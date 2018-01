Pentru ca avem schimbari bruste de temperatura si mai nou o caldurica confortabila nu doar pentru noi ci si pentru virusi, toata redactia isi trage nasul si tuseste magareste. La gradinita, jumatate din grupa fiica-mii e absenta. Acasa, hapaim vitamica C si oscilo pe post de bomboane. Mi-e clar, a venit momentul sa discutam despre alimente benefice pentru imunitate.

De ce imunitate prin alimentatie?

De ce nu? Presupunand ca nu am avea dovezi clare ca alimentatia ne poate darui sanatate pe tava, adevarul este ca nu avem prea multe leacuri moderne pentru banalele raceli. Mancam (inutil) antibiotic pe paine si luam tot soiul de preparate pentru imunitate (care Dumnezeu stie ce fac pe termen lung). De ce suntem dispusi sa incercam orice mai putin ceea ce stim sigur ca functioneaza?

1. Fulgi de drojdie inactiva

Scad la jumatate incidenta bolilor respiratorii intr-un studiu “cu acte in regula” [1] si sunt super gustosi! Ii poti folosi in loc de oua in preparate de tipul chiftelutelor vegetariene sau ca “parmezan” peste pastele vegan-friendly.

2. Fructe si legume colorate

Doua saptamani fara fructe si legume si imunitatea e la pamant. Suntem atat de puternic influentati de o alimentatie sanatoasa incat este incredibil ca tratam superficial acest subiect.

Toate legumele sunt incredibile, dar unele par sa joace un rol deosebit in imunitate: cruciferele (varza, conopida, brocoli, kale etc), rosiile iar ciupercile sunt atat de iscusite la acest capitol incat le-am dedicat o sectiune separata. [2]

“Un mar pe zi tine doctorul la distanta” - nu este doar o expresie ci si un fapt dovedit printr-un studiu in care un grup de participanti a fost rugat sa consume cate un mar pe zi timp de un an. Acest grup a inregistrat cu peste 15% mai putine infectii respiratorii decat grupul de control. [3]

Daca totusi te-ai imbolnavit, e o idee buna sa mananci kiwi! Un studiu a aratat ca acestea grabesc videcarea infectiilor respiratorii de doua ori fata de grupul de control. [4]

3. Ciuperci

La oamenii sanatosi, consumul regulat de ciuperci stimuleaza apararea antiinfectioasa printr-o crestere moderata a nivelului de IgA in secretii. Acest nivel crescut duce la neutralizarea toxinelor care incearca sa depaseasca bariera mucoasa din organism (digestiva, respiratorie, genito-urinara). IgA aglutineaza microorganisme precum bacterii si fungi si modifica aderenta la mucoase a altora sau, in cuvinte mai simple, le vine de hac microbilor chiar la poarta de intrare in organism. Morala? Mancati constant ciuperci! [5]

4. Algele

Despre spirulina vorbesc ca o moara stricata ori de cate ori am ocazia. Stimuleaza imunitatea, scade inflamatia, este probiotic, are efecte atifungice si antiparazitare si (argumentul la care toata lumea casca ochii) este folosita de NASA in meniul astronautilor pentru a scadea efectele radiatiei cosmice.

Algele, alimente complet necunoscut pentru restul lumii, sunt (sau erau, inainte sa se rostogoleasca fast-food-ul si peste ei) consumate zilnic in Japonia, tara gazda a unei culturi spectaculoase inclusiv din punct de vedere al nutritiei. Algele potenteaza dovedit efectul protector al unor vaccinuri [6] si induc remisia la pacientii cu herpes (intr-un studiu cu 100% rata de succes dar fara grup de control) [7].

5. Pre si probiotice

In urma cu 15-20 ani, incepeam sa intuim potentialul magnific al probioticelor suspectand o legatura aproape spirituala cu imunitatea.

De atunci si pana in zilele noastre, fascinatia pentru microflora intestinala a dobandit proportii uriase. Ne pregatim sa vindecam totul cu probioticele potrivite iar eu personal cred ca avem o sansa foarte buna in aceasta directie. Entuziasmul celor ca mine este insa moderat cand ne amintim ca purtam in interstine 30-40 trilioane de microbi dintre care noi il cunoastem pe Lactobacilus.

Departe de mine insa gandul de a minimaliza reusitele din domeniu: un studiu randomizat, dublu orb, cu grup placebo (asadar, cu toate ingredientele necesare pentru a fi luat in seama) a aratat ca oamenii care iau probiotice au o imunitate mai buna, se imbolnavesc mai rar si isi iau mai putine zile de concediu medical. [8]

Totusi, tocmai pentru ca o luam mai mult pe nimerite cand vine vorba de flora, v-as recomanda sa va concentrati mai mult pe sursele naturale de probiotice (iaurt, muraturi, socata, bors, kombucha) si mai ales pe prebiotice, adica pe fibre, mancarea preferata a microbiomului. Asadar, legumele si fructele proaspete ies iarasi castigatoare, mai ales cand vin la pachet cu mii se organisme vii care sunt, la randul lor, probiotice.

