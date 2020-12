Crăciun fără #NimicSuspect

Interesul pentru un stil de viață sănătos, cu tot ceea ce implică acest concept, este, din fericire, în creștere. Fiecare caută moduri în care se poate hrăni mai bine, atât pentru sine, cât și pentru întreaga familie și, implicit, soluția prin care poate avea acces la produse de calitate.

Acum, în prag de Sărbători, poate mai mult ca oricând, într-o lume în care am devenit din ce mai sensibili la faptul că abundența nu înseamnă sănătate, când minimalismul câștigă teren și, odată cu acesta, calitatea se ridică deasupra cantității, fiecare caută produse bune, sănătoase și responsabile cu mediul înconjurător.

Din fericire, grație filosofiei globale ACT FOR FOOD susținută de Carrefour, nevoia de produse de calitate întâlnește necesitatea susținerii producătorilor locali și are ca rezultat un preț accesibil. Iată de ce, a devenit mai simplu ca niciodată să pregătești o masă delicioasă, cu produse la prețuri prietenoase, ale căror ingrediente sunt mai curate ca oricând!

Ce înseamnă o etichetă "curată"?

Dacă ai încercat vreodată să citești lista de ingrediente de pe produsele alimentare, sigur ai dat și peste cuvinte pe care nu le puteai pronunța. Sau ingrediente de care nu ai auzit în viața ta. Adevărate "comori" dacă vrei să joci Spânzurătoarea, dar compuși nu chiar ispititori pentru o masă pregătită copilului tău. Dacă nu poți nici măcar să le pronunți, de ce ai vrea să le mănânci?

În cazul în care gândești ca mine, am ceva sa-ti spun: in produsele Carrefour marcă proprie, inclusiv gama Drag de Romania, vei gasi mai degrabă ingrediente naturale. In ultimii 30 ani, Carrefour a ajuns să interzică la nivel international, peste 100 de aditivi constroversati printre care regăsim 15 coloranți, 15 conservanți, 9 antioxidanți, 6 potențatori de aromă, 25 de emulgatori, gelifianți și agenți de îngroșare și alte 30 de substanțe pe care echipa de specialiști și experți în nutriție le-a considerat potențial riscante.

Pentru mine, este o plăcere să pot găsi produse fără ingrediente inutile, pe rafurile magazinelor. M-a bucurat, spre exemplu, o cutie de icre cu gust ca la mama acasă, a căror etichetă era simplă, ușor de parcurs, fără potențatori sau conservanți. Cu alte cuvinte, când mama nu are timp, am o alternativă viabilă pentru a-mi satisface pofta. Le "completez" de obicei cu o cutie de "Sardeluțe", lipsite de substanțe al căror nume nu îl pot silabisi. Acestea din urmă pot fi un antreu delicios pentru masa de Crăciun.

Pentru noi, o altă tradiție este pasta de ton, un mix delicios ce pornește de la o rețeta super-simplă: 2 conserve de ton marca proprie Carrefour mixată cu jumătate de pachet de unt și condimente după gust. Servește-le cu murături de la bunica și vei obține un preparat sănătos, simplu și de gustos!

Sucul de roșii Drag de România este un alt produs pe care îl pun întotdeauna în coșul de cumpărături. Deoarece gustul este identic cu cel pe care l-aș pregăti eu în casă, ingredientele, asemenea, dar prețul este mai avantajos iar munca infinit mai puțină. Merg în paste, în ciorbe iar acum, în plin sezon de sarmale, sunt un ajutor de nădejde în bucătărie.

Dacă tot am adus vorba de sarmale, trebuie trecută pe lista de pofte și mămăligă simplă, pregătită cu mălaiul Drag de România și asortată cu o lingură de samantana grasă.

Nu mai aduc vorba de cozonaci fiindcă ar fi nemilos, dar până la Crăciun, stinge-ți pofta de dulce cu o porție de magiun sau o turtă dulce Drag de România.

Explorând rafturile cu produse marca proprie Carrefour poți găsi nenumărate astfel de bunatati: produse delicioase, cu ingrediente curate, pe care le poți folosi în preparate sănătoase gătite pentru tine și pentru cei dragi. Simultan, sprijini producătorii locali, fără să-ți ataci bugetul personal.

Pentru că avem premise atât de generoase și a devenit mai ușor ca niciodată să cumpărăm și să consumăm produse cu ingrediente naturale, îți lansez o provocare: ce-ar fi, dacă anul acesta, ai pregăti un Crăciun fără #nimicsuspect? Fie ca maioneza să-ți fie naturală, sarmaua cât mai ușoară, cozonacul fără conservanți și piftia lipsită de gelifiant!

Crăciun fericit!