Cu ocazia Zilei Pământului, Tommy Hilfiger lansează colecția capsulă One Planet

Colecția capsulă prezintă materiale organice și reciclate dar și mesaje pozitive pentru planetă, continuând ambițioasa călătorie a sustenabilității pe care Tommy Hilfiger a început-o.

comunicat de presa

Tommy Hilfiger anunță lansarea colecției capsulă Primăvara 2021 TOMMY HILFIGER ‘One Planet’ dedicată atât bărbaților cât și femeilor, creată pentru a sărbători Ziua Pământului, și fiind un pas în plus în ambițioasa călătorie de sustenabilitate a lui Tommy Hilfiger. Colecția conține piese statement realizate din materiale organice și reciclate, având integrate mesaje pozitive față de planetă din dorința de a inspira decizii mai sustenabile atât de Ziua Pământului dar nu numai. Colecția capsulă ‘One Planet’ este disponibilă în magazinele selecționate, la nivel global, începând cu 15 Aprilie 2021.

„Nu există un moment mai bun decât Ziua Pământului pentru a ne opri din ceea ce facem și să apreciăm importanța casei noastre,” a spus Tommy Hilfiger. „Avem o singură planetă și, ca brand, recunoaștem importanța protejării ei. Prin colecția capsulă „One Planet” sperăm să îi inspirăm pe fanii noștri să meargă mai departe împreună (”moving forward together”), într-un mod mai sustenabil. Acum este momentul să răspândim dragostea și conștientizarea climatului în tot ceea ce facem.”

Campania colecției capsulă „One Planet” o are ca protagonistă pe Mogli, din Berlin, care s-a dovedit a fi cu adevărat multi-talentată. Cântăreață, compozitoare, producătoare de film, designer și activist, Mogli își folosește canalele social media pentru a milita pentru un mod de viață mai blândi - atât față de oameni, cât și de planetă. Ședința foto pentru campanie a avut loc în Berlin și a fost realizată de fotograful Jana Gerberding. Pentru a celebra lansarea colecției, Mogli va prelua pagina oficială de Instagram Tommy Hilfiger, unde va găzdui o discuție live pe 22 aprilie 2021, atunci când are loc Ziua Pământului.

În toată colecția, care conține pantaloni de trening super-moi, hanorace cu glugă sau la baza gâtului, tricouri simple și polo, se regăsesc trei elemente grafice unice pentru Ziua Pământului. Pe treningurile realizate din material reciclat se regăsește imprimat un desen al planetei înconjurată de o mulțime de oameni, cu mesajul: „Viitorul este frumos, împreună reușim” (”The Future is Bright, Together We Succeed”). În timp ce pe tricourile și hanoracele concepute în culori pastelate, emblematicul logo al brand-ului este reinventat, având ca sursă de inspirație mesajul „Spreading Love”.

