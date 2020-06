Grupul L’Oréal anunță noi obiective ambițioase de sustenabilitate pentru anul 2030

Până în 2025, toate spațiile în care L’Oréal își desfășoară activitatea vor fi neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, prin îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în proporție de 100%;

comunicat de presa

L’Oréal lansează astăzi noul program de sustenabilitate “L’Oréal for the future”, prin care anunță ambițiile Grupului pentru 2030. În contextul creșterii provocărilor sociale și de mediu, L’Oréal își accelerează transformarea către un model care respectă limitele planetare, consolidându-și angajamentele referitoare la sustenabilitate și incluziune:

Transformarea business-ului L’Oréal pentru a respecta limitele planetare: Până în 2025, toate spațiile în care L’Oréal își desfășoară activitatea vor fi neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, prin îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în proporție de 100%; Până în 2030, 100% din plasticul folosit în ambalajele produselor L’Oréal va proveni din surse reciclate sau de origine biologică; Până în 2030, L’Oréal va reduce cu 50% pe produs finit emisiile de gaze cu efect de seră, comparativ cu 2016.



Contribuția la soluționarea provocărilor globale prin susținerea nevoilor de mediu și sociale urgente, printr-un plan fără precedent, lansat în mai 2020: L’Oréal alocă 150 de milioane de euro pentru problemele de mediu și sociale urgente.



Pentru a-i încuraja pe consumatori să facă alegeri mai sustenabile, L'Oréal a dezvoltat un mecanism de etichetare a Impactului de Mediu și Social al Produsului (Product Environmental & Social Impact Labelling mechanism), cu o scară de la A la E. Avizat de experți științifici independenți, mecanismul este verificat de un auditor independent și va fi implementat progresiv pentru toate brandurile și categoriile de produse.

„Revoluția în sustenabilitate a Grupului L’Oréal intră într-o nouă eră. Provocările cu care se confruntă planeta sunt fără precedent și este esențial să accelerăm eforturile pentru a păstra un spațiu în care umanitatea să poată opera în siguranță. Acționăm asupra propriilor operațiuni și în ceea ce privește contribuția noastră în societate. Știm că cele mai mari provocări vor urma, iar L’Oréal își va păstra aceeași ambiție: să își desfășoare activitatea în limitele planetare”, a declarat Jean-Paul Agon, Președinte și Director Executiv al Grupului L’Oréal.

Transformarea business-ului L’Oréal pentru respectarea „limitelor planetare”

„Limitele planetare” sunt limitele care, dacă sunt depășite, vor compromite capacitatea Pământului de a fi habitat pentru dezvoltarea umană. Respectarea unui spațiu în care umanitatea poate opera în siguranță trebuie să fie o prioritate în următoarele decenii, așa cum susțin în unanimitate cercetătorii, motiv pentru care L’Oréal face trecerea la un mod de operare în limitele planetare.

Prin urmare, Grupul a definit noi obiective cuantificabile pentru anul 2030, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice identificate de inițiativa „Obiective bazate pe știință” (Science Based Targets) .Totodată, Grupul L’Oréal merge și mai departe, prin abordarea a trei probleme de mediu majore: conservarea biodiversității, gestionarea durabilă a apei și utilizarea circulară a resurselor. Pentru a se asigura că activitatea sa respectă resursele limitate ale planetei și că este corectă față de comunitățile cu care lucrează, L'Oréal nu doar că va continua să își reducă impactul direct asupra mediului, dar va reduce și impactul întregii sale activități, inclusiv a furnizorilor și consumatorilor săi.

„În ultimul deceniu ne-am transformat enorm compania, punând sustenabilitatea la baza modelului nostru de afaceri. Cu ajutorul noilor noastre angajamente, intrăm într-o fază de accelerare a acelei transformări: mergem și mai departe de impactul nostru direct asupra mediului, ajutăm consumatorii să facă alegeri mai sustenabile, generăm contribuții pozitive asupra mediului și a societății. Ca lider al industriei, considerăm că este rolul nostru să contribuim la construirea unei societăți incluzive și sustenabile”, a declarat Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer pentru L’Oréal Group.

Un exemplu concret care arată ce vrea să realizeze L’Oréal: până în 2025, toate fabricile, spațiile de birouri și centrele de cercetare ale Grupului vor atinge neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de carbon (carbon neutral), prin îmbunătățirea eficienței energetice și prin utilizarea energiei regenerabile în proporție de 100%. Prin acest angajament, L’Oréal dorește să contribuie la tranziția energetică în țările în care își desfășoară activitatea.

L’Oréal consideră că implicarea întregului său ecosistem de afaceri (clienți, furnizori și consumatori) face parte din responsabilitatea sa.

Pentru a-i ajuta pe cei 1,5 miliarde de consumatori să facă alegeri sustenabile, L'Oréal a dezvoltat mecanismul de Etichetare a Impactului de Mediu și Social al Produsului (Product Environmental & Social Impact Labelling mechanism). Etichetarea va include o scară de la A la E, produsul „A” fiind considerat ca „cel mai bun din clasă” din punctul de vedere al impactului social și de mediu. Metoda a fost aprobată de experți științifici independenți și toate datele au fost verificate de Bureau Veritas Certification, un auditor independent. Etichetele și scorurile vor fi accesibile pe paginile web ale produselor. Primul brand care va implementa noua metodologie începând cu anul 2020 este Garnier, pentru produsele sale de îngrijire a părului. Această etichetare va fi extinsă progresiv pentru alte branduri, țări și categorii de produse.

