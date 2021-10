Andra Gogan le propune tinerilor să își înceapă ziua cu Keff și să se bucure de un duș cu parfum de înghețată

Începând cu luna octombrie, adolescenții se pot bucura de un nou brand de gel de duș, dedicat în totalitate lor. Keff schimbă experiența dușului și îl transformă într-un moment plin de farmec și bună dispoziție - începutul perfect pentru o zi cu energie și întâmplări fericite.

comunicat de presa

Gelurile de duș Keff vin într-o gamă variată de arome de înghețată, precum Jelly Beans, Cookies & Cream, Fluffy Marshmallow, Mango Sorbet și Salty Caramel. Formula lor este intens hidratantă, îmbogățită cu unt de shea, vitamina E și aloe vera, lăsând pielea curată, hidratată și delicios parfumată, pe tot parcursul zilei.

În plus, pasionații de arome clasice se pot bucura și ei de o selecție de 4 produse, ce includ Vanilla & Coconut, Milk & Honey, Lavender și Rose & Kukui Oil. Acestea oferă o curățare blândă și asigură o piele mătăsoasă și revigorată întreaga zi.

Andra Gogan - imaginea gelurilor de duș Keff

Imaginea gelurilor de duș Keff este Andra Gogan, influencerul cu cei mai mulți urmăritori pe TikTok (8.3 milioane). Celebra creatoare de conținut, recunoscută în rândul adolescenților, dar și al părinților, pentru clipurile sale care strâng milioane de like-uri online, a creat coregrafia și versurile piesei muzicale din primul spot televizat Keff.

„Sunt mândră și fericită că am putut să mă implic activ, încă de la pregătirea sa, într-un proiect savuros și de o asemenea anvergură. Practic, am avut ocazia să testez produsele, să mă bucur de fiecare aromă și să creez în jurul lor o piesă și un dans, care simt că reflectă dorințele adolescenților și tinerilor. Cu toții vrem o experiență de duș sau baie, care să ne energizeze și să ne dea o stare de bine, indiferent unde am fi, acasă, în vestiarul sălii de sport, într-o excursie. Keff, cu aromele sale de înghețată, a devenit, într-un timp scurt, alegerea mea atunci când vreau să mă răsfăț și să îmi ofer un boost de dinamism și de încredere.”, a declarat Andra Gogan.

În plus, artista în vârstă de 23 de ani, care deține două recorduri mondiale pentru „Cel mai lung concert live susținut de un copil” (3 ore și 20 minute - 55 melodii, alături de fratele său, Răzvan Gogan) și „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil” (16 albume), a lansat deja o provocare comunității sale de TikTok, invitându-și urmăritorii să reproducă dansul său și să îl posteze cu hashtagul #KeffDeBaie.

Provocarea #KeffDeBaie pune accent pe redefinirea dușului de dimineață, care devine, astfel, o experiență generatoare de energie și voie bună. Pentru a o aduce mai aproape de publicul tânăr, ea va fi susținută online de influenceri cunoscuți și creativi, care vor împărtăși ritualurile lor matinale, arătând publicului cum își încep ziua, cu sport, mic-dejun și cu mult #KeffDeBaie. Printre TikTokerii care au răspuns provocării Keff, se numără Ana Beregoi, Adina Marina, Alexandra Iosif, Oana Zara si Flavia Barbu.

Este pentru prima dată, în România, când un brand construiește o campanie de publicitate clasică, de o asemenea anvergură, în jurul unei vedete create pe TikTok. Reprezentanții Keff afirmă că este foarte important pentru ei să beneficieze de acest mix între calitatea și spiritul fresh al gelurilor de duș, stilul fun și nonconformist al Andrei Gogan și potențialul de comunicare, pe care le-o oferă canalele TV naționale.

Produsele Keff sunt disponibile în magazinele din București și din țară

În prezent, produsele Keff sunt disponibile în magazinele independente, dar și în lanțurile de supermarketuri și hypermarketuri din București și din țară.

Toate gelurile de duș Keff sunt disponibile în ambalaje de 500 ml., la prețul mediu de 15 lei / bucată.

Despre Keff

Brandul Keff a fost lansat în 1992, în Israel, și a devenit, de atunci, lider pe segmentul de produse de baie și duș. Keff oferă o gamă variată de produse accesibile, care transformă experiența băii într-una luxurioasă, plăcută și energizantă. Încă de la început, Keff a urmărit să atragă un public tânăr, în trend, prin produse inovatoare și un limbaj fresh. De aceea, astăzi, Keff este brandul preferat al tinerilor din Israel.

