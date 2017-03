Foto: Nicoleta Ionescu, Shutterstock

Recunosc, sunt vinovata. Am muscat din marul asta pana mi s-au strapezit dintii si m-am invatat minte. Nu-s o pasare de noapte si nici dependenta de cluburi insa, a fost o perioada in care ieseam in fiecare vineri si sambata doar pentru ca el, fostul meu iubit, punea muzica. Locul roia de fete frumoase, cum as fi putut ramane acasa?

5 pasi pentru a te vindeca de gelozie

Cultiva-ti increderea in tine

Pana cand mi-am dat seama ca il puteam pazi noptile de weekend dar nu si in zilele saptamanii cand era la serviciu si ca atitudinea mea nu hranea relatia, din contra. Problema nu erau fetele din club, problema eram eu. Daca te recunosti in aceasta descriere, nu-ti fa griji. Sa te vindeci de gelozie nu este atat de greu pe cat spune lumea. Iata ce poti face.

Este imposibil sa ai incredere in altcineva atata vreme cat nu ai incredere in tine. Daca tu te minti constant si nu iti tii promisiunile fata de tine insati vei proiecta aceasta imagine asupra celor din jur si in primul rand a iubitului. Fii tu insati o persoana pe care te poti baza.

Iubeste-te

Invata sa te vezi asa cum esti si accepta-te in totalitate. Apreciaza fiecare dar cu care te-a inzestrat natura dar si ceea ce poate fi perceput ca fiind un defect. Acela poate fi sarmul tau sau o calitate deghizata in ...defect. Percepe-te ca pe un intreg, dincolo de corpul tau fizic. Esti mult mai mult decat atat.

Nu te compara cu alte persoane

Intotdeauna va exista o persoana mai frumoasa, mai inteligenta, mai bogata. In opinia celorlalti. Tu esti tu si esti speciala tocmai prin unicitatea ta. Comparatia este una dintre cele ma mari surse de nefericire. In mod cert, exista un barbat pentru care tu esti femeia la superlativ. Pe el trebuie sa il gasesti.

Simte-te bine in pielea ta

Din momentul in care te simti bine in pielea ta si sigura pe tine, gelozia paleste. Pentru a te simti bine in pielea ta, cultiva-ti feminitatea. Ingrijeste-ti corpul, sufletul si mintea. Fii in fiecare clipa cea mai buna versiune a ta.

Indragosteste-te de tine

Nu lasa zi sa treaca fara sa observi cat de minunata esti. Asta nu inseamna sa iti ridic singura statuie, ci sa iti apreciezi valoarea si sa te bucuri de ceea ce esti, sa te descoperi si nu te mai critici. Aceasta iti va da o stare de spirit buna, te va face sa te simti mai creativa iar el va inceta sa fie centrul universului tau. Ceilalti nu vor avea de ales si se vor indragosti, la randul lor. Tot de tine.

Foto prima pagina: pathdoc, Shutterstock