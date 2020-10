Pregătește-te pentru ceva #EXTRAORDINAR la USAMV București

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI (USAMV) și-a deschis porțile pentru o experiență “altfel”. Reprezentanții media au avut ocazia să interacționeze cu profesori, studenți și absolvenți ai USAMV. Pentru câteva ore aceștia au descoperit oportunitățile, beneficiile și perspectivele unui potențial student.

“Trebuie să plecăm de la premisa că școala trebuie să continue. Fără educație nu există nici sănătate, nici prosperitate!” Cu aceste cuvinte, prof.univ.dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, Rectorul USAMV, a deschis evenimentul derulat pe parcursul a două zile, dedicat tuturor celor interesați de domeniile de studiu ale celor șapte facultăți și celor două școli doctorale din cadrul USAMV.

În contextul actual, în care siguranța sanitara este pe primul loc, conducerea universității a luat toate măsurile pentru a continua, chiar și în această perioadă, să susțină continuarea educației. Această alegere susține viziunea universității de a pregăti absolvenți #extraordinari care la rândul lor, vor duce mai departe și vor susține cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul agronomic și de medicină veterinară. A te ghida după aceste valori, reprezintă filozofia care stă la baza USAMV – să acționezi responsabil, pentru a face lumea un loc mai bun.

Cursurile se desfășoară on-line, laboratoarele și lucrările practice au loc cu prezență fizică în cadrul fiecarei facultăți, cazarea în cămine se face cu respectarea normelor de siguranță impuse de Covid-19, cu limitarea numărului de persoane, verificarea temperaturii la intrare și asigurarea materialelor dezinfectante necesare.

În data de 14 Octombrie reprezentanții media au participat la evenimentul din Campusul Agronomie-Herăstrău, din Bd. Mărăști 59, Sector 1, București, unde au avut ocazia să privească din perspectiva de student oportunitățile de formare și dezvoltare puse la dispoziție de cele șase facultăți din acest campus.

Alături de Prorectorul prof.univ.dr. Florin Stănică au avut ocazia de a degusta fructe din speciile pomicole noi (banana nordului, curmal dobrogean, kiwi, smochin și rodie), soiuri adaptate și dezvoltate, cu implicarea studenților, în centrul HORTINVEST, cel mai modern Centru de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare. Doritorii au vizitat livada plantată și îngrijită de studenți.

Decanul Facultății de Biotehnologii prof.univ.dr. Petruța Cornea, a prezentat AMRITA, un produs tri-biotic, rezultat al colaborării USAMV cu Laboratoarele Medica/ProNatura și ICECHIM. Acesta este obținut printr-o tehnică specială de fermentare a polenului în culturi de Kombucha, ce imită procesele biologice prin care albinele produc păstura (bee bread), sparg stratul de exină și intină al polenului, eliberând proteine, oligopeptide și aminoacizi esențiali, flavonoide, polifenoli, vitamine și minerale benefice sănătății umane.

Următoarea oprire a fost în PARCUL DENDROLOGIC. Proiectele comune ale studenților USAMV au dus la amenajarea Parcului Dendrologic într-o formă modernă. Studenții programului de studii agricultură au pregătit terenul pentru a obține cele mai bune rezultate. Studenții de la horticultură și peisagistică au contribuit la organizarea optimă și estetică a spațiului verde, studenții de la îmbunătățiri funciare au realizat lucrările de irigații folosind echipamente moderne, pe suprafețele atent delimitate de colegii lor de la cadastru, iar studenții programelor de studii din cadrul facultății de ingineria și gestiunea producțiilor animaliere au îmbogățit suprafețele de apă cu plante și pești decorativi. Au fost prezentate aici și Stațiunea Didactica si de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificatie Pietroasa, Stațiunea Didactica si de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Istrița, precum si Stațiunea Didactica si de Cercetare Dezvoltare Moara Domnească. Ne-au ghidat în acest periplu lector univ.dr. Elisabeta Dobrescu, peisagist, coordonator al proiectului Parc Dendrologic, Decanul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului – prof.univ.dr. Ana Vîrsta, Prorector prof.univ.dr - Dumitru Drăgotoiu și Prorector prof.univ.dr. Răzvan Teodorescu.

Decanul Facultății de Management și Dezvoltare Rurală – prof.univ.dr. Dinu Toma a prezentat proiectele derulate și implementate de către studenți și absolvenți - produse tradiționale românești de la idee, la producție și prezentarea comercială pe piață. Am avut ocazia să discutăm cu cei care au concretizat anii de studenției într-un proiect antreprenorial. De asemenea, am aflat de preocuparea de a dezvolta produse noi, tradiționale, de la absolvenții care au constituit Asociația Absolvenților „Alumni Gustos Românesc", ducand mai departe, cu pasiune, ceea ce au asimilat pe băncile facultății.

Și pentru că viitorul celor care aleg să studieze aici depășește granițele admiterii, am povestit alături de Prorector prof.univ.dr. Florin Stănică, despre Internaționalizare și Burse, iar împreună cu ing. Oana Mihalașcu, Director departament orientare în carieră, despre consilierea și orientarea în carieră a tinerilor, despre descoperirea valorilor, intereselor, aptitudinilor ce corespund celei mai bune profesii/ocupații, suport dublat de ajutorul efectiv acordat în vederea dezvoltării personale și a împlinirii profesionale printr-o platformă e-job (usamvjobs.ro), prin consiliere psihologică, mentorat, ateliere de dezvoltare a competențelor, cursuri de formare profesională și de calificare.

În a doua zi a evenimentului, în data de 15 Octombrie reprezentanții media au vizitat Campusul Facultății de Medicină Veterinară, situat în Splaiul Independenței 105, Sector 5, București. Alături de Decanul facultății, prof.univ.dr. Gabriel Predoi am vizitat primul Spital Universitar Veterinar de Urgenţă din România. Inaugurarea acestuia a fost un moment de referinţă în creșterea calităţii actului medical veterinar din țară. Unicitatea spitalului derivă din diversitatea specializărilor şi dotărilor, precum şi din capacitatea de spitalizare a cazurilor 24/24, diferenţiat în funcţie de specie şi gravitatea patologiei.

Spitalul este dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, cu 50 de locuri de internare/spitalizare și are posibilitatea de efectuare a 8 operații simultan acoperind astfel toate specialitățile.

Studenții noștri învăță continuu, cu dedicație, alături de medici excepționali, într-un efort comun pentru salvarea fiecărui caz.

De asemenea, invitații au aflat mai multe despre Centrul Universitar de Medicină Experimentală care asigură baza materială și condițiile necesare desfășurării activităților de diagnostic și cercetare conform tuturor standardelor integrate legislației naționale și europene în domeniu și care dispune de facilități specifice pentru cabaline, rumegătoare, suine, păsări, carnivore, cât și pentru cele de laborator: rozătoare (leporide, cobai, șobolani, șoareci etc) și animale acvatice.

Despre Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV) este o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare acreditată, pol de excelenţă al învăţământului universitar de specialitate, transformată constant şi consistent pe parcursul celor 168 de ani de existenţă. USAMV are peste 11.000 de studenţi, fiind definită ca "o universitate pentru viaţă şi agricultură, prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate" ("Agriculture for Life, Life for Agriculture"). USAMV are în vedere patru direcţii strategice de dezvoltare în contextul actual: învăţământ de calitate (cu accent pe abilităţile practice urmărite de angajatori), cercetare avansată, internaţionalizare şi parteneriat cu mediul de afaceri.