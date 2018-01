Prezinta un rol in mentinerea functionarii optime a sistemului imunitar;

Sporeste "comunicarea" intre celulele corpului, functie esentiala pentru mentinerea armoniei tisulare si a sanatatii in general;

Asupra pielii vitamina E prezinta efecte regenerative si puternic antiimbatranire, fiind utilizata totodata in grabirea vindecarii ranilor;

Joaca rol mediator in coagulare – in 2007 Women’s Health Study (WHS) anunta ca vitamina E scade cu certitudine riscul de mortalitate prin trombembolism;

Previne si amelioreaza ateroscleroza, intervenind in metabolismul grasimilor; de asemenea aceasta vitamina ajuta in mentinerea sanatatii sistemului cardiovascular si in preventia infarctului miocardic si a accidentelor vasculare cerebrale;

Prin capacitatea antioxidanta si deci de reducere a stresului oxidativ aceasta vitamina completeaza mecanismele de lupta impotriva tuturor formelor de cancer;

Protejeaza membranele celulare;

Sustine fertilitatea si persoanele care se confrunta cu infertilitate sau dificultate in conceperea unui copil (atat femei, cat si barbati) pot completa dieta cu alimente si suplimente bogate in vitamina E;

Alaturi de vitamina A, vitamina E sustine sanatatea ochilor si scade riscul de aparitie a cataractei;

Vitamina E este implicata in multe procese care au loc la nivelul sistemului nervos central, existand studii care releva legatura intre aceasta vitamina si riscul de aparitie al dementelor si bolii Alzheimer. Cu toate acestea tratamentul realizat doar cu vitamina E nu este eficient, insa este ajutator (2).

Vitamina E prezinta rol antiinflamator;

Prezinta de asemenea efect vasoreglator, fiind de ajutor in preventia sau ameliorarea hipertensiunii arteriale;

Ajuta in mentinerea sanatatii rinichilor;

Sustine sanatatea plamanilor;

Vitamina E este o vitamina ce joaca un puternic rol antioxidant in corpul nostru, fiind obtinuta exclusiv din dieta. Desi nu trateaza complet anumite disfunctii sau boli (cu exceptia corelatiei directe cu functia de reproducere a organismului nostru), totusi vitamina E este esentiala in sustinerea unor functii si in prevenirea sau ameliorarea unor boli:

>> Citeste mai departe despre sursele alimentare de vitamina E

Foto by Evan Lorne / Shutterstock