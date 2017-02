Exista povesti care iti raman in suflet si in minte toata viata, care schimba ceva in interiorul tau, care iti ofera raspunsuri la cele mai arzatoare intrebari si care, totodata, iti lasa inima tanjind dupa iubire. Sunt zile in care credem cu tot sufletul in dragoste, in fericirea aceea plina de vise si emotii care se naste doar sub aripile arzatoare ale amorului. Si zile in care nimic nu ne poate face sa intoarcem privirea catre, asa zisa, efemeritate a dragostei.

Acest sentiment miraculous numit iubire este dificil de pus in cuvinte, cu toate acestea, unii dintre cei mai mari scriitori au reusit sa imbrace paginile romanelor de dragoste cu magia acelei povesti unice care nu moare niciodata, iar regizorii de la Hollywood au tradus-o in imagini. Va prezint o lista cu filme romantice pe care ador sa le redescopar de fiecare data cand vreau sa ma simta plina de speranta si increzatoare ca, indiferent in ce colt al lumii te-ai afla, iubirea adevarata te va gasi.

10 cele mai frumoase filme romantice bazate pe romane de dragoste

1. Pride and Prejudice

“Fii tu insati, nu persoana pe care vrea cel de langa tine sa fii.”

Una dintre povestile mele preferate, cu atat mai mult, cu cat personajul principal masculin cu greu poate fi egalat, il ador recunosc. Romanul scriitoarei britanice Jane Austen, este cartea cu cele mai multe ecranizari din istoria cinematografiei, insa eu va prezint ecranizarea din 2005, pe care o recomand cu drag. Filmul spune povestea iubirii dintre doi tineri, Elizabeth Bennet (Keira Knightley) si Mr. Darcy (Matthew Macfayden), care ne demonstreaza intr-un mod cu totul adorabil ca de la ura la dragoste este doar un pas. O experienta cinematografica incredibila care prezinta o lume de mult apusa, dar care poate fi o sursa de inspiratie pentru fiecare dintre noi. Nu renunta niciodata la principiile tale si la tot ce te face pe tine sa fii tu insati, iar iubirea adevarata te va gasi cand si unde nici nu te astepti.

2. The Time Traveler’s Wife

“Urasc sa fiu acolo unde ea nu este, cand ea nu este. Si, totusi plec mereu si ea nu ma poate urma.”

3. Atonement

O poveste romantica glorioasa care transcende timpul, despre calatoria dintre doua inimi. Este unul dintre acele filme romantice pe care stii ca iti vei dori sa-l revezi inca o data si inca o data. Filmul bazat pe romanul omonim al autoarei Audrey Niffenegger, spune povestea incredibila de iubire dintre Henry de Tamble (Eric Bana), un bibliotecar din Chicago si o artista pe nume Clare Abshire (Rachel McAdams). Henry sufera de o anomalie genetica rara care se manifesta atunci cand este foarte surescitat nervos si il face sa calatoreasca involuntar in timp. Cum poti lupta pentru iubirea ta cand adversarul tau este chiar timpul?

“Ma voi intoarce. Te voi gasi. Te voi iubi. Ma voi casatori cu tine. Si voi trai fara nicio rusine. O sa incep totul din nou.”

Ecranizarea dupa cunoscutul roman al lui Ian McEwan prezinta o poveste de dragoste care se desfasoara pe parcursul a zece ani. Micuta Brionny, o fetita de 13 ani, schimba vietile tuturor din jurul ei in momentul in care ia neinspirata decizie de a-l acuza pe Robbie, iubitul surorii ei, de o crima pe care acesta nu a comis-o. Acesta iese dupa ani de zile din inchisoare si face tot posibilul sa-si ia viata de la capat. Trebuie sa recunosc ca Robbie interpretat intr-un mod fenomenal de actorul James McAvoy, pe care il ador pur si simplu, este unul dintre principalele motive pentru care mi-a placut atat de mult. Iar rochia verde smarald pe care o poarta Keira Knightley in film, am visat-o multe nopti la rand si inca mi-o doresc.

4. The English Patient

“In fiecare noapte te scot din inima mea si in fiecare dimineata te gasesc acolo la loc.”

Un film extraordinar bazat pe romanul omonim scris de Michael Ondaatje. Este mai mult decat o carte, mai mult decat un film, mai mult decat o poveste de dragoste, Pacientul englez este o capodopera literara si cinematografica a lumii. Povestea iti patrunde adanc in suflet, se descopera, se napusteste si te invaluie in ritmurile explorarilor, a bombelor, a razboaielor, a dragostei nemarginite. Contele Almasy sufera arsuri ingrozitoare intr-un accident aviatic si este vegheat si ingrijit de o infirmiera devotata. El isi rememoreaza viata si povestea de dragoste interzisa care i-a schimbat destinul. “Aceasta este povestea modului in care m-am indragostit de o femeie care mi-a citit o anumita povestire din Herodot…Era o inocenta, suprinsa, de ceva din mine …Eu sunt un om care asteapta pana vede ceea ce vrea.”