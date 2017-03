Noemi crede ca textele savuroase sunt scrise nud in miez de noapte, cu stiloul pe hartie si tigara in coltul gurii iar cele mai crude adevaruri sunt spuse in glume si metafore. Pentru ca prefera ca [ ]

In ciuda numeroaselor mele povesti de (aproape) amor inflacarat, cele mai fericite perioade din viata mea au fost cele in care am fost singura. Nu am o problema cu singuratatea. Imi place sa petrec timp cu mine, sunt o tipa chiar misto si ma plictisesc mai des in dueturi decat in monolog. Problema mea este cu vecinul care il freaca grija de capra mea, si prin vecin a se intelege opinia despre femeile carora le place singuratatea. Pana in urma cu ceva timp treceam lejer peste privirile si comentariile rautacioase care proclamau sus si tare ca femeile singure nu sunt singure pentru ca asa vor ele ci pentru ca de fapt nu le vor altii si urla a acritura si pofta de struguri.

Lampa a inceput sa imi fileze spectaculos a mini-criza de isterie prin facultate din cauza unui profesor. Nu o s ava spun cine e. Nici macar nu mai e printre noi insa o sa va dau un indiciu: a iubit mult si a iesit nufar nepatat si inflacarat din fostul regim. Maria sa, poet pe deasupra, mi-a coordonat lucrarea de licenta in care povesteam printre altele, de poeziile scrise de romance. Concluzia lui, declamata nu doar in sala de curs ci peste tot pe unde scoatea capul este ca femeia se degradeaza in lipsa barbatului. Nu ca oamenii se degradeaza din cauza singuratatii. Nu ca oamenii se degradeaza daca nu au un partener alaturi. Barbatii sunt imuni la procesul de degradare prin singuratate. Femeile, in schimb, vai de sufletul si de ovarele noastre daca traim singure. Ne cade rangul, ajungem din oameni nulitati simpatice. N-am spus-o eu p-asta, n-a spus-o nici macar profesorul poet care le stia pe toate. A spus-o Cioran.

Foto pathdoc/ Shutterstock

Iertare cer, vasnici barbati, ca nu ne topim pe picioare cand nu avem langa noi un partener. E drept ca o poveste de dragoste te imbogateste sufleteste. Ca omul de langa tine iti poate fi, si trebuie sa fie, sprijin, competitor, tovaras, prieten iar tu la randul tau sa joci acelasi rol. O relatie in care doar unul ofera, fie ca e vorba de bani, dragoste, protectie, respect, smotru-n casa, haine curate sau mancare calda iar celalalt doar asteapta sa i se dea e complet nesanatoasa si desueta. Nu imposibila, desigur, combinatiile dintre toate cele oferite sunt infinite si cat se poate de reale. In mod cert exista femei si barbate care au o relatie de dragul banilor cum exista femei si barbati care au o relatie doar de dragul de a fi cocolositi si ingrijiti.

Atunci ma intreb eu, ce-i mai rau? O relatie in care functionezi doar ca parazit sau dupa caz, doar pe post de gazda sau o doza de singuratate? A se nota ca starea de singuratate in forma de agregare feminina sau masculina este doar in cazuri rare permanenta.

Ce-i mai imoral? Sa te bati cu pumnu-n piept ca nevasta munceste ca o sclava in casa de dragul tau sau ca ti-e drag sa stai tu singura cu gandurile tale si sa-ti placa? Rar am vazut un barbat blamat ca se sime bine singur. El e tanar, isi traieste viata, exploreaza, doar n-o sa se lege la cap de tanar. In schimb femeile singure sunt cicalite si ironizate de fiecare data cand deschid gura sa spuna ca nu-i deloc rau sa fii (si) singura. Ele sunt acre, isterice, nu le vrea nimeni si se uita cu jind la struguri fara sa ajunga la ei.

Capra si varza nu se pot impaca intotdeauna. Capra,in cazul asta, e apucatura femeilor de a se bucura de perioade de singuratate. Varza sunteti voi astia care aveti o problema cu oamenii singuri!

Foto prima pagina AXL/ Shutterstock