Cum arată meniul de nuntă al unui medic nutriționist

Nunta este un moment de bucurie și dragoste, un început de drum serbat, conform tradiției, cu o masă bogată. Și deși sărbătoarea nu durează trei zile și trei nopți ca în basmele copilăriei, meniul de nuntă pare să adune suficientă mâncare.

Probabil că știți sau bănuiți că meniurile pentru ocazii speciale sunt adevărate bombe calorice: aperitiv bogat, două feluri principale de mâncare, tort și selecție de prăjituri, băuturi alcoolice și carbogazoase. Cu toate acestea, nici măcar nutriționiștii nu susțin renunțarea la meniul de nuntă, deși îi bănuim că ar prefera bufetul. La fel ca multe dintre deciziile implicate de organizarea nunții, preparatele din meniu pot să reprezinte alegeri dificile, atunci când, de exemplu, părinții mirilor insistă să apară sarmalele în meniu, iar mirii preferă preparatele vegetariene. Cu aceste dileme în minte, am profitat de faptul că doamna doctor Mădălina Truică, medic specialist diabet, nutriție, boli metabolice la Clinica Smart Nutrition, s-a căsătorit de curând pentru a descoperi cum își alege un medic nutriționist meniul pentru propria nuntă.

Meniu tradițional vs. internațional

Întotdeauna vom avea această dilemă, de a alege între un meniu tradițional și unul internațional, deoarece vom încerca să împăcăm gusturile variate ale invitaților. Pe ce criterii am ales meniul pentru nunta mea? În primul rând mi-am dorit să fie un pic diferit, adică să conțină preparate care sunt consumate mai rar. Nu mă înțelegeți greșit, îmi plac preparatele tradiționale. Majoritatea rețetelor pe care le gătesc sunt inspirate din gusturile copilăriei, însă am considerat că un meniu internațional este mai compatibil cu un astfel de eveniment. Dar și cu bugetul caloric! Recunosc, nu mi-am putut ieși din rolul medicului nutriționist, astfel că am ales meniul și în funcție de numărul de calorii. Și nu neapărat pentru că nu voiam să încurajez excesul caloric, ci pentru că urăsc risipa de mâncare!

Idei pentru aperitiv

Ca aperitiv: O combinație între preparate din bucătăria internațională și gusturi autentic românești este o alegere cu care, cu siguranță, îți vei surprinde invitații într-un mod plăcut. În aperitivul alcătuit pentru nuntă am inclus, ca preparate internaționale, cocktail de creveți pe salată de crudități, șarlotă din somon afumat, parfait din ficat de rață și pui cu jeleu din afine, iar în ceea ce privește preparatele tradiționale, nu am putut să renunț la salata de vinete și la legumele proaspete de sezon!

Pentru felurile principale, variante există din belșug, iar dacă vrem să evităm surplusul caloric și senzația de stomac prea plin după masă, totul este să fim creativi și flexibili în alegerile culinare. După aperitiv, este recomandat să continuăm cu un fel principal ușor. Eu am optat pentruDe ce? Dorada este unul dintre peștii care conțin cele mai puține calorii per 100 g (aproximativ 100 kcal), având un gust mai puțin pregnant în comparație cu un pește gras. Am ales să-l cuplez cu o garnitură de legume de sezon (dovlecei, morcov, ardei gras, țelină), sotate doar cât să rămână “al dente”. Rezultatul a fost o farfurie consistentă, dar și cu puține calorii.

Al doilea fel principal au fost foile de orez umplute cu brânză de capră și ciuperci, servite alături de trio de salate. Am ales această variantă în locul tradiționalelor sărmăluțe care, din punct de vedere nutrițional, reprezintă un fel de mâncare destul de consistent încât să se preteze a fi servit singur, în cadrul unei mese principale.

Nu în ultimul rând, carnea roșie este, în general, nelipsită de la evenimente, fiind pe gustul majorității. Numărul de calorii al preparatului final depinde de tipul de carne, modul de preparare și de garnitura cu care îl însoțim. La acest capitol am servit mușchi de vită, pentru care am ales piureul de morcovi și broccoli în locul obișnuiților cartofi, deoarece ar fi încărcat caloric prea mult acest fel de mâncare și am vrut ca invitații să se bucure și de desert.

Desertul

Probabil că bănuiți că nu am optat pentru candy bar… Singurul dulce servit pe parcursul serii a fost tortul de ciocolată cu zmeură. Am ținut ca acesta să fie naked, adică să nu fie decorat cu acea pastă de zahăr care l-ar fi încărcat caloric și ar fi influențat într-un mod nedorit gustul de ciocolată. În schimb, am considerat că ciocolata “face casă bună” cu înghețata și am ales să fie servit alături de înghețată de vanilie.

