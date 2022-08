Big Belly, o soluție smart city pentru colectare separată în orașele din România

Coca-Cola HBC România, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara și GreenPoint Management au lansat sistemul de colectare Big Belly și în Timișoara

Big Belly este o soluție de tip smart city pentru eficientizarea sistemului de colectare separată și salubritate din orașe, care propune containere dedicate pentru deșeurile menajere și reciclabile. Acestea dispun de o capacitate de stocare de 5 ori mai mare ca volumul propriu cu ajutorul unui mecanism intern de compactare a deșeurilor, au un sistem automatizat de senzori care notifică colectorul atunci când se apropie de cantitatea maximă și este alimentat cu energie solară obținută de la panourile fotovoltaice integrate. După București, unde a fost implementat încă din 2019, sistemul este extins și în Timișoara cu alte 20 de containere inteligente, instalate de Coca-Cola HBC România în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara și GreenPoint Management.

Soluția Big Belly a fost implementată pentru prima dată în 2019, când 30 de containere inteligente au fost amplasate în zona centrală a capitalei, cu următoarele rezultate de la instalare:

Peste 80 tone de deșeuri reciclabile colectate;

Drumurile necesare golirii containerelor au fost reduse cu aproximativ 94% prin sistemul de notificări automatizat. În timp ce un coș normal este golit de 5 ori pe zi, prin drumuri succesive, Big Belly este vizitat la aproximativ 10 zile și doar atunci când e necesar;

Amprenta de carbon a scăzut cu 70% comparativ cu sistemul convențional de salubritate, prin eficientizarea transportului necesar colectării;

Cantitatea de saci de plastic folosiți în coșurile convenționale a fost redusă cu 90%;

Cele 10 locații în care au fost amplasate containerele Big Belly au fost marcate pe o hartă digitală care poate fi accesată online, prin scanarea QR codului prezent pe bin-uri sau pe pagina https://dupanoi.ro/big-belly/ unde pot fi găsite mai multe informații despre proiect și despre cum colectăm separat pentru o natură mai curată.

„Proiectul vine ca o completare pentru eforturile inițiate deja la nivel local, fie prin coșurile stradale simple pe care urmează să le primim curând sau prin suplimentarea programului de salubrizare. Ne îndreptăm spre a fi un oraș care furnizează servicii publice la standarde europene. Încurajăm timișorenii să ia parte la acest proces prin utlizarea sistemului Big Belly și suntem fericiți că alături de Coca-Cola HBC și GreenPoint Management reușim să creăm aceste oportunități pentru un oraș mai curat și un comportament mai prietenos cu mediul în Timișoara” spune primarul timișorean, Dominic Fritz.

„Timișoara este un loc special și important pentru noi. Aici avem una din cele 3 fabrici locale, fabrică inaugurată acum mai bine de 27 de ani, în care continuăm să investim. Suntem parte din comunitate și ne dorim să ne implicăm în proiecte care produc o schimbare pozitivă. De aceea, am ales ca extinderea sistemului Big Belly să fie în Timișoara, viitoare capitală culturală a Europei. Am văzut aici deschidere din partea autorităților, ne dorim să contribuim la modernizarea orașului și, în același timp, la educarea cetățenilor în ceea ce privește importanța colectării separate pentru un oraș sustenabil” - a declarat Alice Nichita, Corporate Affairs and Sustainability Director, Coca-Cola HBC România.

„ Timișoara reprezintă un exemplu de oraș bine organizat și cu deschidere spre viitor. Extinderea sistemului Big Belly în Timișoara reprezintă un pas foarte important spre conștientizarea problemelor de mediu și găsirea unor soluții inovatoare care să permită populației colectarea separată a deșeurilor. Parteneriate ca acesta ne provoacă să venim cu idei noi și din ce în ce mai bune, ceea ce ne permite să avem rezultate remarcabile. Iar GreenPoint Management, liderul organizațiilor de implementare a răspunderii producătorilor în România, continuă să își asume un rol important în accelerarea tranziției României către economia circulara” - susține Andrei Dinescu, Director General Adjunct, GreenPoint Management.

Proiectul Big Belly face parte din platforma de sustenabilitate După Noi, lansată de Coca-Cola HBC România în 2015. Misiunea După Noi este să se implice în comunitate pentru a contribui la schimbare și pentru a lăsa o lume mai bună generațiilor viitoare. Inițiativele care contribuie la educarea publicului despre importanța economiei circulare și creșterea ratelor de colectare separată sunt un pilon important în strategia După Noi. Sistemul Big Belly este unul din proiectele dezvoltate în acest sens, iar obiectivul este extinderea acestuia în mai multe orașe din România.

