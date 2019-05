Din respect pentru acest ținut și tot ce ne oferă el, Maspex Romania, prin brandul Bucovina, a organizat, în colaborare cu Primăria Dorna Candrenilor, cu Ocolul Silvic Dorna și voluntari de la VDT (Vatra Dornei Tineret), o acțiune de împădurire în zona Valea Secu, comuna Dorna Candrenilor din județul Suceava.

Acțiune socială de împădurire a zonei Valea Secu, Suceava

Cu cât zonele urbane se extind și concentrează tot mai multă populație, cu atât simțim nevoia să ne întoarcem la natură. Apreciem tot mai mult ceea ce ne oferă ea și ne bucurăm intens de peisajele ei. Iar când ajungem în locuri rămase aproape neatinse, în care sălbăticia și-a păstrat căminul, emoția ne invadează.

Un astfel de loc este Bucovina - un ținut în care există 23 de rezervații naturale, păduri virgine, specii unice sau rare de floră și faună. Din acest ținut bogat este îmbuteliată apa Bucovina care și-a câștigat aprecierea datorită calităților sale deosebite: este apă minerală naturală cu reziduu sec foarte scăzut (78g/ml) și pH (7,27) optim consumului permanent.

Din respect pentru acest ținut și tot ce ne oferă el, Maspex Romania, prin brandul Bucovina, a organizat, în colaborare cu Primăria Dorna Candrenilor, cu Ocolul Silvic Dorna și voluntari de la VDT (Vatra Dornei Tineret), o acțiune de împădurire în zona Valea Secu, comuna Dorna Candrenilor din județul Suceava.

Acțiunea de împădurire este prima dintr-un șir de acțiuni sociale pe care compania Maspex Romania prin brandul Bucovina le va pune în aplicare în următoarea perioadă. Toate aceste acțiuni completează noua campanie de promovare a brandului Bucovina ce se desfășoară sub sloganul Ținut sălbatic – apă echilibrată, prin care se reinterpretează echilibrul din “sete de echilibru” – sloganul de bază al brandului - ca pe echilibrul dintre oameni și natură.

Noua abordare este inspirată de teoria Half-Earth, conform căreia soluția ideală la problema civilizație vs. natură este ca oamenii să împartă planeta 50-50 cu natura. Altfel spus, o pledoarie pentru natură și nevoia ca măcar o parte din tărâmul ei să fie păstrat neatins, curat, limpede.

Peste 2000 de puieți au fost plantați. La acțiune a participat și Carmen Brumă.

Sâmbătă, 11 mai, reprezentanți ai organizatorului principal – Maspex Romania prin brandul Bucovina, reprezentanți ai autorităților locale și voluntari din cadrul organizației Vatra Dornei Tineret au plantat 2.000 de puieți de brad în zona Valea Secu, comuna Dorna Candrenilor din județul Suceava.

„Compania noastră crede cu adevărat în protejarea naturii și în păstrarea echilibrului între cele două lumi: cea a omului și cea a naturii, iar unul dintre mesagerii de bază ai naturii către noi, oamenii, este chiar apa. Prin urmare, această acțiune de împădurire precum și noua campanie de promovare au venit la fel de natural ca apa pe care o îmbuteliem din surse subterane, localizate într-o zonă sălbatică, protejată, de tip rezervație naturală, izolată de orice activități umane”, a declarat Grzegorz Grabowski, CEO Maspex Romania.

La acțiunea de împădurire a participat și Carmen Brumă, unul dintre endorserii brandului Bucovina, cunoscută pentru activitățile ei de susținere a unui stil de viață sănătos, echilibrat.

„Am răspuns cu mare plăcere invitației brandului Bucovina de a participa la o astfel de acțiune. Am lăsat pentru două zile nebunia orașului și m-am refugiat în natură făcând ceva pentru a-i înapoia din bucuriile pe care ni le oferă ea. Prin tot ce fac încerc să trăiesc și să transmit că trebuie să trăim echilibrat. Iar echilibrul dintre om și natură îl consider a fi deosebit de important” – Carmen Brumă.

Apa Bucovina este îmbuteliată din surse subterane, localizate într-o zonă sălbatică, protejată, de tip rezervație naturală, izolată de orice activități ale omului. Originea subterană îi asigură stabilitatea, temperatura și conținutul de săruri minerale constante și o protejează de riscurile de poluare, indiferent de condițiile climaterice de la suprafață.