Ce rol joacă arta într-o lume care trece printr-o criză climatică?

Încălzirea globală este subiectul unei expoziții eveniment la Mobius Gallery: Living Content - Under Pressure

„Un cod roșu pentru umanitate”, așa a fost numit cel mai recent raport ONU cu privire la schimbările climatice ale planetei, lansat în august 2021. „Sunt de mari dimensiuni, rapide și se intensifică, iar unele sunt deja ireversibile”. Trăim o realitate care nu mai poate fi ignorată, iar țara noastră nu face excepție. Deși are cea mai mare suprafață de păduri virgine la ora actuală și este cunoscută drept ultimul bastion al biodiversității în Europa, România se confruntă azi cu provocări ecologice fără precedent. Schimbările climatice sunt deja cunoscute, dar când vine vorba de date științifice, informațiile rămân dificil de procesat pentru cei mai mulți dintre noi și aproape imposibil de transformat în acțiuni ferme. De aceea, folosind arta pentru a oferi noi interpretări realității în care trăim ar putea fi o cale utilă de înțelegere mai profundă a prezentului, dar și o strategie de adaptare la contextul nou, cu scopul de a crește conștiința ecologică în rândul publicului.

În acest context, platforma curatorială Living Content și Mobius Gallery din București anunță programul „Living Content: Under Pressure”, o expoziție hibrid online - offline, care aduce la un loc 10 artiști internaționali și români într-un dialog inedit pe tema încălzirii globale. În perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2021, la Mobius Gallery, dar și online, pe o platformă special construită de Wednesday Studio, vor avea loc o expoziție, workshop-uri și conversații despre felul în care schimbările climatice afectează realitățile sociale, economice, dar și culturale.

În cadrul expoziției, vor expune Monira Al Qadiri, Katja Novitskova, Jenna Sutela, iar trei artiști români vor crea lucrări comisionate pentru Under Pressure: Maria Guță, Adrian Ganea și Nona Inescu. Pe parcursul celor 4 săptămâni, artiștii vor fi implicați în conversații online despre lucrările și practica lor, dar și despre relația dintre artă și mediu. Anca Bucur, artist multidisciplinar, va susține un workshop-performance, iar Chlorys, Simina Oprescu și Bogdana Dima vor crea lucrări de artă sonoră pe tema schimbărilor climatice, ce vor fi lansate în cadrul platformei online.

Citându-l pe Timothy Morton, „Toată arta este ecologică”. Folosind arta pentru a oferi noi interpretări ale realității în care trăim, ar putea fi o cale utilă, poate chiar o strategie de adaptare pentru creșterea conștiinței ecologice și pentru o înțelegere mai profundă a contextului actual – și anume faptul că ne aflăm în pragul celei de-a șasea extincții, neprevăzut pusă în mișcare încă din timpul Revoluției Neolitice. În consecință, Under Pressure nu pretinde să ofere soluții cu privire la practici ecologice, ci se prezintă mai degrabă ca o acumulare de explorări poetice care imaginează o posibilă reconciliere cu ce înseamnă să fii om în epoca crizei climatice. Urmărind îndeaproape evoluția dezvoltărilor tehnologice, unii dintre artiștii invitați aduc în atenție mecanisme noi de interpretare a perioadei contemporane, în timp ce alții aleg să deconstruiască noțiuni ideologice, concentrându-se pe surprinderea materialității lirice a lumii. Adriana Blidaru, curator Living Content: Under Pressure

Deschiderea expoziției și lansarea platformei online vor avea loc în același timp, pe 15 septembrie.

Programul și noutățile Under Pressure vor fi comunicate pe paginile de Facebook și Instagram ale Mobius Gallery și Living Content:

Living Content: Under Pressure este un proiect curatoriat de Adriana Blidaru, fondatoare a platformei curatoriale Living Content, co-curatoriat împreună cu Tatiana Moise.

* Proiectul nu reprezintă neapărat poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabil pentru conținutul proiectului și nici pentru modul în care ar putea fi utilizate rezultatele proiectului. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului subvenției.

