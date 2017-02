Cadouri pentru mama de 8 martie

Cel mai frumos cadou de 8 martie pe care i-l poti face mamei tale este prezenta ta fizica venita la pachet cu toata iubirea pe care i-o porti in suflet. In afara de asta, insa, nu uita sa ii aduci si o mica atentie care stii ca o sa ii fie de folos.

Mama mi-a spus intotdeauna: “nu vreau niciun cadou, sa fii tu sanatoasa este tot ce imi doresc”. Eu sa fiu sanatoasa, nu ea, pentru ca asa sunt mamele – tot binele il vor pentru copiii, iar lor le ramane sa se descurce cum pot. Ceea ce nu stie, pentru ca mi-a fost intotdeauna greu sa imi exprim sentimentele pe care le port in suflet pentru ea, este faptul ca i-as oferi oricand din sanatatea mea ca sa stiu ca imi ramana alaturi pana o s-ajung si eu o batranica cu nepoti.

Poate ca nu am rabdare sa stau mereu de vorba cu ea la telefon, poate ca de multe ori ridic si tonul, iar cand vine vorba de vizitat las si saptamana sa treaca fara sa ne vedem, dar asta nu inseamna ca o iubesc mai putin. Stiu ca si ea are nevoie de mine asa cum eu am nevoie de ea, stiu ca alinarea fiecareia dintre noi este ca ne despart doar 15 minute si ca ne putem vedea oricand, dar mai stiu ca pe 8 martie vreau sa ii pregatesc o zi speciala.

Pe 8 martie o sa fie ziua mea si a ei. Ziua in care va primi acasa, pentru prima oara, un buchet de flori trimis de mine printr-o agentie de curierat. Asa o sa isi inceapa dimineata: cu un zambet pe chip adus de un frumos buchet cu florile primaverii – zambile si lalele.

Buchet zambile si lalele: 179 lei

In jur de ora 12:00 o sa vin acasa si o sa mancam pranzul impreuna. Eu sunt cadoul ei, stiu, dar pentru ca imi place sa ofer mici atentii celor dragi, ma gandesc sa o surprind cu ceva care ar infrumuseta casa.

Ramele sunt preferatele mele, insa pentru ea o sa fie o bucurie sa ne aiba mereu alaturi pe mine si pe surorile mele, intr-o fotografie de familie. Consider ca pentru fiecare mama o fotografie de familie inramata este un cadou ce va aduce bucurie in suflet.

Rama foto: 44,90 lei; Set ceai: 139 lei

In afara de asta, in functie de preferintele mamelor, ma gandesc ca o alta sugestie de cadou la un set cu ceainic, doua cesti si o tavita pentru suport. Mamele adora diminetile petrecute la o ceasca de cafea sau de ceai cu vecina de bloc.

O sa iesim mai apoi in oras. Planuiesc o plimbare in parcul Cismigiu (amandoua avem nevoie de o gura de aer proaspat) si vizionarea unei comedii la cinematograf. Sunt doua lucruri pe care nu le-am facut niciodata impreuna cu mama mea si nu vreau sa le pun pe lista de regrete. Seara o vom incheia luand cina acasa, in familie.

Cam asa ar arata o zi de 8 martie care m-ar bucura si m-ar implini sufleteste.

Dar pentru ca tema acestui articol este “cadouri pentru mama”, vreau sa iti mai propun cateva cu care o poti rasfata pe cea care ti-a dat viata si ti-a fost alaturi pana ce ai devenit femeie.

Mama mea nu se da in vant dupa parfumuri, insa iti recomand cu incredere sa aflii (daca inca nu stii) care sunt preferintele mamei tale in materie de mirosuri placute si sa o surprinzi cu un parfum care sa-ti aminteasca mereu de ea.

Parfum Versace: 168 lei

Un alt lucru de care orice femeie, implicit mama, are nevoie este o mica colectie cu produse pentru ingrijire. Poate ca nu mai vrea sa auda de rimeluri si truse de machiaj, dar o crema pentru riduri, un balsam de buze hidratant sau o lotiune pentru corp o sa ii prinda tare bine.

Set cadou Gerovital: 45,48 lei; Crema anti-age: 26,24 lei

Ah, si am uitat ceva foarte important! Vreau sa strecor pe langa cadou o felicitare facuta chiar de mine in care sa ii scriu cat inseamna pentru mine. Stii despre ce vorbesc... felicitarile pe care le faceam in clasele 1-4 de Ziua Mamei.

