa transforme acel aluat intr-un adevarat deliciu gastronomic.

Si pentru ca toti ne dorim sa-i surprindem pe cei dragi cu un preparat savuros, vrem sa aflam mereu noi trucuri din bucatarie si povestile care le-au ajutat sa prinda viata. De aceea, am invitat-o pe Ana Maria Branza, campioana olimpica la spada, sa ne povesteasca despre retetele invatate de la bunica ei si despre lectiile de viata primite de la ea, care au ajutat-o sa devina un om si un sportiv desavarsit.

Pentru Ana Maria, bunica a fost intotdeauna una intr-un milion. De-a lungul copilariei, bunica ei a fost mereu o prezenta calda, iubitoare, mereu pregatita sa sara in ajutorul nepotilor, dar si al tuturor celor din jurul ei.

Unul dintre lucrurile pe care le-au avut intotdeauna in comun este mancarea. Ana Maria vine dintr-o familie de bucatari si gospodine iscusite, care o include bineinteles si pe bunica ei. Petrecea foarte mult timp in casa lui mamaie, locuind foarte aproape de aceasta si servind in fiecare zi masa de pranz in casa ei.

Ca pentru multi romani, pentru bunica Anei Maria, bucataria era inima intregii case – locul unde dorintele culinare ale tuturor erau indeplinite. Bunica nu lasa ca niciun pranz sa treaca fara un delicios desert, care aducea intotdeauna un zambet pe fata nepotilor ei.

Dragostea si dorinta bunicii de a ajuta nu se oprea doar la proprii nepoti. Cei mici invitau si alti copii din cartier, de fiecare data fiind prilej de sarbatoare. Mereu erau serviti cu un dulce bun, de abia scos din cuptor. Ana Maria ne-a povestit ca preparatul preferat de toti erau gogosile, gatite in cantitati industriale pentru a oferi o gustare tuturor copiilor pofticiosi care ii calcau pragul.

Ana Maria isi aminte cat de pufoase si apetisante erau aceste gogosi, care cresteau frumos in cuptorul bunicii. Ca adult, a vrut sa invete si ea reteta pe care bunica o folosea in desertul preferat al copilariei ei. Fiind o tipa perseverenta, nu s-a lasat pana cand gogosile nu i-au iesit la fel de gustoase ca cele pe care si le amintea din casa lui mamaie. A invatat, prin diferite incercari, cat de important e sa ai la indemana cele mai proaspete si bune ingrediente si ca o drojdie de calitate chiar face diferenta. Cautand cea mai buna varianta, a aflat de drojdia Secretul Bunicii si in sfarsit, a redescoperit gustul preparatelor copilariei, al cozonacilor si al painii proaspete facute de bunica.

Cu drojdia Secretul Bunicii, pur si simplu nu exista teritoriu culinar pe care sa nu il poti cuceri – de la cozonacul traditional din ziua de Craciun la preparatele sofisticate din bucataria internationala. Superputerea ei consta in proportiile generoase pe care aluatul ajunge sa le atinga cu ajutorul ei fata de alte drojdii, in acelasi timp de dospire. Cu 3 proprietati esentiale (putere de fermentatie crescuta, siguranta si calitate constanta), te va ajuta cu siguranta, sa uiti de partea “grea” a gatitului.

Si iti mai impartasim un secret: chiar daca la prima vedere, pachetul de drojdie pare inert, acesta contine 10 miliarde de celule vii, formand un organism viu. Cu cat are mai multe celule active si se sfarama mai usor, cu atat esti mai sigur ca ai la indemana un ingredient pe care te poti baza. Gasesti aceasta calitate mult cautata in drojdia Secretul Bunicii, dar si aliatul de nadejde in bucatarie pe care il cautai.

Acum ca ai descoperit un ingredient desavarsit, mai ai nevoie doar de rabdare si retete potrivite si nimic nu te mai poate opri din a deveni un bucatar iscusit. Important este sa incerci. Ana Maria Branza a invatat asta de la bunica ei. Sa nu renunti niciodata, oricat de grea ar fi provocarea din fata ei. Sa perseverezi pana cand ajungi acolo unde ai visat dintotdeauna ca o sa fii. Iar pentru Ana Maria Branza acest lucru a insemnat o cariera sportiva desavarsita, culminata cu titlul de campioana olimpica la spada.

Te asteptam pe YouTube si pe pagina de Facebook Drojdia Secretul Bunicii pentru a ne spune si tu care sunt acele lectii de viata secrete pe care le-ai primit de la bunica ta si care sunt acele retete care poarta amprenta povestii tale de viata.