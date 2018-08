Cand eram mici, cea mai mare bucurie era cand bunica ne chema la masa si ne astepta cu o surpriza: un desert pe care il prepara doar la ocazii speciale. Insa nu aveam voie sa il mancam decat dupa ce terminam tot din farfurie si curatam bine sosul de la mancare cu painea proaspat scoasa din cuptor.

Bunicile noastre nu aveau la indemana nici retete complicate, nici electrocasnice care sa le usureze munca, dar reuseau de fiecare data sa ne surprinda cu mancaruri delicioase, al caror gust ni-l mai amintim si astazi. Iata care sunt retetele pe care le poti pune si tu in aplicare si care cu siguranta iti vor aminti de gustul copilariei:

Painea pufoasa, cu coaja crocanta, ca pe vremea bunicii

Painea pe care o facea bunica era atat de gustoasa, crocanta si cu un interior atat de pufos incat, de multe ori, nici nu mai aveam rabdare sa ne fie pusa masa ca ne saturam rontaind la ea. Mirosul inconfundabil de paine facuta in casa nu poate fi egalat de painea pe care o cumparam de la brutarie. In plus, painea de pe vremea bunicii avea avantajul de a fi mult mai sanatoasa, pentru ca era facuta din ingrediente naturale.

Desi pare mai complicat sa iti faci de la zero painea in casa, trebuie sa stii ca reteta pe care o stiau bunicile noastre nu este nici pe departe atat de dificila. Aici gasesti o reteta de paine de casa care se poate face rapid si al carei gust iti va trezi amintiri de pe vremea cand nu mai aveai rabdare ca bunica sa o scoata din cuptor. Dupa cum vezi, exista chiar si o reteta de paine fara framantare, pentru incepatori, astfel incat sa nu ai cum sa dai gres cu experimentul tau, chiar daca nu ai mai facut niciodata o paine.

Dupa ce ai invatat sa iti faci singura painea, ce poate fi mai bun decat sa tai o felie, sa o ungi cu putin unt si cu o dulceata consistenta din capsune? Dulceata este simplu de preparat si, in plus, se pastreaza foarte bine la borcan, in camara, astfel incat sa te poti bucura de gustul ei chiar si iarna.

Ingrediente pentru reteta de dulceata de capsune

4 kilograme de capsune

3,5 kilograme de zahar

4 lamai

Capsunele trebuie spalate bine, apoi indepartate cu grija coditele. Coaja de la lamaie se da pe razatoare si se adauga peste capsune, intr-o oala incapatoare. Poti adauga si sucul de la lamaie, daca vrei sa obtii un gust dulce-acrisor. Adauga tot zaharul si pune oala pe aragaz, la foc mic. Din cand in cand, va trebui sa elimini spuma care se formeaza la suprafata. Capsunele se lasa la fiert timp de 45-50 de minute, pana cand se formeaza dulceata. Pentru ca dulceata sa se mentina proaspata cat mai mult timp, este important ca borcanele in care o vei depozita sa fie fierte inainte, pentru a fi sterlizate.

Biscuitii copilariei, o gustare delicioasa si rapida

Biscuitii pe care bunica ni-i servea alaturi de o cana de lapte cald cu cacao sunt foarte gustosi, dar si simplu de preparat. Ai nevoie de urmatoarele ingrediente:

200 de grame de unt (este de preferat sa pui untura, pentru a obtine un gust cat mai apropiat de cel al biscuitilor clasici)

200 de grame de zahar

3 oua

3 linguri de lapte

3 linguri de smantana grasa

2 plicuri de praf de copt

1 lingurita de esenta de vanilie sau rom

1 kilogram de faina

1 plic de zahar pudra

Amesteca faina cu praful de copt si intr-un bol zaharul cu untul sau untura, pana cand acesta se incorporeaza bine. Peste acest amestec trebuie adaugate treptat ouale, apoi smantana, laptele si esenta de rom sau de vanilie. Dupa ce ingredientele au fost incorporate bine, se adauga faina, amestecand bine, pana cand se formeaza o compozitie omogena. Aluatul format trebuie sa aiba o consistenta ferma, dar elastica. Se lasa apoi aluatul la racit, la frigider, timp de o ora, dupa ce l-ai invelit in folie de plastic.

Aluatul racit se poate trece prin masina de tocat sau poti face biscutii si manual, modelandu-i dupa forma pe care vrei sa o aiba. Biscuitii se pun intr-o tava, pe o folie de copt, apoi se baga la cuptor si se lasa 15-20 de minute, pana cand se rumenesc. Dupa ce i-ai scos din cuptor, presara peste ei zaharul pudra si biscuitii sunt gata de a fi serviti.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Brent Hofacker