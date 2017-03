Al patrulea trimestru este un proiect foto ce isi doreste sa promoveze o imagine reala si sanatoasa despre modificarile la care corpul unei femei este supus atunci cand aceasta trece prin maternitate. Am incercat sa scriu despre acest proiect cu ani in urma, cand eram in concediu de crestere a copilului, a se citi cand aveam cam un milion de kilograme in plus si zero respect de sine. Nu mi-a iesit prea bine, in mare parte pentru ca nu intelegeam rostul proiectul in sine, altul decat, credeam eu atunci, sa-ti justifici prajitura cu ajutorul copilului.

Saptamana trecuta, in timp ce faceam ordine prin foldere prafuite, am dat peste draftul textului dedicat acestui proiect. Citindu-l, mi-am dat seama cate frustrari gazduiam in urma cu 4 ani. Am vazut mai clar ca niciodata componenta spirituala a bolilor cu care m-am distrat intre timp si am putut pune degetul exact pe elementul care mi-a scapat la prima vedere: mai dezagreabil decat orice vergetura, celulita sau colacel este obiceiul prost al omului de a-l judeca pe celalalt dupa propriile standarde. Felul in care corpul unei femei arata in „al patrulea trimestru” este doar un exemplu. Modul in care isi creste copilul; stilul vestimentar pe care il alege; muzica pe care o asculta; dumnezeul in care isi pune sperantele – sunt alte exemple la fel de comune. Erau.

Pana nu demult, lumea parea ca asteapta doar o scanteie, oricat de mica, pentru a exploda. Dumnezeu statea cu degetul pe butonul “potop”. Apoi s-a intamplat ceva. Imi imaginez ca undeva, intr-un colt de lume, cineva despre care nu vom auzi niciodata a intins complet neasteptat si neconditionat o mana de ajutor. Apoi totul s-a rostogolit intr-un mare bulgare de bunatate. Nivelul mondial al foametei a scazut dramatic. Italia a recunoscut casatoriile de aceleasi sex. Oamenii au inceput sa-si stranga gunoaiele dupa proteste pasnice.

Nu cred ca uratul a disparut. Cred ca e acolo, undeva, topaie in talerul sau incercand sa incline balanta in partea sa. Dar nu are nicio sansa. Oamenii au invatat toleranta si Pamantul a mai primit o sansa. Plus alte 7 planete de back-up.

Multumim!

Foto by weruskak / Shutterstock