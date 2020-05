7 greșeli în prepararea unui smoothie 

Îți plac smoothie-urile? Bineînțeles că da, sunt super-sănătoase, au un gust grozav, pot ține loc de gustare, mic-dejun sau oricare dintre mese și sunt foarte ușor de făcut – dacă ții cont de câteva reguli de bază care te vor ajuta să obții un smoothie delicios.

#1: Un smoothie bun se face rapid, dar acordă-i timp

Sigur, smoothie-urile sunt rapide - dar un smoothie bun are nevoie de mai mult de 15-20 de secunde în care să amesteci fructele, legumele, semințele sau orice altceva include rețeta pe care o urmezi.

Pentru ca smoothie-ul tău să aibă o textură perfectă: fără bule de aer, fără bucăți mari de fructe sau legume, iar textura sa să fie cremoasă, trebuie să îi acorzi cel puțin 2 - 3 minute de mixare. Dacă utilizezi un blender foarte bun poți obține același rezultat în doar 1-2 minute.

Sfatul specialistului: adaugă mai întâi legumele, fructele sau semințele verzi sau mai dure, iar apoi pe cele mai moi care se vor mixa mai rapid.

#2: Adaugă ingrediente consistente

Un smoothie trebuie să fie dens și cremos – altfel, este doar un suc de fructe și legume. Ca să obții consitența perfectă este important să adaugi ingrediente consistente precum piersici, caise, mango, banane, semințe de in, chia sau quinoa.

Sfatul specialistului: dacă preferi semințele de in (sursă importantă de fibre, Omega 3 și vitamina B, in plus, inul nu contine gluten) folosește-le măcinate, pentru a fi mai bine digerate. De asemenea, quinoa trebuie gătită înainte de a fi adăugtă la smoothie.

#3: Delicios nu înseamnă neapărat și dulce

Da, smoothie-urile ar trebui să fie delicioase, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie super dulci - dacă sunt, probabil că nu mai poți considera o ca fiind băutură sănătoasă, ci un desert.

Așadar, în primul rând, nu adăuga zahăr sau alți îndulcitori și nu folosi prea multe ingrediente dulci, precum banane, fructe de pădure sau lapte de migdale.

Sfatul specialistului: dacă ai respectat rețeta și smoothie-ul este un pic pe prea dulce, adaugă puțină lămâie sau suc de lime, va echilibra aromele - deși nu va elimina zahărul, desigur.

#4: Nu adăuga tot ce găsești în frigider

Sigur, smoothie-urile sunt o modalitate excelentă de a folosi resturile în frigider – doar dacă respecți regula mai puțin înseamnă mai mult. Nu amesteca prea multe arome, rezultatul final nu va fi atât de spectaculos.

#5: Cu cât timp poți pregăti smoothie-ul înainte de a-l consuma?

Ca să ții pasul cu ritmul alert al vieții trebuie să planifici pe cât de mult posibil și să faci lucrurile în avans. Tocmai de aceea, un smoothie este o soluție rapidă la care poți apela oricând, însă vine cu dezavantajul de a nu-l putea pregăti în avans. Chiar și păstrat la frigider, smoothie-ul se va oxida, își va pierde din nutrienți și își va schimba gustul devenind neplăcut.

Există totuși o soluție pentru pregătirea unui smoothie în avans – blenderul cu mixare în vid, cum este Delimano MULTIFRESH. Acest tip de blender extrage aerul din blender înainte de a începe mixarea ingredientelor, prevenind astfel oxidarea. Vei avea astfel timp pentru alte activități, iar smoothie-ul te va aștepta la fel de proaspăt ca atunci când l-ai pregătit.

#6: Fructe necoapte, coapte sau prea coapte

De obicei consumi fructe necoapte? Nu - atunci de ce l-ai pune în smoothie? Atunci când pui fructe necoapte în smoothie-ul nu vei mai putea obține textura cremoasă care îl definește, ca să nu mai vorbim de gustul său.

Fructele coapte bine însă, sunt o alegere excelentă - atâta timp cât încă sunt bune. Chiar nu contează aspectul lor, iar transformarea în smoothie te ajută să le valorifici fără să mai fii nevoit să le arunci.

#7: Urmează-ți gustul, apoi rețeta

Rețetele de smoothie includ de obicei incrediente care îți asigure cât mai mult din necesarul de nutrienți, însă rămâi deschis și folosește-ți imaginația.

Experimentează cu arome și texturi diferite.

Sfatul specialistului: sunt fructe, legume sau semințe cu proprietăți benefice, dar al căror gust nu ne este pe plac. Un smoothie este o modalitate bună să le consumăm împreună cu alte ingredintele, fără să simțim gustul acestora.

Tehnologia face diferența

Nu sunt prea multe de făcut dacă aparatul folosit pentru smoothie nu mixează ingredientele sau nu le macină complet. De aceea, un blender de calitate te va ajuta nu numai să obții un preparat gustos, dar se va dovedi a fi o investiție inteligentă pentru că îți va salva timp, va face față utilizării intense, te va ajuta să pregătești și alte preparate precum supe creme, piureuri pentru bebeluși, milkshake-uri, să macini sau să spargi gheață.

Unele dintre modele includ și funcția de mixare în vid, care îți va veni în ajutor pentru păstrarea alimentelor pregătite prospete pentru mai mult timp. Pentru blenderul Delimano MULTIFRESH, sistemul de vidare poate fi folosit și separat. În plus, accesoriile suplimentare pe care le poți achiziționa separat, transformă un blender într-un aparat multifuncțional care te salvează în multe situații când, spre exemplu, trebuie să păstrezi alimente peste iarnă sau, mâncarea rămasă neconsumată.

BONUS: Intră aici și vezi planul nutrițional "Refresh în 21 de zile!".