Carrefour deschide primul hipermarket din Bârlad, care aduce în același spațiu producători locali și regionali de renume

Între 30 noiembrie și 6 decembrie, bârlădenii pot achiziționa de la Carrefour fructe și legume crescute local, la prețul special de 1 PET bucata, prin campania Plata cu PET, parte din programul Punem Preț Pe Plastic;

Bârlădenii pot face bine familiilor vulnerabile din oraș și din vecinătate, donând către Banca de Alimente produse la urnele de colectare din magazin sau puncte în aplicația Carrefour.

Carrefour România deschide porțile unui nou hipermarket în regiunea Moldovei și primul din Bârlad și din județul Vaslui, în incinta noului centru comercial Bârlad Value Centre al Prime Kapital. Bârlădenii vor avea posibilitatea să acceseze peste 50.000 de produse atât în magazinul fizic, cât și online, prin intermediul aplicației Carrefour, al site-ului carrefour.ro sau al platformei BRINGO. Printre acestea, clienții vor recunoaște o pondere semnificativă de articole alimentare produse local sau regional sau chiar vinuri de la crame din zona Moldovei. Astfel, hipermarketul Carrefour aduce în același spațiu micii și marii producători locali și regionali, alături de un portofoliu larg de produse marcă proprie sau de la furnizori internaționali.

„Carrefour pune primul hipermarket pe harta orașului Bârlad și aduce clienților o experiență completă de cumpărături, interconectată prin serviciile offline și online, totul în deplină siguranță. Magazinul nostru aduce sub același acoperiș producători locali și regionali apreciați, care pun accent pe păstrarea tradițiilor și menținerea gustului de altădată. Este vorba de produse recunoscute în zona Bârladului pentru calitatea lor și ingredientele locale folosite. Orice ar alege să cumpere și în orice fel ar alege să cumpere, direct din magazin, comandând pe site-ul Carrefour sau prin aplicația BRINGO, consumatorii vor găsi la noi produse de calitate la prețuri accesibile și oferte numeroase”, a declarat Adrian Irimia, Director Hipermarket Carrefour Bârlad.

Producători cu tradiție locală în hipermarketul Carrefour

Bârlădenii vor descoperi în selecția de produse peste 300 de sortimente de carne de porc, vită și de pui, mai mult de 150 de sortimente de pește proaspăt, afumat, în saramură sau produse derivate, precum icrele, dar și peste 1.000 de produse BIO. În sezon, clienții vor descoperi la Carrefour primele fructe și legume produse de fermierii din programul Carrefour Creștem România BIO, într-un ambalaj dedicat, cu eticheta „În conversie la agricultura ecologică” sau „BIO”, în funcție de stadiul de conversie în care se află.

Un accent deosebit se pune pe oferte de la producători locali, din Bârlad, sau din regiune. După rețete tradiționale, cuptoarele Mopan aduc mai aproape gusturile preferate ale copilăriei, fiind responsabile pentru pâinea caldă, proaspăt scoasă din cuptor; Safir, la început o mică afacere de familie, are acum o lungă tradiție locală, oferind carne mereu proaspătă; cu o istorie de peste 20 ani, Vanbet aduce în casele bârlădenilor ouă proaspete, preparate din carne și lactate; un alt producător cu istorie locală, Ilvas, transformă bunătatea laptelui în chefir, sana, iaurt răcoros de băut sau lapte bătut, de peste 50 de ani; nu în ultimul rând, Vascar este unul dintre principalii producători de preparate din carne și conserve din România.

Bârlădenii se pot bucura de o selecție extinsă de vinuri în WineSquare

Consumatorii au acces la o gamă extinsă de vinuri în zona WineSquare a magazinului, care promovează vinuri din programul Deschidem Vinul Românesc, creat de Carrefour pentru a sprijini producătorii români din toate regiunile viticole ale țării. Bârlădenii pot afla povestea vinurilor regionale, inclusiv de la crame din zona Moldovei precum Domeniile Panciu, Strunga Winery, Domeniile Bohotin și Crama Pandora. Vinurile provenite de la aceste crame pot fi descoperite de iubitorii de vin în categoria Vin din Regiunea Ta din WineSquare, al nouălea din rețeaua Carrefour. Alături de acestea, sunt disponibile inclusiv vinuri de la crame reputate încredințate doar rafturilor Carrefour prin selecția Exclusiv la Carrefour, precum și vinuri gastronomice apreciate de specialiști și căutate de cunoscători, din gama Premium.

Cumpărături complete și sigure, într-o singură sesiune

Noul hipermarket include produse marca proprie Carrefour alimentare și non-alimentare din universul de cooking (electrocasnice, veselă), produse de cosmetice, de igienă sau pentru casă, grădină, cât și jucării, cărți sau rechizite. Totodată, clienții își pot alege piese vestimentare din noua colecție TEX, de la clasicele piese de exterior, călduroase și pufoase, la cele esențiale, de purtat în casă. Toate, confortabile și funcționale, potrivite pentru întreaga familie, de la mic la mare. În plus, magazinul introduce conceptul denumit Carrefour Carusel, care vine cu o gamă diversificată și oferte surprinzătoare.

