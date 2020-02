TABASCO® Sos - tradiție, gust și versatilitate

Povestea continuă cu gust tot anul 2020!

Joi, 20 februarie, a avut loc cel mai HOT Party al sezonului, cu o vedetă incontestabilă: TABASCO® Sos - unul dintre cele mai cunoscute branduri importate în România de către Parmafood Group Distribution. Food bloggers, influencers, food enthusiasts, parteneri și iubitori ai brandului au avut parte de un adevărat regal al simțurilor.

TABASCO® - The Sauce That Flavours Our World

Cinci live cooking sessions, multe cocktailuri, distracție cât cuprinde și desigur, atmosferă incendiară. Chefii din #TeamTABASCO - Chef Ciprian Spancioc aka The Wild Chef, Ștefan Stancu -Taqueria, Chef Constantin Ghimpu, Alfred Dauteuil – Jerry’s Pizza și Chef John Menumorut și-au dovedit încă o dată măiestria și au oferit invitaților un spectacol culinar, o incursiune în lumea savuroasă a aromelor.

Ingredientele vedetă au fost cele patru sosuri disponibile pe piața din România: TABASCO® Sos ardei roșu, TABASCO® Sos ardei verde, TABASCO® Sos Chipotle și cel mai nou venit în gamă - TABASCO® Sriracha Sos. Tacos cu gust autentic mexican, burgeri apetisanți, pizza cu blat crocant și desigur surprize dulci: macarons, vată de zahăr și mousse de ciocolată picantă – toate au făcut parte din meniul cu care TABASCO® și-a delectat invitații.

Seara a fost completată de un show muzical exploziv, marca Irina Sârbu & Band. Oaspeții au intrat rapid în atmosfera fierbinte și au sărbătorit ore în șir la primul party dedicat celebrului brand.

TABASCO® Sos ardei roșu este cel mai cunoscut sos la nivel internațional

De peste 150 de ani, acesta este fabricat în același mod și de aceeași familie de pe insula Avery, Louisiana, USA. Ambalajul iconic, cu capacul de culoare roșie și eticheta în formă de diamant și gustul său iute-acrișor sunt recunoscute instant în peste 195 de țări - savurat cu poftă din State până în Japonia, nelipsit din meniul astronauților, adorat chiar și de Familia Regală Britanică, Tabasco® sos este preparat și astăzi, după aceeași rețetă transmisă din generație în generație.

Numărul 3 s-a dovedit norocos pentru Tabasco® încă de la început, când au fost definite cele trei ingrediente care reprezintă TABASCO® sos - ardeii tabasco, sarea și oțetul. Tot 3 este și numărul de procedee folosite pentru producția celui mai iubit sos iute.

«Compania familiei mele a avut succes deoarece s-a concentrat pe a face un singur lucru în cel mai bun mod pe care îl știm. Facem sosuri ce rezistă la testul timpului», spune Harold Osborn, a cincea generație a familiei McIlhenny, de la McIlhenny Company.

Etichetat în 25 de limbi și dialecte, TABASCO® sos complimentează mâncăruri din toate bucătăriile lumii fie că este vorba de street food, gourmet, fusion sau home-made. Sosul are o aromă incredibilă, nu conține zahăr, gluten, conservanți și este prietenos deopotrivă cu vegetarienii și veganii.

***Despre marca TABASCO®

1. Peste 700.000 de sticle de Tabasco® sos sunt produse pe Insula Avery într-o singură zi.

2. Există 720 picături în fiecare sticlă de 60ml de Tabasco® Sos ardei rosu.

3. Aproximativ jumătate dintre angajații McIlhenny Company trăiesc pe Insula Avery.

4. TABASCO® Sos ardei roșu este evaluat de la 2.500 până la 5.000 de unități pe scala Scoville.

5. Insula Avery este cunoscută pentru fabrica Tabasco®, cea mai mare atracție din zonă. De asemenea, Tabasco® deține pe domeniul său grădini botanice și este adăpost pentru numeroase specii de păsări.

Despre McIlhenny Company

Compania McIlhenny fabrică produse sub marca TABASCO®, care sunt vândute în 195 de țări și teritorii din întreaga lume și etichetate în 25 de limbi și dialecte. TABASCO® este o companie de familie, Logo-ul Diamant și sticla sunt mărci exclusive ale McIlhenny Co.