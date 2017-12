A devenit o regula: Sarbatorile inseamna a manca pana la epuizare. De fapt, din pacate, pentru multi, Craciunul a ajuns sa se rezume exclusiv la mancare. Prin urmare, poate ca acest articol s-ar putea incheia dupa acest prim paragraf in care va reamintesc ca sarbatorile de iarna sunt un prilej de iubire, de intoarcere la familie si la cei dragi, sunt pretext pentru darnicie si pentru fericire in forma pura.

A nu se intelege ca mancarea este ceva rau. Dimpotriva! Mancarea este un liant intre oameni, este un pretext splendid pentru a sta ore intregi alaturi de familie si prieteni, un rasfat pentru papile, un deliciu pentru corp si un mod prin care oamenii se conecteaza cu cei dragi. Din fericire, pentru a indeplini toate aceste roluri, nu ai nevoie de cinci galeti de sarmale!

Masa de Craciun poate fi delicioasa si variata fara a-ti aduce 5 kg in plus in 24h. Iata cateva strategii in acest sens:

Bucura-te de mancare, dar consuma mai putin.

Cum arata masa de Craciun? Sapte feluri de aperitiv, salata de boef cu maioneza, piftie, sarmale, friptura, tort, cozonac. Si asta pana sa ajungi la prajiturile bunicii! Fa un calcul simplu: pentru a se mentine, un adult are nevoie de aproximativ 2000 kcal. 2 sarmale de porc au in jur de 300 kcal, o felie de cozonac sau una de tort tot pe acolo, o friptura mica cu un firicel de grasime sare de 500 kcal. Despre salata de boef nici nu vrei sa stii!

Iti propun sa gusti din tot ce poftesti fara lacomie: o lingura de salata de boef, nu trei, o sarma, nu sase (ai incercat cu orez si ciuperci?), o jumatate de felie de cozonac. Toate acestea sunt deja o masa super bogata!

Legumele si fructele te salveaza

Recomandarile nutritionale pentru americani contin cateva idei foarte bune, dintre care una este super-usor de respectat: ai grija ca jumatate din farfuria ta sa contina legume.

100 g de salata verde au mai putin de 20 kcal. O capatana uriasa de varza din care mananca toata familia o saptamana are 250 kcal. Iti amintesti de salatate de boef? Ea are 300 kcal pe 100 g. Umple-ti jumatate din farfurie (si stomacul odata cu ea) cu legume si vei avea o medie buna indiferent ce alegi sa pui in cealalta jumatate!

Fara sucuri

Sunt de parere ca mancarea nu este doar o nevoie fiziologica. Ea trebuie sa fie o bucurie, un prilej de rasfat si voie buna. Dar nimeni nu ma va convinge vreodata ca sucurile indulcite si eventual si acidulate satisfac in vreun fel vreuna din aceste nevoi. Apa este viata, vinul este bucurie cu antioxidanti, ceaiul este un ritual splendid si de multe ori benefic pentru corp, smothie-urile sunt gustoase si sanatoasa. Sucurile din comert, in schimb, sunt o metoda excelenta sa te imbolnavesti in mai multe feluri in acelasi timp.

Concluzia?

Fiecare alegere conteaza! Ori de cate ori alegi legumele, castigi sanatate si economisesti calorii. Chiar daca ultimul lucru la care trebuie sa te gandesti in ziua de Craciun sunt caloriile, este bine sa ai cat de cat niste repere pentru a te ajuta in alegerile tale.

Recomandare de carte

Frantuzoaicele nu se ingrasa! Secretul mancatului de placere

Stilata, convingatoare, isteata, amuzanta si oportuna: suprema carte nondieta, care ar putea sa va schimbe radical modul in care ganditi si traiti. Frantuzoaicele nu se ingrasa, dar savureaza painea si produsele de patiserie, vinul si mesele obisnuite, cu trei feluri. Dezvaluind secretele simple ale acestui „paradox frantuzesc“ - cum de se bucura de mancare, fara sa se ingrase si fara sa se imbolnaveasca -, Mireille Guiliano ne ofera o abordare plina de farmec si de incredere asupra sanatatii si a modului de a manca. Folosind strategii simple, dar eficiente, si zeci de retete care ai putea sa juri ca te ingrasa, Mireille scoate la iveala ingredientele unei vieti sanatoase - de la remediul de urgenta constituit de supa magica de linte, pana la micile satisfactii zilnice. Punand accentul pe prospetime, diversitate, echilibru si mai ales placere, Mireille ne arata cum aproape oricine poate sa invete sa manance, sa bea si sa se miste ca o frantuzoaica.

