De Black Friday, tazz lansează Smart Friday

Singura zi din an în care voucherele în valoare de 100 de lei au prețuri reduse cu până la 80%

Vineri, 12 noiembrie, tazz transformă Black Friday în Smart Friday și lansează o campanie cu vouchere la prețuri smart pentru comenzile din aplicație de la restaurantele partenere. Astfel, timp de o zi, tazz pune la dispoziția clienților 17,000 de vouchere în valoare de 100 de lei, ce pot fi achiziționate doar vineri din aplicație, la prețuri începând cu 20 de lei.

Pentru că la tazz, Smart is the new Black, ziua de 12 noiembrie devine ziua cumpărăturilor smart, în care clienții tazz pot cumpăra vouchere la prețuri reduse cu până la 80% la restaurantele preferate din aplicație. Pentru ziua reducerilor Smart, tazz s-a parteneriat cu peste 500 de restaurante pentru a oferi, timp de o zi, 17,000 de vouchere la prețuri super-avantajoase.

Voucherele din campanie, valabile și la comenzile de grup, se regăsesc în categoria Smart Friday din aplicația de mobil tazz, secțiune disponibilă doar vineri pentru utilizatori, și pot fi aplicate apoi la comenzi realizate în perioada 12 noiembrie 2021 – 31 decembrie 2021. Mai mult, clienții pot achiziționa câte vouchere doresc din aplicație, însă doar până vineri la final de zi.

Cele peste 500 de restaurante din campania Smart Friday pot fi descoperite de către utilizatorii aplicației din cele 28 de orașe în care tazz livrează: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Brașov, Oradea, Sibiu, Deva, Alba-Iulia, Baia Mare, Ploiești, Craiova, Brăila, Reșița, Botoșani, Pitești, Târgu Mureș, Constanța, Suceava, Roman, Galați, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Buzău și Slatina.

Burger King : 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei

: 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei Starbucks : 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei

: 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei McDonald’s : 50% discount - plătești 50 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei

: 50% discount - plătești 50 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei Auchan : 50% discount - plătești 50 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei

: 50% discount - plătești 50 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei BAT : (Glo) 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei

: (Glo) 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei Hard Rock Café : 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei

: 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei Dristor Kebap: 80% discount - plătești 20 de lei pe un voucher în valoare de 100 lei

Printre cele mai smart reduceri de preț din campanie, se numără următoarele

Astfel, doar vineri, 12 noiembrie, clienții tazz se pot bucura de vouchere la prețuri de la 20 de lei, în baza cărora pot comanda de la restaurantul preferat preparate în valoare de 100 de lei până la finalul anului, ca parte din noua campanie tazz - Smart Friday.

Despre tazz

tazz oferă acces rapid la noi experiențe culinare și nu numai. De la food ordering la orice produse necesare pentru casă, cu livrare rapidă, tazz este rezultatul parteneriatului încheiat în toamna lui 2019 cu eMAG, care a intrat în acționariatul companiei EuCeMananc cu obiectivul de a accelera dezvoltarea business-ului. În acest moment, tazz este cea mai descărcată aplicație de către români din categoria „Food & Drink”. Serviciile oferite de tazz sunt disponibile atât prin aplicațiile Android și iOS, cât și online pe www.tazz.ro.

