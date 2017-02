Lui Radu ii place sa fie in direct dimineata in vieta oamenilor la radio si sa-si sesizeze viata lui in detaliile ei nesemnificative in restul zilei. E genul care in principal sesizeaza si in [ ]

Imi place obiceiul acesta al barbatilor care scriu pentru publicul feminin de a se situa discret in tabara lor. De a-si lua bagajele si a le tranti in mijlocul lor. “Gata! Ma mut aici, la voi. Apreciati-ma, sharuiti-ma! Comentati-ma. Sunt de acord cu voi”.

Foto interior si prima pagina: A. and I. Kruk, Shutterstock

Si prima apucatura asta este, sa-l priveasca dezaprobator pe barbatul care insala. Sa-l puna la punct. Sa dea cu el de toti peretii. Sa detina un ton moralizator. “Te insala ca nu e in stare sa aiba o femeie puternica, frumoasa si desteapta langa”. Adaugand estetic: “barbatii care insala se insala pe ei”. Si toate cele care au trecut prin asta se vor ravasi la picioarele cuvintelor sale. Ii stiti, sigur ii stiti. Sunt scriitori de succes. Sunt purtati pe brate de pe un wall, pe altul. Fac insonjurul facebookului, aproape olimpic, purtand aceasta flacara in mana: “un barbat adevarat isi vede de treburile ei, nu de treburile lui”. Ele aclama si ei se monteaza si mai tare. Isi doresc mai mult victoria. Si in amploarea de banalitati convenabile cu care inconjoara publicul feminin, intorc privirea lor incruntata catre barbatul care ridica tonul. Cresc practic rigoarea. “La o femeie nu ai voie sa ridici tonul, nici macar cu o floare”. Si lasa un rand liber. Pentu aplauze. Si ele, femeile incantate de aceast nou fel de barbat, nu indraznesc sa-l deranjeze nici macar cu miscarea ritmica a palmelor. “Lasati-l sa continue, nu-l intrerupeti”.

Barbatul care scrie publicului feminin atat de vatamat de ingrozitorul comportament masculin tipic pare sensibil. Tipul acela care imparte flori intr-o isterie pozitiva, in dreapta si stanga, de 8 Martie, desi nu are nevoie de un cadru legislativ sa o faca. Din sensibilitatea sa, vorbeste doar in titluri. In maxime. Va imagineaza citandu-l cand dati ochii cu al vostru: “vreau sa-ti dau ceva sa citesti, poate o sa ma intelegi mai bine apoi”. Replica asta e cea cu care isi imagineaza ca va intalniti partenerul seara, acasa. Partenerul de viata, cel din relatia bazata pe sprijin si respect reciproc, evident.