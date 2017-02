Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Daca te intrebi cum sa faci sa nu mai suferi din dragoste, atunci trebuie sa vezi Circle of Love, un spectacol media neconventional, asa cum nu ai vazut pana acum in Romania. Productia audio-vizuala Circle of Love te poarta prin etapele vindecarii unei suferinte din dragoste pe ritmurile muzicii Depeche Mode. In interpretarea trupei April, aceasta urmareste indeaproape firul epic al scurt-metrajului axat pe experientele personajului principal, sincronizarea perfecta dintre film si versuri prinzandu-te intr-un roller coaster emotional, devenind tu insuti parte din poveste. Spectacolul a avut premiera pe 23 februarie la Bucuresti, intr-o sala plina ochi si se va juca din nou pe 28 martie la Cinema PRO. Am stat de vorba cu Petre Marinescu, producatorul show-ului, despre Circle of Love si despre iubire.

Care este povestea spectacolului, cum s-a ajuns aici?

Show-ul surprinde momentul dificil din viata lui Alex si a Corinei (personajele principale), finalul relatiei si momentul despartirii, urmarind trairile, starile, emotiile prin care trec ei. Oricare din noi a fost acolo, s-a intrebat ce poate fii dupa si cum poti trece peste acest moment greu.

De altfel show-ul vorbeste despre schimbare, despre trecerea catre etapa urmatoare in viata cuiva, despre speranta si cum toate se pot rezolva prin iubire; cu toate ca atunci cand suntem “jos” e destul de greu sa vedem “lumina”.

Schimbarile grele din viata noastra pot surveni din foarte multe motive si din pacate nu cred ca este cineva “iertat”: te poti desparti de persoana iubita, poate iti pierzi job-ul, poate pierzi pe cineva drag…orice ar fi, va urma o perioada de “doliu” impartita de psihologi in etape clare. Exact asta am incercat sa suprindem: trairile lui Alex care trece prin aceste etape psihologice: relatia toxica, negarea, negocierea, furia, depresia, speranta, revenirea si intr-un final acceptarea.

De ce muzica Depeche Mode?

Piesele Depeche Mode sunt foarte ofertante din perspectiva asta. Versurile sunt adanci iar muzica transmite foarte multa emotie; citind versurile pieselor alese pentru show, in ordine, ne-am dat sema ca ele au atmosfera si transmit exact starile de care avea nevoie povestea noastra.

Apoi, a contat si faptul ca cel cu care am facut aranjamentele muzicale (toate piesele din show sunt rearanjate de noi), Dan Tache, care este si solistul trupei ce canta in show (trupa April) este foarte mare fan Depeche Mode. Timbrul lui este extrem de asemanator cu cel al lui Dave Gahan deci alegerea a fost cumva naturala.

Care sunt elementele showului si de ce au fost alese tocmai acestea?

Ineditul spectacolului este ca prezentam povestea folosindu-ne de mai multe arte. Vizulalul il reprezinta filmul, acompaniat de trupa April care canta live cele 14 hituri Depeche Mode, si totul complementat de un joc de lumini sincronizate cu muzica si filmul, ajutand publicul sa intre in atmosfera show-ului.

Versurile cantecelor reprezinta chiar textul spectacolului; actorii au cateva replici in film dar nu foarte multe.

Am ales sa imbinam toate elementele astea pentru ca spectatorii sa vada, sa auda sis a “simta” povestea pe deplin. De altfel, sunt sigur ca orcine din sala se va identifica cu unul din personaje, caci pana la urma show-ul nu este despre Alex si Corina…si Ana (ha ha, va las sa descoperiti cine e Ana joi ;) ) ci despre oricare din noi.

Care au fost criteriile dupa care ati selectat actorii?

Florian Ghimpu, cel care semneaza regia filmului si a spectacolului, s-a ocupat si de casting. El a inteles si si-a insusit foarte bine povestea, a conturat excelent personajele si asa au fost facute si propunerile din care apoi am ales. Avand in vedere ca filmul are foarte putine replici a trebuit sa alegem actori expresivi care transmit, mimici care transmit si fara vorbe; si cred ca am facut o alegere perfecta!

Distributia principal ii cuprinde pe: Silvian Valcu, Calina Epuran, Ana Udoriu, toti actorii pe scenele teatrelor din Bucuresti si chiar pe Florian, care desi are un rol mic, are rolul care detine cheia show-ului.