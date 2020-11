Maria Nila demarează noua campanie de caritate de Ziua Mondială a Veganilor

Pentru anul 2021, Maria Nila își propune să sprijine balenele beluga.

comunicat de presa

În fiecare an, pe 1 Noiembrie, Maria Nila începe "The Friendly Year". Acest an debutează cu o campanie de caritate în timpul Zilei Veganilor și pe tot parcursul anului, o nouă ediție "The Friendly Reader" și o donație pentru o cauză specifică. Pentru anul 2021, Maria Nila își propune să sprijine balenele beluga.

Astăzi, peste 3.000 de balene și delfini sunt adăpostiți în sanctuare de captivitate tradiționale sau în spectacole din întreaga lume. Balenele care s-au născut în captivitate au mici șanse să se întoarcă la habitatul lor natural, în ocean. Dacă li se oferă această șansă, au într-adevăr nevoie de ajutor pentru a se putea adapta și supraviețui în aceste medii noi. Din acest motiv, sanctuarele se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește capacitatea de reabilitare și aclimatizare a balenelor captive în medii naturale și în a le putea oferi o viață într-un mediu mai sigur.

Balenele, orcele și delfinii au rate de deces mai mari în captivitate decât în sălbăticie. Balenele beluga pot trăi până la 60 de ani în medii naturale, în timp ce în captivitate au o durată de viață medie mai scurtă. Maria Nila nu consideră că animalele ar trebui să facă parte din vanitatea umană, motiv pentru care produsele lor de îngrijire a părului sunt 100% vegane și netestate pe animale. Cu toate acestea, cauza brandului nu se oprește la produse, mai importantă fiind descoperirea de noi moduri în care pot contribui la crearea unei lumi mai prietenoase.

Pentru a putea contribui la protecția balenelor beluga pe cale de dispariție, Maria Nila lansează o inițiativă pe 1 noiembrie de Ziua Mondială a Veganilor împreună cu The Perfect World Foundation și Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary.

Ziua Mondială a Veganilor este o mișcare globală în care sunt sărbătorite beneficiile veganismului pentru oameni, animale și mediu. Anul acesta, Maria Nila a decis să pună balenele beluga în centrul atenției. Împreună cu partenerul lor de lungă durată, organizația de caritate The Perfect World Foundation, vor contribui la Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary, a căror misiune este de a oferi balenelor beluga care au fost în captivitate, o nouă viață într-un mediu natural și sigur.

Sanctuarul este situat în Golful Klettsvik pe insula Heimaey, care asigură condițiile naturale necesare balenelor. Acesta este primul sanctuar de acest fel, care a fost creat pentru reabilitarea cetaceelor captive. Golful oferă un spațiu considerabil balenelor, pentru a putea înota, explora și a se scufunda la adâncimi mari. De asemenea, are ieșire la mare și include o unitate de îngrijire a părților terestre care permite echipei Sea Life Trust să monitorizeze și să evalueze balenele în mod regulat.

Începând cu 1 noiembrie și până pe 10 noiembrie, Maria Nila va dona profiturile din magazinul online, www.marianila.com, către sanctuar. Pentru fiecare cutie vândută de ziua mondială a veganilor, Maria Nila va dona profitul pentru susținerea sanctuarului.

Împreună, putem face diferența!

Citiți mai multe despre proiect aici: theperfectworld.com/savethebeluga

Foto: Agentie de PR