Speakeri confirmați la Green Sustainability Forum 2024: Corina Murafa, Adrian Teampău, Loredana Neghină.

Rezervă locul tău pentru 19 iunie

Green Start-Up Sustainability Forum & Awards 2024 este cea de-a doua ediție a unui eveniment dedicat soluțiilor care ne vor ajuta să ne transformăm țara și să ne pregătim pentru un viitor durabil. O zi a celor care ne inspiră să avem un impact pozitiv și să gândim pe termen lung. Noi speakeri s-au alăturat evenimentului.

Green Start-Up Sustainability Forum & Awards vrea să fie un loc de întâlnire al antreprenorilor, investitorilor, reprezentanților asociațiilor, oamenilor care gândesc soluții și le implementează pentru a dezvolta, pornind de la comunitățile din care fac parte, orașele și și întreaga țară.

Green Start-Up Sustainability Forum & Awards 2024 este un eveniment realizat cu sprijinul Carrefour, Environ. De asemenea, Community Partners sunt La French Tech Bucharest și British Romanian Chamber of Commerce.

Green Sustainability Forum are câteva direcții strategice de dezbatere, care continuă ceea ce facem la Green Start-Up în ultimii 3 ani:

cum finanțăm proiectele verzi,

cum folosim tehnologia pentru orașe prietenoase cu locuitorii,

provocările și oportunitățile electrificării transportului,

exemple de bune practici din afara României,

cum construim orașe verzi,

smart living,

economie circulară,

momente de inspirație de la lideri de sustenabilitate și ai comunităților care fac bine în țara noastră.

În ultimele zile am confirmat noi speakeri. Iată detalii despre ei:

Corina Murafa, Membru European Economic and Social Committee

Corina Murafa este cercetător, activist și consultant independent cu peste 10 ani de experiență în domeniul climei, energiei și sustenabilității, colaborând cu organizații mari din mediul public, privat și non-guvernmental, la nivel național și internațional, precum Banca Mondială, Comisia Europeană, Frankfurt School of Management, Fundația Friedrich Ebert, Environmental Defense Fund, Cancelaria Primului Ministru, și alții. Reprezintă societatea civilă în Consiliul Economic și Social European, în urma unei largi susțineri primite din partea ONG-urilor din România. Este membră a Observatorului Român pentru Sărăcie Energetică și lector universitar al Facultății de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Parcursul ei academic cuprinde studii doctorale și de master la ASE București și Hertie School of Governance, Berlin, precum și fellowship-uri la New York University și UC Berkeley.