Parteneri media: Scena9, DOR, Revista Arta, Kajet, Observator Cultural, Radio România Cultural și Cultura la dubă, Greenpeace, Asociația Kontakt

BIO ARTIȘTI

Adrian Ganea (b. 1989, Romania) e atras de ireal, intrigat de magia intangibilului și etericului, și caută vrăjitoria ce încarnează virtualul în materie solidă. Fascinat de modurile prin care subiecți nonmateriali fără corpuri se pot materializa și se pot transpune în lumea reală, practica sa variază de la design scenografic la programarea simulatoarelor GC și montaj video. Adrian a absolvit masterul de scenografie în cadrul UDK Berlin cu proiectul ”Cyborgia”, bazat pe eseul lui Paul B. Preciado, “How Pompeii invented Pornography, The “Gabinetto Segreto” and the Sexopolitical Foundations of the Modern European Metropolis”. Este membru fondator al grupului artistic virtuellestheater. Adrian trăiește și lucrează în Cluj-Napoca și Berlin.

Anca Bucur (n. 1989, România) lucrează indeterminant cu diferite medii, îmbinând teritorii conexe de cercetare și conceptualizare. Practica ei cuprinde instalații vizuale și sonore, performance, poezie și scrieri teoretice, și explorează și mediază pattern-urile material-semiotice pe care ecologiile politice ale materiei le aduc difractiv la suprafață. Este co-autoare a două cărți de poezie și editoare la frACTalia. Anca Bucur trăiește și lucrează în București.

Bogdana Dima (n. 1990, România) este o artistă multilaterală, cu studii de muzică clasică și contemporană. Interesată de arta sincretică, de spectacolul complex în care muzica reprezintă o parte substanțială, Bogdana abordează mai multe instrumente (pian, percuție, acordeon, saxofon, vioară, voce), precum și discipline performative variate (dans, dirijat), dezvoltând astfel o înțelegere profundă a complexității culorilor și tonurilor melodice combinate cu o țesătură vibrantă. Compoziția ei este una de ostinato, cu poliritmii și o subtilă juxtapunere de melodii și polifonii care funcționează în armonie. Bogdana Dima trăiește și activează pe scena de improvizație liberă din București.

Chlorys (n. 1993, România) este o entitate muzicală și vizuală, parte din familia Queer Night și membru fondator al platformei Corp., cu focus principal pe reprezentarea și promovarea identităților queer (trans, non-binary etc.). Activează în zona de radio broadcasting, fiind rezidentă de trei ani la Noods Radio, unde se ocupă de Alien Flora, un show inspirat de migrația semințelor și a sporilor, care se vântură prin atmosferă în căutarea unui loc în care să se așeze pe solul fertil și discret al planetei. Făcând parcă trimitere la secvențe din filmul Invasion of the Body Snatchers, încearcă să evoce o atmosferă ezoterică întrupată în piese vocale care îmbină muzica ambientală cu estetica anilor ‘90 și nu numai. Chlorys operează în București.

Jenna Sutela (n. 1983, Finlanda) lucrează cu cuvinte, sunete și alte medii vii, precum bacteriile Bacillus subtilis nattō și mucegaiul „cu multe capete” Physarum polycephalum. Lucrările ei audiovizuale, sculpturile și spectacolele caută să identifice și să reacționeze la precaritatea socială și la momentele materiale, adesea în raport cu tehnologia. A expus în muzee și contexte de artă internaționale, precum Guggenheim Bilbao, Moderna Museet, Serpentine Galleries și, cel mai recent, la Bienala din Shanghai și Bienala din Liverpool. Începând cu 2019, este visiting artist în cadrul Massachusetts Institute of Technology - Center for Art, Science & Technology.

