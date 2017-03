Chiar si cu multe ajutoare de nadejde, nicio viitoare mireasa nu poate fi suficient de pregatita pentru ceea ce o asteapta. Asadar, venim in ajutor cu o lista de aspecte care n-ar trebui sa iti scape daca vrei sa ai parte de o nunta de vis:

1. Alege cele mai potrivite domnisoare de onoare

Fie ca este vorba despre sora ta, viitoarea cumnata, prietenele tale din copilarie sau colegele de birou, cu siguranta iti vin automat cateva nume in minte. Trebuie sa te asiguri, insa, nu numai ca poti avea incredere deplina in ele, dar si ca sunt persoane descurcarete, care stiu sa actioneze in situatiile de criza si sa te sustina in momentele dificile. Vei avea nevoie de tot ajutorul din lume, asa ca alegerea domnisoarelor de onoare potrivite este un pas extrem de important. Gasesti toate detaliile de care trebuie să ții cont în ceea ce le privește in acest ghid complet al pregatirii domnisoarelor de onoare.

2. Pastreza membrii familiei si prietenii in tema, dar nu accepta orice sfat

Familia si prietenii pot fi cel mai mare sprijin intr-un moment atat de important pentru tine si te pot ajuta cu orice detaliu ai nevoie. Totusi, acestia s-ar putea sa aiba prea multe opinii legate de organizare. Orice sugestie este intotdeauna binevenita, insa nu poti multumi pe toata lumea, cu atat mai mult cu cat vei fi bombardata de pareri si sfaturi din toate directiile. Daca unele dintre aceste sugestii iti vor fi de folos, altele nu vor fi fezabile sau nu se vor incadra in bugetul tau. În aceste cazuri este indicat sa ii asculti cu zambetul pe buze si sa incerci sa le intelegi punctul de vedere, dar mai apoi sa procedezi cum consideri tu ca este mai indicat.

3. Confortul invitatilor este mai important decat numarul lor



La cate nunti nu te-ai simtit stanjenita cand te loveai cot in cot cu persoana din stanga sau din dreapta in timp ce incercai sa mananci? Nu le face asta si invitatilor tai. Evident, atat parintii tai cat si parintii logodnicului tau vor veni cu liste interminabile de invitati pe care se simt obligati sa ii invite la petrecerea voastra . Dar, pana la urma, e petrecerea voastra. Cantareste foarte bine spatiul pe care il ai la dispozitie si prioritizeaza oamenii pe care tu si iubitul tau ii vreti alaturi de voi. Cel mai probabil, nu toata lumea va avea loc. The knot sugereaza sa calculezi o distanta de 2-3 metri patrati per invitat. Poate parea mult, insa aici intra spatiul pentru mese, chelneri, muzicieni si ringul de dans. Pana la urma, iti doresti ca invitatii tai sa se simta bine si sa ramana cu o amintire placuta.

4. Fii receptiva la schimbarile vremii

Daca o ignori, mama natura poate fi cel mai crunt inamic al tau. Fii mereu cu ochii pe vreme si pregateste-te sa te adaptezi in orice moment la situatii neprevazute. Spre exemplu, multi invitati parasesc repede petrecerea daca sunt supusi unei calduri toride fara o ventilatie potrivita; valabil si pentru corturile speciale de nunta. Asa ca, inspecteaza cu vigilenta sala sau cortul in care urmeaza sa tii petrecerea, precum si solutiile de rezerva care va pot fi puse la dispozitie.

Daca planuiesti o nunta in aer liber, pregateste un plan B chiar daca prognoza meteo pare a fi de partea ta. Ziua nuntii nu este momentul in care sa iti asumi riscuri.

5. Bugetul este responsabilitatea voastra

Cand vine vorba despre buget, este bine sa te implici in toate detaliile, asigurandu-te ca pragurile maxime negociate cu toate partile nu sunt depasite. Orice scapare iti poate aduce motive de stres si nu te vei mai bucura de cea mai importanta zi din viata ta.

6. Nu totul va decurge ca la carte

Oricat de mult ai incerca, este imposibil ca totul sa decurga perfect, asa ca pregateste-te spiritual pentru asta. Poate ca aranjamentul floral nu va avea culoarea pe care o discutasei sau poate ca fotograful va intarzia. Accepta posibilitatea unor imperfectiuni si nu lasa ca detaliile acestea sa-ti strice nunta. Fii fericita, stiind ca ai facut tot ce ti-a stat in puteri si bucura-te de viata care te asteapta langa alesul tau.

Foto: shutterstock: Shunevych Serhii, italay