Anul acesta, de Sarbatori, vegetarienii vor putea descoperi la Lidl noi preparate cu adevarat delicioase, potrivite si pentru un meniu fara carne. Rasfoind catalogul Deluxe, am stiut ca in acest an imi voi putea surprinde familia si prietenii cu o masa savuroasa in prima zi de Paste. Daca de obicei alegeam sa pregatesc platouri separate pentru invitatii mei, de data aceasta voi face un lucru indraznet: un Paste exclusiv vegetarian! Mi-am pregatit chiar si un meniu delicios, pe care il impartasesc azi cu voi si o sa vedeti cum va veti putea bucura de o masa gustoasa atat pentru voi, cat si pentru cei dragi.

Bunatati surprinzatoare la aperitiv

Sarbatorile inseamna mai mult decat zile intregi petrecute in bucatarie si pregatiri costisitoare. Anul acesta m-am gandit sa ii surprind pe cei dragi cu bunatatile lor preferate, dar si cu produse pe care nu le-au mai gustat pana acum. Asadar, la aperitiv voi servi crochete cu branza Comté si Parmigiano Reggiano din gama Deluxe, pe care le gasesti la Lidl. Pentru a ramane cremoase in interior, dar crocante la exterior, acestea se prajesc doar timp de 7-8 minute.

O sa fac si un platou cu specialitatile de branza pe care le-am vazut in catalog, cu masline Calamata si branza feta sau cu hribi si arome de trufe ori cu somon si cafea Arabica. Iar langa acestea voi pune sparanghel verde in otet, deja pregatit la gratar.

Felul principal – rasfatul papilelor gustative

Pentru felul principal voi prepara Risotto cu sparanghel, dupa reteta propusa de Chef Florin Dumitrescu, disponibila in catalogul Deluxe. Intr-o craticioara calesc ceapa tocata marunt in unt. Apoi spune sa calesc si orezul special, caruia sa-i adaug 50 ml de vin alb cand devine translucid. Las alcoolul sa se evapore si sa se reduca lichidul pana la ultima picatura, dupa care adaug sparanghelul taiat rondele mici si supa fierbinte de legume. Le las apoi sa fiarba, dar amestec incontinuu in orez. Urmatorul pas, spune reteta, este sa adaug supa, pana ce orezul capata consistenta dorita si se serveste fierbinte alaturi de un pahar de vin rece.

Desertul – vedeta mesei festive

Si la desert o sa aleg ceva delicios din gama Deluxe. De exemplu, tortul cu fructe este prima optiune, alaturi de care voi servi pralinele de inghetata. Totodata, pentru ca o cafea este mereu binevenita dupa o masa copioasa, imi voi rasfata invitatii cu aroma imbietoare a cafelei Costa Rica, servita cu una dintre cele cinci variante de condimente pentru cafea. O sa asezonez platoul cu bunatati dulci cu delicioasele Macarons, umplute cu zmeura, coacaze, vanilie, mango, fructul pasiuni sau caramel cu unt sarat.

Rasfoieste si tu paginile revistei, si convinge-te de produsele delicioase din gama Deluxe, la un pret accesibil. Inspira-te de aici si concepe-ti propriul meniu pentru un Paste altfel.