Nu în ultimul rând, Sărbătorile de Crăciun fiind aproape, hipermarketul Carrefour oferă o gamă extinsă de produse cu tematică de Crăciun, de la brazi și ornamente la decorațiuni interioare și exterioare. Printre noutățile sezonului se numără globurile de sticlă cu pene sau păsările cu paiete și pene care se folosesc la decorarea bradului, cât și figurinele decorative pentru casă. Produsele din această gamă au parte de reduceri de până la 50% până în luna ianuarie.

Toate aceste produse sunt disponibile atât în magazinul fizic, cât și prin aplicația Carrefour, carrefour.ro și BRINGO, un, din care clienții pot alege cum preferă să intre în posesia cumpărăturilor, cu livrare direct acasă sau ridicând produsele pregătite din hipermarket, prin opțiunea

Carrefour Bârlad are, pe lângă casele obișnuite, și case de tip Self Checkout, clienții având posibilitatea de a-și scana și plăti singuri produsele din coș, pentru a eficientiza sesiunea de cumpărături, diminuând considerabil timpul de așteptare. Sistemul este simplu și intuitiv pentru oricine și permite atât plata cash, cât și cu cardul, iar clienții au parte în orice moment de asistență, din partea unui angajat Carrefour. De asemenea, prin opțiunea Scan & Pay din aplicația Carrefour, clienții pot scana și plăti produsele pe măsură ce le adaugă în coșul de cumpărături. Pentru siguranța clienților, Carrefour Bârlad, la fel ca toate hipermarketurile Carrefour din țară, deține certificarea internațională SAFE Asset Group, care recunoaște magazinul ca fiind "COVID-19 Compliant", prin măsurile extensive de protecție și siguranță în contextul pandemiei.

Fapte bune în comunitate

Odată cu deschiderea magazinului, bârlădenii pot face o faptă bună pentru familiile vulnerabile din oraș și din vecinătate, donând produse greu perisabile către Banca de Alimente în urna de colectare amplasată în zona caselor de marcat. Experiența este dublată în aplicația Carrefour, prin programul Act For Good, prin care clienții pot acumula puncte de loialitate pentru a beneficia de oferte, reduceri, experiențe diverse și, totodată, pot dona punctele strânse către Banca de Alimente, program dezvoltat în parteneriat cu filiala Crucea Roșie Română. Programul Act For Good este integrat în aplicația Carrefour, disponibilă gratuit atât în App Store și Google Play.

Din grijă pentru mediu și comunitate, Carrefour aduce în noul magazin și programul de economie circulară Punem Preț pe Plastic, prin care sunt implementate acțiuni concrete de introducere a plasticului (dar și a altor deșeuri) într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. Inițiativa se află la a treia ediție și se derulează în parteneriat cu Coca-Cola HBC România și cu sprijinul Green Point Management, Green PC Ambalaje, Recycling International și Financiar Recycling. Astfel, campania Plata cu PET, parte din programul Punem Preț Pe Plastic, ajunge între 30 noiembrie și 6 decembrie în comunitatea din Bârlad: la standul special amenajat din magazin, se pot achiziționa de la Carrefour fructe și legume crescute local, la prețul special de 1 PET bucata.

Carrefour implementează și în Bârlad programul de colectare a uleiului uzat prin intermediul căruia oferă 1 litru de ulei proaspăt la schimb pentru fiecare 3 litri de ulei folosit. O altă campanie este Vino cu Caserola ta de acasă, Carrefour fiind singurul retailer care permite clienților să achiziționeze produse în propriile caserole din zona Gastronomie și raioanele de: brânzeturi – măsline – mezeluri, măcelărie, pește – brutărie – cofetărie-patiserie. Programul CCR Rebat ajunge și el la Bârlad, astfel, pentru fiecare 7 baterii uzate sau 7 acumulatori vechi aduși la urnele speciale amplasate la Recepție Clienți în hipermarketurile Carrefour, clienții sunt recompensați cu o baterie nouă.

În prezent, Carrefour oferă în Bârlad un univers de opțiuni de shopping, ce poate fi accesat prin:

Hipermarketul propriu-zis – Bulevardul Republicii nr. 320, aflat în vecinătatea SC Rulmenți S.A., deschis de luni până duminică, între 07:00 - 21.00 (pe perioada restricțiilor); peste 50.000 de produse la prețuri accesibile; o suprafață de vânzare de 4.311 mp; 880 de locuri de parcare gratuite; 7 case tradiționale, 5 case rapide Self Checkout cu plata prin cash/card și 4 case Self Checkout cu plata exclusiv prin card; Click & Collect; WI-FI gratuit; Telefon: 0374.300.900;

Aplicația Carrefour care include programul Act For Good;

care include programul Act For Good; www.carrefour.ro ;

; BRINGO.

