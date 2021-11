Carrefour România: 10.000 de clienți au plătit cu PET pentru fructe și legume românești în 14 hipermarketuri din țară! 

Caravana Plata cu PET continuă!

Caravana Plata cu PET a ajuns până acum în 14 din cele 20 de hipermarketuri în care va staționa, timp în care peste 10.000 de clienți au participat plătind cu PET pentru fructe și legume proaspete, direct de la producători locali. Până acum, au fost colectate peste 200.000 de PET-uri pentru un mediu mai curat și au susținut fermierii locali. Cele mai multe PET-uri au fost colectate în București, la Carrefour Orhideea – peste 36.000 - iar cel mai mare număr de persoane participante a fost înregistrat în Satu Mare, unde peste 1.500 de persoane au plătit cu PET și au trecut la obiceiuri mai bune.

Caravana Plata cu PET, parte din programul de economie circulară Punem Preț pe Plastic al Carrefour România a început în luna septembrie 2021 și a ajuns deja în 14 hipermaketuri din cele 20 planificate pentru acest an. Campania se derulează în parteneriat cu liderul pieței locale de băuturi, Coca-Cola HBC România și cu susținerea Green Point Management, Financiar Recycling, Recycle International și Green PC Ambalaje. Astfel, clienții Carrefour pot, din nou, să cumpere fructe și legume de la producători locali, la prețul de 1 PET bucata, iar pentru fiecare recipient de apă rPET DORNA, produs din plastic 100% reciclat și 100% reciclabil, primesc o cantitate dublă de fructe și legume.

„Iată că, în mai puțin de două luni clienții noștri au ales să treacă la obiceiuri mai bune de consum, acasă și la cumpărături, alături de noi. Numărul mare de clienți participanți ne arată faptul că există interes pentru reciclare în rândul românilor, însă au nevoie de o infrastructură potrivită și mai ales încredere că efortul lor nu este în zadar și acțiunile de reciclare chiar au efect. În această perioadă, inițiativa Plata cu PET a arătat că fiecare comportament responsabil #sepune pentru fiecare dintre noi, dar în mod special pentru natură! Campania Plata cu PET nu se încheie aici, caravana este pe drum spre celelalte orașe planificate și ne bucurăm că anul acesta am reușit să fim prezenți în 19 orașe din țară!”, a declarat Felician Cardoș, Environmental Manager Carrefour România.

„Rezultatele extraordinare obținute în campania Plata cu PET ne confirmă convingerea că doar împreună putem contribui la “O lume fără deșeuri”. Ne bucură foarte mult reacția oamenilor și angajamentul lor de a fi parte din ceea ce decidem să lăsăm #DupăNoi, adică o lume mai bună și un mediu mai curat. Adoptarea unui comportament prietenos cu natura și, în general, a unui stil de viață sustenabil se reflectă în acțiuni mici, realizate constant, cu perseverență. Astfel, prin parteneriatul cu Carrefour, în cadrul campaniei Plata cu PET, ne dorim să oferim un exemplu concret de acțiune, la îndemâna oricui, și să sprijinim consumatorii în acest demers personal.” a adăugat Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România.

Inițiativa continuă în alte 6 orașe din țară: Bârlad, Galați, Iași, Ploiești, Sfântu Gheorghe, Suceava iar calendarul acțiunilor este disponibil pe site-ul oficial www.carrefour.ro. Totodată, participanții din fiecare oraș se pot înscrie la o tombolă cu premii constând în produse realizate de întreprinderi sociale care angajează persoane cu dizabilități și dificultăți sociale.

Punem Preț Pe Plastic este un programul de economie circulară al Carrefour România adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. Programul a fost lansat în anul 2019 cu inițiativa Plata cu PET, în cadrul căreia s-au colectat peste 370.000 de PET-uri și s-au dat la schimb peste 92 de tone de fructe și legume românești în 14 hipermarketuri participante în primele două ediții ale campaniei, în perioada 2019 – 2020.

