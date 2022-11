Ziua Mondiala a Veganismului se va sarbatori pe data de 1 noiembrie 2022 si marcheaza al 7-lea an de la lansarea initiativei caritabile ”Anul Prieteniei”, conceputa de Maria Nila.

Aceasta se refera la alegerea unei cauze specifice sau a unei specii pe cale de disparitie care va fi mai apoi in prim-planul activitatilor caritabile si initiativelor prietenoase propuse de noi pentru urmatoarele 365 de zile. Din anul 1999 si pana in prezent, una din valorile noastre de baza a fost aceea ca animalele nu ar trebui sa fie implicate in vanitatea umana. Tocmai de aceea, toate produsele noastre de ingrijire a parului sunt 100% vegane si prietenoase cu animalele. Totusi, nu ne oprim aici. Este important de asemenea sa contribuim in cat mai multe modalitati cu putinta pentru a obtine o lume cat mai prietenoasa.

Apa reprezinta unul dintre elementele esentiale in industria produselor pentru ingrijirea parului, aspect care a influentat alegerea pentru anul 2023. Anul Prieteniei 2023 se va concentra pe intr-ajutorarea uneia dintre cele mai longevive specii de pe aceasta planeta - broasca testoasa. Oceanele de pe glob se bucura de peste 150 de milioane de ani ca aceste creaturi majestice le numesc acasa.

Nenumarate specii de broaste testoase sunt amenintate de diversi factori si de schimbarile rapide ale mediului submarin. O parte din acesti factori sunt naturali, insa cei mai multi sunt creati de catre om. Poluarea, o cantitate semnificativa de plastic in apele oceanelor, plase de pescuit, emisii de ulei - sunt o parte din factorii care ameninta bunastarea si supravietuirea broastelor testoase.

Continuam parteneriatul nostru de lunga durata cu organizatia caritabila The Perfect World Foundation si impreuna vom ajuta Centrul de Reabilitare Cairns Turtle – o organizatie non-profit din Australia care vine in ajutorul broastelor testoase ranite. Pe parcursul acestui an vom urmari in special doi pui de broaste testoase verzi, Dancer si Prancer, care au fost salvati la scurt timp dupa ce au eclozat - cand au fost pacaliti de iluminatul exterior si au ajuns intr-o piscina, in loc de ocean.

De pe 27 octombrie si pana la 10 noiembrie, Maria Nila va dona profitul obtinut de pe marianila.com catre Centrul de Reabilitare Cairns Turtle. Impreuna putem face diferenta!

marianila.se/pages/the-friendly-year