Contribuția L’Oréal la soluționarea provocărilor lumii prin susținerea nevoilor sociale și de mediu urgente, printr-un plan fără precedent, lansat în mai 2020:

L’Oréal a anunțat în luna mai 2020 faptul că va aloca 150 de milioane de euro problemelor sociale și de mediu urgente:

L’Oréal alocă 100 de milioane de euro în investiții de impact, pentru a acționa în fața principalelor probleme de mediu. 50 de milioane de euro vor fi folosite pentru finanțarea proiectelor de restaurare a ecosistemelor marine și forestiere, prin intermediul investiției în Fondul L’Oréal pentru Regenerarea Naturii ( L’Oréal Fund for Nature Regeneration ), ce va fi operat de Mirova, un afiliat Natixis Investment Managers, dedicat investițiilor de impact. Alte 50 de milioane de euro vor fi direcționate spre finanțarea proiectelor de economie circulară.

), ce va fi operat de Mirova, un afiliat Natixis Investment Managers, dedicat investițiilor de impact. Alte 50 de milioane de euro vor fi direcționate spre finanțarea proiectelor de economie circulară. Pentru sprijinirea femeilor vulnerabile, L'Oréal a creat un fond caritabil de 50 de milioane de euro. Acesta va sprijini organizațiile în eforturile pe care le fac pentru diminuarea sărăciei în rândul femeilor, pentru a le ajuta să se integreze social și profesional, pentru a le oferi acces la asistență de urgență femeilor din rândul refugiaților și al persoanelor cu dizabilități, pentru a sprijini victimele și a preveni violența împotriva femeilor.

Despre angajamentele de sustenabilitate ale Grupului L’Oréal: nu începem de la zero

Foarte devreme, Grupul L’Oréal a devenit conștient de nevoia de a răspunde provocărilor de mediu. Pentru că este o companie industrială, a decis că abordarea impactului asupra mediului, fabricilor și centrelor sale de distribuție reprezintă primul pas - cel mai evident - și unul necesar pentru a putea începe procesul de transformare. Această primă etapă este aproape finalizată.

Începând cu 2005, Grupul a redus emisiile de CO2 ale fabricilor și centrelor sale de distribuție cu 78% în termeni absoluți, depășind obiectivul inițial de 60% până în 2020, în timp ce volumul producției a crescut cu 37% în aceeași perioadă.

La sfârșitul anului 2019, L’Oréal avea 35 de spații în care își desfășura activitatea neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon (ceea ce înseamnă că folosesc energie regenerabilă în proporție de 100%), dintre care 14 fabrici.

În 2013, L’Oréal a decis să abordeze nucleul activității sale: dezvoltarea produselor cosmetice, prin programul său global de sustenabilitate Sharing Beauty With All, anunțând obiective tangibile de sustenabilitate pentru anul 2020. Ca bază a acestui program a dezvoltat un instrument inovator cunoscut sub numele de SPOT (Sustainable Product Optimization Tool - Instrument de eficientizare a produselor din perspectiva sustenabilității), realizat pentru evaluarea și îmbunătățirea performanței sociale și de mediu a produselor tututor brandurilor. Sustenabilitatea este acum complet integrată în procesul de proiectare a noilor produse ale Grupului, încă din cele mai timpurii stadii.

85% dintre produsele create sau reînnoite până la finalul anului 2019 au avut un profil îmbunătățit din perspectiva impactului social și de mediu.

Până la sfârșitul anului 2019, L’Oréal a ajutat 90.635 de persoane din comunități defavorizate să găsească un loc de muncă, prin programele de achiziții responsabile și de incluziune.

L’Oréal este singura companie din lume care a obținut calificativul A pentru toate cele 3 programe ale CDP - protejarea climei, administrarea apei, conservarea pădurilor – pentru 4 ani la rând.

Pentru a afla mai multe despre angajamentele de sustenabilitate ale Grupului L’Oréal vizitați www.loreal.com

Despre L’Oréal

L’Oréal se dedică frumuseții de peste 100 ani. Cu un portofoliu unic de 36 branduri diverse și complementare, Grupul a generat vânzări de 29,87 miliarde de euro în 2019 și are 88.000 angajați în toată lumea. În calitate de lider în domeniul frumuseții, compania L’Oréal este prezentă în toate rețelele de distribuție: mass market, magazine, farmacii și drogherii, saloane de îngrijire, retail-ul din domeniul turismului, retail-ul propriu și e-commerce. Cercetarea și inovația, alături de o echipă dedicată de 4.100 de persoane, se află la baza strategiei L’Oréal, care își propune să se ridice la nivelul aspirațiilor de frumusețe din întreaga lume. Angajamentul de sustenabilitate al L’Oréal pentru 2030 stabilește obiective ambițioase de dezvoltare durabilă în cadrul Grupului și își propune o responsabilizare a întregului ecosistem, pentru o societate mai incluzivă și sustenabilă.