Savoarea light a Orientului - delicii libaneze pentru vegetarieni

Delicii libaneze pentru vegetarieni, sanatoase si gustoase, pe care le poti incerca oricand!

Unele dintre cele mai gustoase preparate orientale fac parte din bucataria libaneza, recunoscuta pentru Humus, Shatta sau Baba Ganoush. Cu toate acestea, fiindca aceste denumiri nu sunt la fel de clare precum bruschette sau paella, este posibil sa ai nevoie de unele lamuriri suplimentare. In acest articol, vom pune accent pe descrierea catorva delicii libaneze pentru vegetarieni, sanatoase si gustoase, pe care le poti incerca oricand!

Humus

Atunci cand te gandesti la mancare libaneza, iti vine in minte humusul, un antreu delicios, cu o consistenta cremoasa. Aceasta mancare traditionala se prepara din naut si sos tahini, condimentata in diverse feluri si poate fi consumata cu mana, prin inmuierea bucatilor de lipie in farfurie. Ca si consistenta, humusul este asemanator cu untul de arahide, fiind consumat in tari precum Liban, Irak, Siria, Turcia sau Israel, in special la micul dejun. In plus, humusul nu este consumat doar pentru gustul sau delicios, ci si datorita proprietatilor sale nutritionale:

Humusul este foarte bogat in proteine si poate regla nivelul de zahar din sange.

Consumul de humus reduce colesterolul, in timp ce continutul bogat in fier si vitamine ofera o doza suplimentara de energie.

Humusul este o sursa buna de acizi grasi esentiali, precum Omega 3, cu rol de protectie a sistemului cardiac.

Sosul de tahini iti pune la dispozitie o cantitate insemnata de calciu si proteine.

Bogat in acid folic, humusul sporeste producerea bacteriilor necesare in colon.

In functie de preferinte, poti alege sa consumi humusul alaturi de paine, cu somon sau rosii, reprezentand un mic dejun sanatos si plin de beneficii pentru sanatate.

Poti adauga diferite condimente, sosuri sau legume, precum boia iute, usturoi, lamaie sau avocado, pentru un plus de gust.

Baba Ganoush

Baba Ganoush este cunoscut ca fiind o alternativa orientala la celebra salata de vinete romaneasca, insa se deosebeste prin consistenta mult mai cremoasa si pasta de susan, ingredient care ii ofera gustul special. Poti adauga la reteta si iaurt grecesc sau maioneza, daca nu ai probleme cu greutatea sau colesterolul. Baba Ganoush se prepara usor, cu ingrediente clasice - nu vei avea nevoie decat de 3-4 vinete mari, 2 usturoi, o ceapa, zeama de la o lamaie, cateva linguri de sos tahini, o lingura de ulei de masline, un iaurt grecesc, putin patrunjel, sare si piper.

Celebrii bucatari libanezi coc vinetele pe gratar sau la cuptor, le curata si le lasa la scurs aproximativ o jumatate de ora, stropite cu putina sare. Dupa aceea, vinetele sunt tocate si amestecate cu usturoiul maruntit, zeama de la lamaie, pasta de tahini, ceapa tocata, rodia si verdeata. Se adauga sare si piper se pune preparatul la frigider intre 1-2 ore, urmand a fi servite la pranz sau cina. Poti adauga la Baba Ganoush si ulei de masline suplimentar sau boabe de rodie si le poti consuma cu paine sau lipie.

Shatta

Pentru iubitorii condimentelor picante, shatta este solutia ideala! Acest sos fierbinte si iute se potriveste celor care prefera jalapeno, deoarece reprezinta un sos iute, specific Orientului Mijlociu. Se aseamana si cu celebrul sos pesto, care de obicei include busuioc si pin, shatta putand fi folosit pentru a condimenta suplimentar preparate precum hummusul, orezul, fasolea sau branza. Unele dintre cele mai cunoscute ingrediente care compun acest sos iute sunt:

Usturoiul

Ardeii rosii

Ardeii iuti

Patrunjelul

Otetul alb

Uleiul de masline

Sarea

Piperul negru

Chimenul

Pasta de tomate

Apa

Mujaddara

Mujadarra este o alta reteta libaneza pe care trebuie neaparat sa o incerci, care se gateste, in mod traditional, cu ajutorul lintei, a orezului si a cepei prajite. Poti sa te bucuri si de o varianta mai light a acestui preparat, care va include linte galbena, zeama de lamaie si cateva frunze proaspete de coriandru.

Mujaddara poate fi realizata si acasa, insa, daca vrei sa te bucuri de gustul traditional, poti sa comanzi mancare libaneza online, unde bucatarii iscusiti vor pregati pentru tine cele mai gustoase preparate. De regula, Mujaddara se compune din: linte galbena, ceapa, faina, ulei, seminte de cumin si coriandru, orez, ulei de masline, turmeric, scortisoara, zahar, zeama de kamaie, coriandru si nu in ultimul rand, sare si piper. Este o varianta ideala pentru pranz sau cina, fiind extrem de satioasa si gustoasa.

Mancarea libaneza este deosebit de gustoasa, acestea fiind doar cateva dintre cele mai cunoscute preparate pentru vegetarieni. Daca mananci carne, poti opta pentru numeroase alte retete orientale, care de care mai interesante.