Despre Carrefour

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: prin fiecare sesiune de shopping, și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.

Despre Coca-Cola HBC România

Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Cola, având în 2019 vânzări de peste 2,2 miliarde de unități. Compania activează într-o zonă geografică extinsă, are operațiuni în 28 de țări, deservind peste 600 milioane de oameni. Coca-Cola HBC oferă o gamă largă de băuturi răcoritoare, printre care băuturi carbogazoase, sucuri, apă, energizante, ceaiuri și cafea. Coca-Cola HBC promovează o dezvoltare durabilă, generând valoare pentru afacerea sa și pentru comunitățile în care este prezentă. În acest sens, compania oferă băuturi răcoritoare care satisfac nevoile diverse ale consumatorilor, încurajând în același timp un mediu de lucru deschis și desfășurându-și activitatea într-un mod responsabil, astfel încât să protejeze mediul înconjurător, contribuind la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.

Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România", realizat pe baza datelor financiare din 2020, prezența acestui sistem pe piața locală generează o valoare adăugată de 434 milioane de euro, echivalentul a 0,20% din PIB-ul României.

În România, Coca-Cola HBC a fost desemnată cea mai sustenabilă companie pe plan local, pentru al cincilea an consecutiv (2016 – 2020), conform Romania CSR Index, studiu realizat de agenția de consultanță independentă The Azores. Coca-Cola HBC România este liderul industriei de băuturi.

Despre GreenPoint Management

GreenPoint Management este o companie care implementează obligativitatea răspunderii extinse a producătorilor: preia obligațiile de mediu privind gestionarea ambalajelor introduse pe piața națională și atinge țintele de reciclare/valorificare pentru o cantitate anuală de 300.000 tone de ambalaje. Portofoliul companiei include firme de renume din toate domeniile de activitate.

Despre Financiar Recycling

Prezentă pe piață din 2017, Financiar Recycling este una dintre organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în ceea ce privește ambalajele introduse pe piață. Încă de la lansare, serviciile de calitate și expertiza echipei au contribuit la gestionarea unui portofoliu vast de clienți, din toate industriile: de la FMCG, la domeniul farmaceutic și retail, care și-au pus încrederea în colaborarea cu noi pe diverse tipuri de ambalaje, primare, secundare și de transport. Un avantaj important este deținerea la nivel de grup a unor facilități de reciclare sticlă, ceea ce aduce beneficii evidente în procesul de management al ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

Despre Green PC Ambalaje

Green PC Ambalaje este o companie specializată în servicii profesionale de management al deșeurilor pentru companiile care desfășoară activități comerciale și de producție în România. Compania gestionează anual 100.000 de tone de deșeuri de ambalaje, industriale sau periculoase de la cei peste 450 de clienți din toată țara. Rețeaua Green PC Ambalaje deține în acest moment 9 sucursale pentru colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor. Compania are 400 de angajați și o cifra de afaceri de 62,5 milioane de lei.

Despre Recycle International

SC RECYCLE INTERNATIONAL SRL, cu peste 14 ani de experiență, are domeniul principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase de la persoane fizice și de la cele juridice.

Din momentul înființării și până în prezent, SC RECYCLE INTERNATIONAL SRL a înregistrat o dezvoltare semnificativă în ceea ce privește activitatea societății, devenind un operator de încredere pe piața managementului deșeurilor nepericuloase reușind astfel să colecteze, să proceseze și să valorifice anual peste 60.000 tone de deșeuri. De asemenea, dezvoltarea societății a însemnat și o extindere la nivel național. Pe lângă sediul central din Bragadiru, societatea deține puncte de lucru în țară la Iași, Cluj și Suceava prin care acoperă nordul, estul și vestul României.

Principalele obiective ale societății sunt reprezentate de colectarea, de procesarea și de valorificarea deșeurilor nepericuloase, punând la dispoziție sisteme integrate de management al deșeurilor și stabilind parteneriate durabile.