Katja Novitskova (n. 1984, Estonia) abordează în lucrările sale complexitatea și eventualele eșecuri ale descrierii lumii prin narațiuni bazate pe tehnologie. Aducând arta și știința la nivelul naturii, își propune să ofere o mai bună conștientizare a instrumentelor de mediere și reprezentare folosite în descrierea acestor teritorii. Katja a reprezentat Estonia la Bienala de Artă de la Veneția (ediția 57) și a expus în contexte internaționale, solo și de grup, precum Kunstfort, Vijfhuizen, mutagen.xyz, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich; Powerlong Museum, Shanghai; Hamburger Bahnhof, Berlin; Whitechapel Gallery, Londra; Baltic Triennial, Vilnius și The Public Art Fund, New York, printre altele. Katja trăiește și lucrează in Amsterdam.

Maria Guță (n. 1983, România) e atrasă de mecanismele de autoreprezentare, producție și promovare a imaginii de sine ca formă strategică de identitate publică. Pasionată de cultura celebrității și de noile forme de popularitate și influență create prin social media, investighează concepte precum frumusețea, tinerețea veșnică, imortalitatea, plasându-se atât în spatele, cât și în fața camerei de filmat. Maria a studiat la Universitatea Națională de Arte din București și École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Lucrările sale recente au fost prezentate în cadrul Scena9 București, Istituto Svizzero, Milano, Sundance Film Festival - New Frontier, Locarno Film Festival, GIFF - Geneva Film Festival, Swissnex San Francisco, Gessnerallee Zürich, Roehrs and Boetsch, Zürich, HeK Basel. Maria trăiește și lucrează în Neuchatel.

Monira Al Qadiri (n. 1983, Senegal) este de origine din Kuweit, s-a născut în Senegal și a studiat în Japonia. În 2010, a primit titlul de doctor în cadrul departamentului Intermedia Art de la Universitatea de Arte din Tokyo, cu o cercetare științifică despre estetica tristeții în Orientul Mijlociu (în poezie, muzică, arte vizuale și practici rituale). Lucrările ei explorează identitățile de gen neconvenționale, petro-culturile și viitorul lor, dar și moștenirea pe care o lasă corupția. A expus în contexte internaționale, solo și în expoziții de grup, precum Schinkel Pavillon, Berlin; MoMA, New York; Palais de Tokyo, Paris; Migros Museum, Zurich; MoMA PS1, New York; Haus Der Kunst, Munchen; Kunstverein Göttingen, Göttingen; Gasworks, Londra; Athr Gallery, Jeddah, Sultan Gallery, Kuwait; Tokyo Wonder Site, Tokyo. Monira trăiește și lucrează în Berlin.

Nona Inescu (n. 1991, România) folosește fotografia, obiectele, instalațiile și materialele video pentru a defini, prin prisma postumanismului, relațiile contemporane dintre corpul uman și mediul înconjurător. Concepte precum scara timpului geologic și relația noastră sensibilă cu mediul alcătuiesc o estetică a unei coexistențe actuale și fundamentale, înglobate într-o tehnosferă organică și biologică. A studiat la Chelsea College of Arts & Design din Londra, Royal Academy of Fine Arts din Anvers și la Universitatea Națională de Arte din București și a expus în contexte internaționale precum Tallinn Art Hall, Tallinn; Peles Empire, Berlin; SpazioA, Pistoia; Künstlerhaus Bremen, Bremen; Savvy Contemporary, Berlin; FRAC des Pays de la Loire, Carquefou; Art Encounters Biennale, Timișoara; Kunstverein Nuremberg. Nona trăiește și lucrează între București și Berlin.

Simina Oprescu (n. 1993) este sound și mixed-media artist, și investighează capacitatea sunetului de a schimba în mod radical înțelegerea imaginilor. Practica ei se concentrează pe mai multe planuri, de la modul în care imaginea fixă și imaginea în mișcare se potențează reciproc, până la folosirea sunetului ca modalitate de exprimare, cu sau fără imagine drept mediu constitutiv. Tot mai vizibilă pe scena de muzică electronică, locală și internațională, Simina se numără printre artiștii selectați de platforma SHAPE, pentru Innovative Music and Audiovisual Art, și a fost, de asemenea, nominalizată recent la Phonurgia Nova, Pierre Schaeffer. Simina trăiește și studiază între București și Berlin, unde a început de curând programul de masterat Sound Studies and Sonic Arts în cadrul UdK.

