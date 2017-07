As merge cu bicicleta daca nu mi-ar fi teama ca imi julesc nasul la prima intersectie. Sau mai rau, ca imi sparg laptopul pe care il car dupa mine cu sfintenie. Se intelege - nu-s cea mai pasionata soferita din lume: masina este, din punctul meu de vedere, o necesitate. Asadar, atunci cand vine vorba de alegerea unei masini, pana recent aveam doua criterii mari si late: pentru mine, o masina sa fie sigura si sa fie frumusica. De vreo doi, trei ani, acestor criterii li s-a adaugat unul la fel de important: sa fie cat mai prietenoasa cu mediul inconjurator.

Pare simplu. Doar ca nu e. Combinatia celor trei criterii da nastere unei strutocamile, ceea ce in termeni auto poarta numele de hybrid. Astfel, cand s-a invit ocazia sa testez o masina partial electrica, am acceptat bucuroasa.

Am ales fara ezitare o masina Toyota Auris Hybrid care urma sa ma poarte pana la Sibiu si inapoi in micul meu experiment. Pentru mine, Toyota este etalon de siguranta. Este o masina cu care as avea curaj sa plec la drum chiar si cu un copil nazdravan. Mai apoi, masina e frumoasa atat la interior cat si la exterior. Last but not least, este un hybrid. Sa vedem alte 7 lucruri care mi-au placut la Auris:

1. Cosumul - Bucuresti-Sibiu-Bucuresti cu jumatate de rezervor mic (am consumat vreo 20, 25 l)

2. Silentiozitatea - in oras, cand masina circula aproape exclusiv electric, iti dai seama ca este in functiune doar pentru ca merge aerul conditionat. Singurul dezavantaj este ca, pe stradutele unde pietonii circula pe partea carosabila, trebuie sa claxonezi fiindca alta sansa de a ti se face loc nu ai.

3.- Motorul electric intra in actiune ca extra-putere la accelerare. M-am simtit ca in Batmobile.

4. Designul bordului - intuitiv si prietenos, chiar si pentru un personaj complet atehnic ca mine.

5. Spatiul generos la interior - pentru mine, care plec vesnic chiar si pana la coltul strazii cu catel si purcel, o trotineta, o bicicleta si 3 genti, spatiul este un must. Daca tot suntem la acest capitol, si portbagajul este la fel de generos.

6. Conectivitatea - poti sa citesti emailuri pe ecranul masinii. Atat am avut de spus.

7. Zen-ul incorporat. Drumul casa-birou, birou-casa este picatura mea de zen. Ma incui in masina, dau muzica la maxim si raman, vreme de 15-20 de minute cat fac pe acest traseu, intr-o bula de relaxare. Faptul ca Auris este bine izolat si nu permite zgomotului infernal din lumea reala sa patrunda pana la timpanele mel, este un plus considerabil.